Starlink franchit le cap des 10 millions d’abonnés actifs !

C’est une accélération qui défie toutes les prévisions de l’industrie des télécommunications. SpaceX vient d’annoncer officiellement que Starlink a dépassé la barre symbolique des 10 millions d’utilisateurs actifs à travers le monde.

Ce chiffre marque un tournant historique pour la constellation d’Elon Musk, qui semble être passée d’un service de niche pour les zones reculées à un véritable géant mondial du haut débit.

Une croissance « insensée » : +19 600 clients par jour

Le plus impressionnant n’est pas seulement le chiffre total, mais la vitesse à laquelle il a été atteint.

Après avoir célébré ses 9 millions d’abonnés fin décembre 2025, Starlink a maintenu une cadence infernale. En ajoutant environ 19 600 nouveaux clients chaque jour, l’entreprise a mis moins de deux mois pour conquérir son dernier million d’utilisateurs. Pour rappel, il avait fallu plusieurs années à Starlink pour atteindre son premier million en 2022.

Pourquoi une telle explosion ?

Plusieurs facteurs expliquent cette trajectoire parabolique :

Expansion mondiale massive : Starlink est désormais disponible dans plus de 155 pays et territoires , ouvrant des marchés gigantesques en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud.

Starlink est désormais disponible dans plus de , ouvrant des marchés gigantesques en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Domination du secteur de la mobilité : Ce ne sont plus seulement des foyers ruraux qui s’abonnent. Les secteurs maritime (paquebots de croisière, navires de fret) et aérien (compagnies majeures offrant le Wi-Fi gratuit) ont massivement adopté la technologie.

Ce ne sont plus seulement des foyers ruraux qui s’abonnent. Les secteurs maritime (paquebots de croisière, navires de fret) et aérien (compagnies majeures offrant le Wi-Fi gratuit) ont massivement adopté la technologie. Infrastructure record : Avec plus de 9 600 satellites actuellement opérationnels en orbite basse (LEO), la capacité réseau de Starlink permet désormais d’accueillir des millions d’utilisateurs simultanés sans effondrement des débits.

Avec plus de actuellement opérationnels en orbite basse (LEO), la capacité réseau de Starlink permet désormais d’accueillir des millions d’utilisateurs simultanés sans effondrement des débits. Le virage « Direct to Cell » : L’arrivée de la connectivité directe sur smartphones standards commence à attirer une toute nouvelle typologie d’utilisateurs cherchant une sécurité de connexion partout sur la planète.

L’IPO en ligne de mire ?

Cette croissance explosive relance inévitablement les rumeurs d’une introduction en bourse (IPO) pour Starlink. Avec une base d’abonnés de 10 millions de clients payants — générant potentiellement des milliards de dollars de revenus annuels récurrents — la division satellite de SpaceX s’impose comme la « vache à lait » indispensable pour financer les ambitions martiennes de l’entreprise et le développement du Starship.

Alors que les concurrents comme Amazon (Projet Kuiper) commencent à peine à déployer leurs premiers satellites commerciaux, Starlink a déjà pris plusieurs années-lumière d’avance.

« Starlink n’est plus seulement une alternative ; c’est en train de devenir le standard mondial du haut débit partout où la fibre s’arrête. »