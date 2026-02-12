Starlink franchit le cap des 10 millions d’abonnés actifs !

C’est une accélération qui défie toutes les prévisions de l’industrie des télécommunications. SpaceX vient d’annoncer officiellement que Starlink a dépassé la barre symbolique des 10 millions d’utilisateurs actifs à travers le monde.
Ce chiffre marque un tournant historique pour la constellation d’Elon Musk, qui semble être passée d’un service de niche pour les zones reculées à un véritable géant mondial du haut débit.
Une croissance « insensée » : +19 600 clients par jour
Le plus impressionnant n’est pas seulement le chiffre total, mais la vitesse à laquelle il a été atteint.
Après avoir célébré ses 9 millions d’abonnés fin décembre 2025, Starlink a maintenu une cadence infernale. En ajoutant environ 19 600 nouveaux clients chaque jour, l’entreprise a mis moins de deux mois pour conquérir son dernier million d’utilisateurs. Pour rappel, il avait fallu plusieurs années à Starlink pour atteindre son premier million en 2022.
Pourquoi une telle explosion ?
Plusieurs facteurs expliquent cette trajectoire parabolique :
- Expansion mondiale massive : Starlink est désormais disponible dans plus de 155 pays et territoires, ouvrant des marchés gigantesques en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud.
- Domination du secteur de la mobilité : Ce ne sont plus seulement des foyers ruraux qui s’abonnent. Les secteurs maritime (paquebots de croisière, navires de fret) et aérien (compagnies majeures offrant le Wi-Fi gratuit) ont massivement adopté la technologie.
- Infrastructure record : Avec plus de 9 600 satellites actuellement opérationnels en orbite basse (LEO), la capacité réseau de Starlink permet désormais d’accueillir des millions d’utilisateurs simultanés sans effondrement des débits.
- Le virage « Direct to Cell » : L’arrivée de la connectivité directe sur smartphones standards commence à attirer une toute nouvelle typologie d’utilisateurs cherchant une sécurité de connexion partout sur la planète.
L’IPO en ligne de mire ?
Cette croissance explosive relance inévitablement les rumeurs d’une introduction en bourse (IPO) pour Starlink. Avec une base d’abonnés de 10 millions de clients payants — générant potentiellement des milliards de dollars de revenus annuels récurrents — la division satellite de SpaceX s’impose comme la « vache à lait » indispensable pour financer les ambitions martiennes de l’entreprise et le développement du Starship.
Alors que les concurrents comme Amazon (Projet Kuiper) commencent à peine à déployer leurs premiers satellites commerciaux, Starlink a déjà pris plusieurs années-lumière d’avance.
« Starlink n’est plus seulement une alternative ; c’est en train de devenir le standard mondial du haut débit partout où la fibre s’arrête. »