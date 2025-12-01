Rechargez votre Tesla en toute autonomie grâce au Kit Zendure Solarflow Hyper 2000

En tant que passionnés de technologie et d’énergie durable (comme nos Tesla !), cet accessoire est l’un des plus pertinents du Black Friday : une centrale électrique de balcon intelligente et puissante.

Le kit Zendure Solarflow Hyper 2000 avec Batterie AB2000X est une solution complète pour maximiser l’autoconsommation de votre installation solaire domestique ou de balcon, le tout à un prix imbattable grâce à la promotion.

⭐ L’Offre Autonomie : Zendure Solarflow Hyper 2000 avec AB2000X

Produit Centrale Électrique de Balcon Zendure Solarflow Hyper 2000 Capacité Batterie (AB2000X) 1920 Wh (Stockage d’énergie) Puissance Solaire Max Entrée solaire de 1800 W Fonctionnalités Clés HUB Intégré (Unité de Contrôle Intelligente), Micro-Onduleur Puissance Panneau Solaire Incluse 1720 W (Panneau Biface) Note Client (Amazon) 3,8/5 étoiles (sur 9 avis – Produit de niche) Prix Habituel ~~Environ 958,99 €~~ Prix Black Friday 911,05 € (avec 5 % d’économies)

Pourquoi ce kit est un investissement intelligent ?

Le Solarflow Hyper 2000 est une solution tout-en-un qui optimise l’énergie solaire produite, en particulier pour les propriétaires d’appartements ou de petites maisons.

1. Maximisation de l’Autoconsommation

Le principe du Solarflow est de stocker l’énergie solaire excédentaire produite pendant la journée (par les panneaux 1720W inclus) dans la batterie AB2000X (1920 Wh), au lieu de la renvoyer gratuitement dans le réseau. Cette énergie stockée peut ensuite être utilisée le soir ou la nuit pour alimenter vos appareils, réduisant considérablement votre facture d’électricité.

2. HUB Intégré et Gestion Intelligente

Le cœur du système est le HUB intégré, l’unité de contrôle intelligente. Il gère dynamiquement le flux d’énergie :

Il envoie la puissance nécessaire aux appareils domestiques.

Il dirige l’excédent vers la batterie.

Il s’interface avec un micro-onduleur pour convertir l’énergie stockée en courant alternatif utilisable.

3. Haute Puissance Solaire (1800W)

L’entrée solaire maximale de 1800 W (avec des panneaux bifaces de 1720 W inclus) assure que le système peut gérer une production solaire très élevée, permettant une recharge rapide de la batterie.

4. Design Modulaire et Facile

Les centrales de balcon sont conçues pour être faciles à installer et à surveiller (souvent via une application mobile), vous donnant un contrôle précis sur votre consommation et production d’énergie.

🛒 Saisissez cette Offre Énergétique

À 911,05 € grâce à la réduction de 5 % du Black Friday, c’est l’un des moyens les plus rapides et efficaces pour rendre votre foyer plus autonome en énergie et pour commencer à faire des économies durables.

Investissez dans l’autonomie énergétique et profitez de cette offre Zendure Solarflow !

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.