« Les marchés de la dette ont presque entièrement coupé l’accès à l’argent » pour les entreprises d’IA qui ne vivent que de leurs centres de données. Elon Musk l’a écrit dimanche soir sur X, dans un post vu plus de 9 millions de fois. Il y annonce aussi que SpaceX a bouclé 40 milliards de dollars de dette pour acheter des processeurs graphiques (GPU). Ce qu’il dit, et ce que montrent les comptes de SpaceX.

Starship (Source : SpaceX).

Ce qu’a écrit Elon Musk

Le post date du 25 octobre à 20 h 11, heure de Paris. Elon Musk y affirme trois choses. Depuis quelques semaines, les marchés de la dette ont presque fermé l’accès au financement pour toute entreprise sans revenus « substantiels » en dehors de la location de centres de données d’IA. SpaceX, elle, a « bouclé 40 milliards de dollars de dette pour des GPU », parce qu’elle est notée en catégorie investissement et qu’elle a les revenus de Starlink et des lancements. Enfin, les plus de 200 « néoclouds », ces loueurs de puissance de calcul pour l’IA, vont connaître une hécatombe et des rachats : « certains s’en sortiront, mais pas beaucoup ».

https://x.com/elonmusk/status/2114434646914068862 Le post d’Elon Musk, le 25 octobre 2026.

Une heure plus tard, il a coupé court à une rumeur : « SpaceX n’achète aucun néocloud. Ça n’aurait aucun sens. »

Ce que montrent les comptes de SpaceX

Les 40 milliards annoncés n’apparaissent pas encore dans un document officiel : au 26 octobre au matin, SpaceX n’avait pas publié de formulaire à la SEC sur cette dette. Son rapport trimestriel déposé le 22 octobre donne en revanche la situation au 30 septembre 2026 :

38 milliards de dollars de dette , contre 22 milliards fin 2025 ;

, contre 22 milliards fin 2025 ; 51,3 milliards de dollars de trésorerie et 38,6 milliards de placements, contre 24,7 milliards de trésorerie fin 2025 ;

et 38,6 milliards de placements, contre 24,7 milliards de trésorerie fin 2025 ; un prêt-relais de 20 milliards de dollars, signé en mars 2026, déjà remboursé.

Le même document décrit trois activités : l’espace, la connectivité (Starlink) et l’intelligence artificielle. C’est l’argument d’Elon Musk : les revenus de Starlink et des lancements permettent à SpaceX d’emprunter là où les loueurs de calcul purs ne le peuvent plus.

Pourquoi ça compte pour Tesla

SpaceX et Tesla étudient officiellement un rapprochement, chacune avec un comité spécial (notre article). La capacité de SpaceX à financer ses centres de calcul pèse donc aussi sur la stratégie d’intelligence artificielle de Tesla, de la conduite autonome au robot Optimus. Pour comprendre Grok, relisez notre guide de l’IA d’Elon Musk.

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Sources : posts d’Elon Musk sur X des 25 octobre 2026 (20 h 11 et 22 h 01, heure de Paris) ; rapport trimestriel (10-Q) de SpaceX pour le trimestre clos le 30 septembre 2026, déposé auprès de la SEC le 22 octobre 2026 ; registre EDGAR de la SEC consulté le 26 octobre 2026 à 8 h 45. Traduction Tesla Mag.