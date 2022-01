SORTIR A PARIS : La femme à l’honneur au cirque Phénix

Depuis le 20 novembre 2021, le cirque Phénix présente Gaïa, son tout nouveau spectacle sur lequel collaborent des femmes talentueuses du monde entier. Le titre évoque une force créatrice, féminine.

Jusqu’au 16 janvier 2022, cette pépite sera visible sur Paris puis en tournée dans toute la France du 21 janvier au 20 février 2022. “De retour plus époustouflant que jamais” titre l’affiche et il est vrai que M. Pacherie ne m’a pas déçue, une fois de plus…

A quoi faut-il vous attendre ?

Deux acrobates portugaises, sœurs de surcroît pour un spectacle d’équilibrisme.

L’antipodisme, une discipline pratiquée dos au sol, jambes en l’air, représentée dans ce spectacle par deux acrobates éthiopiennes.

Le roller, prétexte à de périlleuses acrobaties pour ces deux acrobates hongroises.

Les bolas figurant naturellement au patrimoine traditionnel des cirques d’Amérique du Sud sont proposées ici sous une forme moderne par six acrobates argentines.

Un tableau burlesque présenté par deux acrobates françaises : avant de débarquer à Paris pour montrer leur talent à un public français averti et friand d’opéra, ces deux ballerines ont d’abord écumé les opéras du monde entier.

Au cerceau aérien, ce duo ukrainien effectue une chorégraphie des plus poétiques. On est impressionné par l’apparente facilité de leur proposition.

Les disciplines de cirque aux origines guerrières sont nombreuses, mais le main-à-main est la seule qui emprunte au registre du combat à mains nues. Il est présenté par trois acrobates éthiopiennes.

Ces six acrobates viennent du Japon et nous font découvrir le monocycle comme on ne l’avait jamais vu auparavant !

Une acrobate ukrainienne qui excelle dans une discipline issue de la gymnastique : les anneaux. D’ordinaire pratiqués par des hommes dans les championnats internationaux, les anneaux requièrent à la fois force, vitesse et équilibre. Kateryna nous en livre ici une version féminine.

Skieuse émérite, maintes fois titrée notamment aux dernières olympiades d’hiver, cette acrobate française vous laissera sans voix face à ses multiples talents, notamment la contorsion…

En résumé, Gaïa allie parfaite force et grâce au travers de ces acrobates toutes plus talentueuses les unes que les autres. J’ai énormément apprécié ce spectacle plein de vie dont on ressort émerveillé.

On a presque envie de faire pareil tant cela paraît simple ! L’orchestre joue magnifiquement bien et tout se déroule avec beaucoup de fluidité. Une seule envie, y retourner…

En plus, c’est un cirque sans animaux.

Quelques infos pratiques concernant le cirque Phénix

Adresse : Place du Cardinal Lavigerie, Pelouse de Reuilly, Paris 12e

Transports :

Métro : Liberté ligne 8

Bus : 87, Porte de Reuilly

Tramway T3a, Porte de Charenton

Site : www.cirquephenix.com

Numéro de téléphone : 01 45 72 10 00