Un parking, une parcelle ou un entrepôt qui pourrait accueillir une station de recharge ? Un électricien ou un installateur qui a bien travaillé chez vous ? Signalez-les à Tesla Mag. Nous regardons gratuitement si un projet de recharge tient, et nous faisons connaître les professionnels que nos lecteurs recommandent.

Un terrain à nous signaler

Une station de recharge se monte d’abord sur trois chiffres : la puissance que le réseau peut amener sur la parcelle, le coût du raccordement et le trafic réel devant l’entrée. Si vous êtes propriétaire ou exploitant d’un site, ou si vous en connaissez un, dites-nous où il se trouve. Nous regardons si le projet tient, et nous le disons franchement s’il ne tient pas. Ce premier regard est gratuit et n’engage à rien.

S’il tient, deux suites sont possibles : nous confions le projet à un installateur de notre réseau, sans vous lier à lui, ou nous accompagnons le propriétaire comme assistant à maîtrise d’ouvrage, pour le cadrage et l’étude de faisabilité. Cet accompagnement fait l’objet d’une convention établie sur devis, après un premier échange.

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Un artisan à recommander

Un électricien qui a posé votre borne dans les délais, un installateur solaire qui a tenu son devis : recommandez-le depuis votre espace Mon Tesla Mag. Les recommandations de lecteurs aident les autres propriétaires à choisir, et les professionnels recommandés peuvent rejoindre notre annuaire.

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La boutique Tesla Mag

Nos guides se téléchargent au moment où l’on en a besoin : la check-list du jour de la livraison, le guide « Posséder une Tesla Model Y » de 158 pages, et le mensuel, qui rassemble chaque mois les articles qui restent utiles. Le mensuel est offert aux membres de Mon Tesla Mag. La boutique propose aussi une sélection d’accessoires pour la Model 3 et la Model Y, livrés en France.

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