Solaire sur Toit : Combien vous rapportera la revente du surplus d’électricité ? Le simulateur de l’Obligation d’Achat

L’autoconsommation avec revente du surplus : un modèle économique rentable

L’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur le toit de votre habitation est une démarche doublement bénéfique. Au-delà de l’autoconsommation, qui vous permet de réduire considérablement votre facture d’électricité en utilisant votre propre production, le modèle le plus courant et le plus avantageux financièrement est l’autoconsommation avec revente du surplus.

Cela signifie que l’électricité que vous produisez et n’utilisez pas immédiatement est réinjectée dans le réseau public. Et, bonne nouvelle, cette électricité ne finit pas à la poubelle : elle est achetée à un prix garanti par un acteur incontournable en France : l’Obligation d’Achat (OA), généralement assurée par EDF OA.

💶 Le Mécanisme de l’Obligation d’Achat (OA)

L’Obligation d’Achat est un dispositif légal, encadré par les pouvoirs publics, qui impose aux distributeurs d’électricité d’acheter la production d’énergie renouvelable (solaire, éolien, etc.) à un tarif fixé par l’État.

Un tarif garanti et indexé

L’aspect le plus sécurisant de l’OA est que le tarif d’achat de votre électricité est fixé au moment de la signature de votre contrat OA et reste garanti pendant 20 ans. Il est de plus indexé, ce qui signifie qu’il est révisé chaque trimestre pour tenir compte de l’évolution des coûts de production.

Pour l’autoconsommation avec revente du surplus, l’État a mis en place deux mécanismes d’aide cumulables :

Le Tarif d’Achat du Surplus : C’est le prix auquel est racheté chaque kWh que vous injectez dans le réseau. La Prime à l’Investissement (ou Prime à l’Autoconsommation) : Une aide forfaitaire versée sur les cinq premières années de fonctionnement, dégressive selon la puissance de votre installation.

Les conditions d’éligibilité

Pour bénéficier de ces tarifs avantageux, votre installation doit remplir plusieurs critères :

Utiliser des équipements et des installateurs certifiés (norme QualiPV ).

). Être raccordée au réseau électrique public (géré par Enedis).

Avoir une puissance crête inférieure ou égale à 100 kWc (généralement $<9$ kWc pour le résidentiel).

📊 Le Simulateur : Combien cela rapporte concrètement ?

Le montant exact de vos revenus dépend de nombreux facteurs, mais il est possible d’établir des estimations basées sur les tarifs trimestriels de l’OA.

Facteurs déterminants du revenu

Puissance de l’installation (kWc) : Plus elle est puissante, plus vous produisez. Ensoleillement de votre région : Le Sud-Est produit plus que le Nord-Ouest (le facteur de productible P varie). Taux d’autoconsommation : Plus vous consommez votre propre électricité, moins vous revendez. Inversement, une faible autoconsommation augmente le surplus revendu. Orientation et inclinaison des panneaux : Une orientation plein sud et une inclinaison optimale maximisent la production.

Exemple de simulation de revenu annuel (estimatif)

Prenons l’exemple d’une installation résidentielle standard :

Caractéristique Valeur Puissance de l’installation 3 kWc Localisation Région de Lyon (productible moyen) Production annuelle estimée 3600 kWh Taux d’autoconsommation 30 % Surplus revendu (70%) 2520 kWh

Note : Les tarifs ci-dessous sont donnés à titre d’exemple et correspondent à une grille tarifaire passée. Consultez le site de la CRE (Commission de Régulation de l’Énergie) pour les tarifs en vigueur.

💡 Fiscalité et démarches : ce qu’il faut savoir

L’argent généré par la revente de votre électricité est-il imposable ? Pour le particulier, la réponse est souvent non, sous certaines conditions :

La puissance de votre installation doit être inférieure ou égale à 3 kWc .

. L’installation est raccordée au réseau public en deux points au plus.

Si ces conditions sont remplies, vos revenus de la vente d’électricité sont exonérés d’impôt sur le revenu et de contribution sociale (CSG/CRDS).

Les démarches

Demande de raccordement : À faire auprès d’Enedis (le gestionnaire de réseau). Demande de contrat OA : Une fois raccordé, vous signez le contrat d’achat avec EDF OA ou une Entreprise Locale de Distribution (ELD). Facturation : Vous recevez un relevé annuel d’Enedis du surplus injecté, que vous transmettez à l’OA pour facturation et paiement.

Résumé : Les bénéfices de la revente

Bénéfice Description Impact Financier Revenu Garanti (OA) L’État vous assure un tarif d’achat fixe pendant 20 ans pour votre surplus. Flux de trésorerie prévisible. Prime à l’Autoconsommation Aide versée les 5 premières années. Diminution du coût d’investissement initial. Sécurité Économique Le prix de rachat est décorrélé de la volatilité du prix du marché. Protection contre la hausse des prix de l’électricité. Impact Environnemental Contribue à la production d’énergie verte locale. Valeur ajoutée non monétaire.

En conclusion, la revente du surplus, encadrée par l’Obligation d’Achat, transforme votre toit en une véritable source de revenus complémentaires tout en vous offrant une indépendance énergétique partielle et une forte réduction de votre empreinte carbone.