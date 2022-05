Recharger sa Tesla gratuitement, c’est possible!

Afin d’éviter les fortes affluences pendant les vacances, le constructeur Tesla propose de recharger gratuitement votre voiture électrique en heures creuses dans les stations Superchargeur situées sur les axes les plus fréquentés en France et en Europe.

Une découverte que vous fait bien évidemment partager Tesla Magazine !

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’une voiture Tesla ! Alors que la Model 3 bat des records de vente en Europe et que le coût de l’électricité ne cesse d’augmenter, Tesla a décidé d’offrir la recharge via ses Superchargeurs, gratuitement hors des heures de forte affluence.

Une initiative déjà réalisée plusieurs fois outre-Atlantique, et qui est donc arrivée en Europe avec ce premier test à l’occasion des vacances d’hiver dernières. Clairement, Tesla a ciblé les routes utilisées pour se rendre dans les grandes stations de ski, comme on peut le voir sur le site du constructeur.

En France cela concerne donc une bonne partie de l’Est du pays, voici la liste des stations Superchargeur gratuites :

Aire de Châteauvillain, France – Orges

Aire de Châteauvillain, France – Val Marnay

Aire de l’Abis, France

Aire de Manissieux, France

Aire de Reims, France – Champagne-Nord

Aire de Reims, France – Champagne-Sud

Aire de Saint-Priest, France

Aire du Granier, France

Aire du Jura, France

Aire du Poulet de Bresse, France

Aire d’Urvillers, France

Archamps, France

Auxerre, France – Appoigny

Avallon, France

Beaune, France

Châlons en Champagne, France – Matougues

Chambéry, France

Chambéry, France – Barberaz

Dardilly, France

Dijon, France

Grenoble, France

La Léchère-les-Bains, France

Mâcon, France

Reims, France – Tinqueux

Sallanches, France

Troyes, France – Saint-Parres-aux-Tertres

Val-de-Meuse, France

Une liste assez longue comme vous pouvez le constater… Preuve de la générosité de la marque ! L’idée étant bien entendu de désengorger le plus possible les points de charge.

Comment profiter de la charge gratuite ?

Comme indiqué, en France, cela concerne 27 stations Superchargeur sur lesquelles vous pourrez charger votre véhicule gratuitement du vendredi au dimanche entre le 11 février et le 27 février, mais attention aux heures creuses, soit avant 10h00 et après 18h00.

Des annonces à venir ?

Si les dates sont désormais dépassées, ne doutez pas que de nouvelles offres vont être établies par Tesla, qui ne manque pas de surprendre ses clients et observateurs ! On reste donc dans l’attente concernant les stations de recharge à venir pour les grandes vacances notamment.

On peut d’ailleurs aisément supposer qu’il s’agira cette fois-ci de points de charge concentrés sur les littoraux car on le sait bien, les français partent principalement au chaud et à la mer l’été ! Même si nous n’oublions pas nos amis montagnards… qui auront peut-être, cette fois encore, la chance de bénéficier de stations Superchargeur gratuites !

L’ouverture du réseau Tesla

Notez d’ailleurs que si vous sortez de France, des stations situées en Allemagne (31 stations), Norvège (8 stations) et Suède (13 stations) sont également concernées. Pour rappel, l’offre est réservée aux propriétaires d’un véhicule Tesla. Mais peut-être ne le restera-t-elle pas, alors restez connectés !

En effet, les points de charge Tesla se sont récemment ouverts aux propriétaires de voitures électriques d’autres marques…