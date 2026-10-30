L’ogre vert a pris ses quartiers aux Folies Bergère jusqu’au 20 janvier 2027. Nous avons vu Shrek le Musical en famille, mercredi 28 octobre à 20 h, avec nos deux enfants de 7 et 8 ans, et nous sommes venus en Tesla. Le verdict des enfants tient en un mot : ils ont adoré. Le spectacle, les places, les horaires et où recharger sa voiture électrique à deux pas de la salle : ce qu’il faut savoir avant d’y aller.

Fiona, l’Âne et Shrek. Photo : Al-Fred Perrin.

Le film culte, en comédie musicale

Shrek le Musical est l’adaptation française de la comédie musicale jouée à Broadway, tirée du film d’animation de DreamWorks et du livre de William Steig. Le livret et les paroles originaux sont de David Lindsay-Abaire, la musique de Jeanine Tesori, l’adaptation française des chansons de Ludovic-Alexandre Vidal. La mise en scène est signée Philippe Hersen, déjà aux commandes de Flashdance, Madagascar et Charlie et la chocolaterie, pour SRK Productions.

L’histoire est celle du film. Shrek voit son marais envahi par les personnages de contes de fées que le tyrannique Lord Farquaad a chassés de son royaume. Pour retrouver sa tranquillité, il part, flanqué d’un âne très bavard, délivrer la princesse Fiona, gardée par une dragonne. Le dossier de presse promet une parodie des contes de fées, sur des airs pop rock, soul et funk.

La Dragonne. Photo : Al-Fred Perrin. Les personnages de contes, bannis par Lord Farquaad. Photo : Al-Fred Perrin.

Une troupe d’une vingtaine de comédiens

Jeff Broussoux joue Shrek, Anaïs Delva joue Fiona. Le grand public connaît la voix d’Anaïs Delva sans forcément le savoir : c’est elle qui chante « Libérée, délivrée » dans la version française de La Reine des neiges. Marc Van Weymeersch joue l’Âne, Arnaud Denissel Lord Farquaad, Mamido Bombolo la Dragonne, Quentin Aubert le Chat Potté. Pinocchio, le Petit Chaperon rouge, Peter Pan et les trois petits cochons complètent la distribution.

Fiona et Shrek. Photo : Al-Fred Perrin.

Les infos pratiques

Où : Théâtre des Folies Bergère, 32 rue Richer, Paris 9e.

: Théâtre des Folies Bergère, 32 rue Richer, Paris 9e. Quand : jusqu’au 20 janvier 2027, la production ayant prolongé de trois jours les dates annoncées dans son dossier de presse. Notre représentation était à 20 h ; des matinées à 14 h et 17 h sont aussi programmées, notamment le week-end.

: jusqu’au 20 janvier 2027, la production ayant prolongé de trois jours les dates annoncées dans son dossier de presse. Notre représentation était à 20 h ; des matinées à 14 h et 17 h sont aussi programmées, notamment le week-end. Durée : 1 h 40, plus un entracte.

: 1 h 40, plus un entracte. Prix : de 17 à 57 € la place, selon le dossier de presse.

: de 17 à 57 € la place, selon le dossier de presse. Réservations : sur le site des Folies Bergère, dans les points de vente habituels, ou par téléphone au 0800 001 650 (appel gratuit, du lundi au vendredi). Le guichet de la salle ouvre une heure avant chaque représentation.

: sur le site des Folies Bergère, dans les points de vente habituels, ou par téléphone au 0800 001 650 (appel gratuit, du lundi au vendredi). Le guichet de la salle ouvre une heure avant chaque représentation. À savoir : les photos sont interdites pendant le spectacle. Gardez les téléphones pour le hall.

Le hall des Folies Bergère, avant la représentation du 28 octobre. Photo : Tesla Mag.

Venir en voiture électrique : où recharger

D’après le fichier national des bornes de recharge (data.gouv.fr, version consultée le 29 octobre 2026), voici les points de charge publics les plus proches de la salle, à pied :

13 rue du Conservatoire (9e) , à 100 m environ : 6 points de charge Belib’ sur voirie, 7 kW.

, à 100 m environ : 6 points de charge Belib’ sur voirie, 7 kW. 64 rue du Faubourg-Poissonnière (10e) , à 200 m environ : 4 points de charge Belib’ sur voirie, 7 kW.

, à 200 m environ : 4 points de charge Belib’ sur voirie, 7 kW. Parking Montholon, 1 rue Mayran (9e) , à 300 m environ : 24 points de charge de 7 kW, opérés pour Saemes, ouverts tous les jours.

, à 300 m environ : 24 points de charge de 7 kW, opérés pour Saemes, ouverts tous les jours. Parking Rex Atrium, 5 rue du Faubourg-Poissonnière (9e) , à 350 m environ : 20 points de charge de 22 kW, en parking public.

, à 350 m environ : 20 points de charge de 22 kW, en parking public. Pour une recharge rapide : la station Electra du parking Magenta–Gare de l’Est, 2 square Alban-Satragne (10e), à 650 m environ, avec 6 points de charge jusqu’à 300 kW.

Les bornes de rue rechargent lentement : branchée environ 2 h 30 sur une borne de 7 kW, le temps du spectacle et de l’entracte, une Tesla récupère de l’ordre de 100 km d’autonomie (calcul Tesla Mag), pas un plein. Vérifiez la disponibilité et le tarif dans votre application de recharge avant de partir.

Notre avis

Une sortie de fin de vacances ou de fêtes facile à organiser, dans une salle mythique, avec des personnages que les enfants connaissent par cœur. Les nôtres en sont ressortis conquis. Si vous cherchez d’autres idées en famille, notre test de la croisière électrique des Vedettes de Paris se combine bien avec un week-end à Paris. L’agence La Brune Communication nous a invités pour cette représentation ; la production n’a pas relu cet article.

D’autres idées pour le week-end dans notre rubrique Idées sorties. Vous roulez en Tesla ? Inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag et retrouvez les autres propriétaires de votre région.

Sources : dossier de presse de Shrek le Musical (La Brune Communication, octobre 2026) ; prolongation jusqu’au 20 janvier 2027 et horaires des représentations communiqués par l’agence ; billets de la représentation du 28 octobre 2026 ; fichier national des infrastructures de recharge (data.gouv.fr), consulté le 29 octobre 2026, calcul des distances Tesla Mag. Photos du spectacle : Al-Fred Perrin ; photo du hall : Tesla Mag.