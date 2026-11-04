Mercredi 28 octobre, nous avons déjeuné chez Guy Savoy, à la Monnaie de Paris, deux étoiles au Guide Michelin. On y entre par l’escalier d’honneur de l’hôtel de la Monnaie, on déjeune face à la Seine, entre des toiles contemporaines, et la cuisine avait composé pour nous un menu sur mesure.

Ce que nous en retenons : l’accueil, la qualité des plats, et Guy Savoy lui-même, présent à des instants clés du déjeuner. L’attention aux détails est partout. Les serveurs sont là sans insister, ce qui laisse découvrir le repas et vivre l’expérience d’une table chez Guy Savoy : chaque convive profite de son assiette, et le service est parfaitement mené. L’organisation des lieux met en valeur le travail de la cuisine, les tableaux et les œuvres d’art qu’aime le chef, et fait voyager à chaque instant.

Guy Savoy. Photo : © Restaurant Guy Savoy

L’escalier d’honneur de la Monnaie de Paris, qui mène au restaurant. Photo : Tesla Mag

Un restaurant dans l’hôtel de la Monnaie

Le restaurant occupe l’étage de la Monnaie de Paris, au 11, quai de Conti, dans le 6e arrondissement. Pour y monter, on emprunte l’escalier d’honneur, sous un plafond à caissons éclairé par une verrière.

Le plafond à caissons, au-dessus de l’escalier d’honneur. Photo : Tesla Mag

Le restaurant compte six salons, que son site nomme Belles Bacchantes, Vert Galant, Bibliothèque, Bouquinistes, Scènes de Paris et Académicien, ce dernier présenté comme « le salon de poche » pour les repas en petit comité. Le Guide Michelin les décrit « parées de toiles contemporaines et de sculptures », dont beaucoup sont prêtées par François Pinault. Les fenêtres ouvrent sur la Seine, et une cheminée de marbre réchauffe la salle.

L’enfilade des salons. Photo : © Laurence Mouton

Le salon Bouquinistes. Photo : © Laurence Mouton

Une table devant les fenêtres sur la Seine. Photo : Tesla Mag

Des toiles contemporaines dans les salons. Photo : Tesla Mag

Le soin va jusqu’à la vaisselle. Au dos des assiettes de présentation, on lit « Bernardaud, création Jean-Michel Wilmotte pour Guy Savoy ». À notre arrivée, une assiette peinte d’un visage aux couleurs vives attendait chaque convive.

L’assiette qui accueille chaque convive. Photo : Tesla Mag

Le menu, temps par temps

Notre menu était composé sur mesure, à notre demande : il ne porte donc pas de nom, nous a précisé le restaurant. Il reprend plusieurs plats du menu du déjeuner, « Ne cherchez pas midi à 14h00 », affiché à 295 euros hors boissons. Voici ce qui nous a été servi, avec les intitulés de la maison.

Les bouchées d’accueil

Elles arrivent sur un petit présentoir de métal, en trois pièces posées sur des cylindres blancs, l’une glissée sur une longue pique.

Les bouchées d’accueil. Photo : Tesla Mag

Une mise en bouche

Une sphère sombre posée sur une crème piquée d’herbes, servie dans une coupe noire au grain de pierre, avec une cuillère de nacre.

La mise en bouche, dans sa coupe noire. Photo : Tesla Mag

Betteraves chaudes et froides, un ruban en finition

Des légumes taillés en dés et une sauce d’un rouge profond, dans une assiette blanche aux bords sculptés.

Betteraves chaudes et froides, un ruban en finition. Photo : Tesla Mag

Trilogie de cèpes

Les cèpes en trois façons : une garniture brune, coiffée de lamelles et de chips, au creux d’une grande assiette noire striée.

La trilogie de cèpes. Photo : Tesla Mag

La soupe d’artichaut à la truffe noire

Son intitulé : « Soupe d’artichaut à la truffe noire, brioche feuilletée aux champignons et truffes ». Trois lamelles de truffe noire flottent sur la soupe, et la brioche arrive à part. Le restaurant la met en avant sur son site, à la carte comme dans ses deux menus.

La soupe d’artichaut à la truffe noire, et sa brioche feuilletée. Photo : Tesla Mag

Rouget-barbet rôti « en situation »

L’intitulé complet : « Rouget-barbet rôti “en situation”, les gnocchis de Léonie mijotés dans le jus au foie ». Le filet garde sa peau rouge et arrive sur une sauce orangée, posé sur un plat rectangulaire bleu ; les gnocchis suivent à part, dans une petite casserole.

Le rouget-barbet rôti « en situation ». Photo : Tesla Mag

La casserole des gnocchis de Léonie, servie à table. Photo : Tesla Mag

Saveurs d’automne

Le dessert du menu s’appelle « Saveurs d’automne » : un ramequin de mousse et de sorbet aux zestes d’agrume, une couronne nappée de crème entourée de segments d’agrumes, et une dernière quenelle de sorbet.

Saveurs d’automne : le ramequin de mousse et de sorbet. Photo : Tesla Mag

Saveurs d’automne : la couronne aux agrumes. Photo : Tesla Mag

Saveurs d’automne : la quenelle de sorbet. Photo : Tesla Mag

Où recharger près de la Monnaie de Paris

Selon le fichier national des bornes publiques (data.gouv.fr, consulté le 4 novembre 2026), les plus proches sont des bornes Belib’ en voirie, accessibles à tous et 24 h/24 :

5, rue Jacques-Callot (6 e ), à environ 250 m : 4 points de charge ;

(6 ), à environ 250 m : 4 points de charge ; 1, rue de l’Amiral-de-Coligny (1 er ), de l’autre côté du pont des Arts, à environ 350 m : 3 points, dont un en 22 kW ;

(1 ), de l’autre côté du pont des Arts, à environ 350 m : 3 points, dont un en 22 kW ; 7, rue Danton (6e), à environ 500 m : 3 points, dont un en 22 kW.

Pour laisser la voiture en parking, le Q-Park Rivoli Pont-Neuf (2, rue Boucher, 1er), à environ 450 m, déclare 20 points de charge en 22 kW en accès libre. Les fiches Belib’ de ce fichier datent de 2023 : vérifiez la disponibilité dans l’appli de votre voiture avant de partir.

Infos pratiques

Adresse : Monnaie de Paris, 11, quai de Conti, 75006 Paris. Téléphone : 01 43 80 40 61.

: Monnaie de Paris, 11, quai de Conti, 75006 Paris. Téléphone : 01 43 80 40 61. Horaires : du mercredi au samedi, déjeuner de 12 h à 13 h 30, dîner de 19 h à 22 h.

: du mercredi au samedi, déjeuner de 12 h à 13 h 30, dîner de 19 h à 22 h. Menus : « Ne cherchez pas midi à 14h00 », au déjeuner seulement, 295 euros hors boissons, 410 euros avec quatre verres de vin ; « Couleurs, Textures et Saveurs », 760 euros hors boissons, servi à toute la table. Carte également proposée.

: « Ne cherchez pas midi à 14h00 », au déjeuner seulement, 295 euros hors boissons, 410 euros avec quatre verres de vin ; « Couleurs, Textures et Saveurs », 760 euros hors boissons, servi à toute la table. Carte également proposée. Bon à savoir : une empreinte bancaire ou un acompte est demandé à la réservation, 300 euros par personne au déjeuner et 400 euros au dîner. Les régimes particuliers se signalent à l’avance.

: une empreinte bancaire ou un acompte est demandé à la réservation, 300 euros par personne au déjeuner et 400 euros au dîner. Les régimes particuliers se signalent à l’avance. Réservation : sur le site du restaurant ou par téléphone.

Vos questions sur le restaurant Guy Savoy

Combien d’étoiles a le restaurant Guy Savoy ?

Deux étoiles au Guide Michelin. Le restaurant met aussi en avant, sur son site, sa place en tête du classement La Liste.

Combien coûte un déjeuner chez Guy Savoy ?

Le menu du déjeuner, « Ne cherchez pas midi à 14h00 », est affiché à 295 euros hors boissons, ou 410 euros avec quatre verres de vin.

Où se trouve le restaurant Guy Savoy ?

À la Monnaie de Paris, 11, quai de Conti, dans le 6e arrondissement, face au Louvre de l’autre côté de la Seine.

Tesla Mag a déjeuné chez Guy Savoy le mercredi 28 octobre 2026, à l’invitation du restaurant. Intitulés des plats et photos de Guy Savoy et des salons transmis par le restaurant. Sources : site officiel du restaurant et fiche du Guide Michelin, consultés le 29 octobre 2026 ; fichier consolidé des bornes de recharge publiques (data.gouv.fr), consulté le 4 novembre 2026.

Sur place, dites que vous venez de la part de Tesla Mag.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA