Deux nouveaux bâtiments, environ 420 000 processeurs graphiques Nvidia GB300 et des noms choisis pour faire sourire : « Gun Range », un ancien stand de tir de la police, et « Spam », un ancien entrepôt de produits Hormel. Elon Musk a détaillé ce samedi 31 octobre sur X la suite du chantier de calcul de SpaceX, avec une mise en service annoncée fin novembre et en décembre.

Ce qu’a écrit Elon Musk

Le post date du 31 octobre à 18 h 45, heure de Paris, en réponse à deux comptes d’investisseurs. Elon Musk y décrit quatre bâtiments :

Macroharder et Minihard : 220 000 GB300 chacun, reliés par des cartes réseau à 800 gigabits, configurés pour l’entraînement des modèles d’IA ;

: 220 000 GB300 chacun, reliés par des cartes réseau à 800 gigabits, configurés pour l’entraînement des modèles d’IA ; Gun Range : la même configuration, 220 000 GB300 pour l’entraînement, opérationnel « fin novembre » ;

: la même configuration, 220 000 GB300 pour l’entraînement, opérationnel « fin novembre » ; Spam : environ 200 000 GB300 configurés pour l’inférence, c’est-à-dire pour faire tourner les modèles une fois entraînés, avec un réseau « beaucoup plus simple » et moitié moins de fibre, en service en décembre.

Il ajoute avoir parcouru « tout le site de Colossus 2 vers minuit, puis de nouveau ce matin », et salue les « bons progrès de l’équipe SpaceX et des sous-traitants ». Dans une réponse publiée une demi-heure plus tard, il annonce « environ 1,2 million de Blackwell au total à Colossus 2 d’ici la fin de l’année ». Blackwell est la génération de puces Nvidia à laquelle appartient le GB300.

https://x.com/elonmusk/status/2116587474021691629 Le post d’Elon Musk, le 31 octobre 2026.

Un stand de tir et un entrepôt de jambon en conserve

Les deux noms viennent de l’histoire des bâtiments. « C’était littéralement le stand de tir du commissariat local que nous avons acheté », a précisé Elon Musk à propos de Gun Range. Spam, lui, « servait à stocker des produits Hormel », le fabricant du célèbre jambon en conserve du même nom. « J’espère que Spam ne produira pas trop de spam », a plaisanté le patron de SpaceX.

La série prolonge une habitude : Macroharder, présenté en janvier comme Colossus 3, est déjà un clin d’œil à Microsoft, comme le projet Macrohard.

Ce que représentent ces chiffres

Gun Range et Spam ajoutent à eux deux environ 420 000 GB300. Avec Macroharder et Minihard, les quatre bâtiments cités totalisent environ 860 000 GB300 (calcul Tesla Mag à partir des chiffres d’Elon Musk). Il ne précise pas quels bâtiments composent le total de 1,2 million de Blackwell annoncé pour Colossus 2, ni le coût de ces équipements, ni l’adresse des deux nouveaux sites.

Le partage entre entraînement et inférence a un sens commercial. L’inférence, c’est ce qui sert les utilisateurs de Grok au quotidien, et c’est aussi ce que SpaceX peut louer à des tiers : en juin, Google et Anthropic payaient déjà SpaceX pour sa puissance de calcul.

Le financement suit. Le 26 octobre, SpaceX a déclaré à la SEC un crédit-bail d’environ 40 milliards de dollars pour des serveurs GPU, avec des premières livraisons attendues au premier semestre 2027. Les machines de Gun Range et de Spam, annoncées pour cette fin d’année, ne relèvent donc pas de ce contrat, du moins pour leurs dates.

Ce qui n’est pas confirmé

Tout vient des posts d’Elon Musk. SpaceX n’a publié ni communiqué ni document sur Gun Range et Spam au 31 octobre au soir. Les dates (« fin novembre », « décembre ») sont des objectifs, pas des mises en service constatées. Les montants en dollars et l’emplacement exact qui circulent sur X viennent de comptes relais, pas de SpaceX : nous ne les reprenons pas.

Pour comprendre à quoi sert cette puissance côté utilisateur, notre guide Grok : versions, prix, Grok dans les Tesla fait le point.