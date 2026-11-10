Starlink a présenté ce mardi 10 novembre 2026 le Mini 2, la nouvelle version de son antenne portable. La grande nouveauté : une batterie intégrée, amovible, qui donne jusqu’à 4,5 heures de connexion sans aucune prise. Les précommandes sont ouvertes, mais seulement sur invitation et aux États-Unis.

Introducing Mini 2, the next-generation portable Starlink. Get up to 4.5 hours of connectivity on a single charge with the quick-swap battery, or plug in with USB-C.



With built-in Wi-Fi, all you need is a clear view of the sky to get online in 60 seconds.



Preorders are now open… pic.twitter.com/VRTuJZVBnH — Starlink (@Starlink) November 10, 2026 L’annonce de Starlink, le 10 novembre 2026.

« Voici le Mini 2, la nouvelle génération de Starlink portable », écrit le compte officiel. « Avec le Wi-Fi intégré, il suffit d’une vue dégagée sur le ciel pour être en ligne en 60 secondes. »

Ce que dit la fiche officielle

La page du Mini 2 sur le site de Starlink, consultée le 10 novembre au soir, donne ces caractéristiques :

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Batterie de 71 Wh , jusqu’à 4,5 heures d’autonomie, échangeable en quelques secondes (batterie de rechange vendue à part) ;

, jusqu’à 4,5 heures d’autonomie, échangeable en quelques secondes (batterie de rechange vendue à part) ; Alimentation par USB-C 60 W , qui remplace le câble à courant continu du premier Mini ;

, qui remplace le câble à courant continu du premier Mini ; 1,6 kg avec la batterie et la béquille, pour 263 × 314 × 23,1 mm ;

avec la batterie et la béquille, pour 263 × 314 × 23,1 mm ; Wi-Fi 6 , jusqu’à 167 m² couverts ;

, jusqu’à 167 m² couverts ; Indice IP67 , contre la pluie, le sable et les éclaboussures ;

, contre la pluie, le sable et les éclaboussures ; Filetage photo standard pour le monter sur un trépied.

Ce qui n’est pas annoncé

Starlink ne donne ni prix, ni date de sortie en France. La page indique seulement que les précommandes sont « ouvertes sur invitation pour certains clients aux États-Unis », et que le Mini 2 sera « bientôt disponible pour plus de clients et de pays ». Le premier Mini reste au catalogue.

Pourquoi c’est intéressant pour un propriétaire de Tesla

Le premier Mini n’a pas de batterie : il faut l’alimenter en permanence, et l’USB-C d’une Model 3 ou d’une Model Y ne suffit pas, comme nous l’expliquions dans notre guide pour alimenter un Starlink Mini dans une Tesla (prise basse tension de la console ou batterie externe de 100 W). Le Mini 2 fonctionne 4,5 heures seul, posé à l’écart de la voiture, puis se recharge en USB-C 60 W. Starlink ne dit pas encore quelles sources de recharge il accepte, ni s’il peut fonctionner branché sur l’USB-C d’une Tesla. Pour une aire de repos, un parking de randonnée ou une pause au Superchargeur en zone mal couverte, l’usage devient en tout cas plus simple.

Starlink renouvelle aussi ses antennes fixes : elle remplace gratuitement les antennes rondes de première génération depuis le 4 novembre.

Ce qu’il faut retenir

Mini 2 : première antenne Starlink avec batterie intégrée, 4,5 heures d’autonomie.

: première antenne Starlink avec batterie intégrée, 4,5 heures d’autonomie. USB-C 60 W , 1,6 kg, IP67, Wi-Fi 6.

, 1,6 kg, IP67, Wi-Fi 6. Précommandes sur invitation , aux États-Unis seulement.

, aux États-Unis seulement. Non annoncés : le prix et l’arrivée en France.

Vous partez souvent loin des antennes avec votre Tesla ? Inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag : c’est gratuit, et vous serez prévenu quand le Mini 2 arrivera en France.

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Sources : post de Starlink sur X du 10 novembre 2026 à 18 h 28, heure de Paris ; page Starlink Mini 2 de starlink.com, consultée le 10 novembre 2026 vers 20 h 35 ; archives Tesla Mag. Photo : un Falcon 9 avant le lancement de satellites Starlink, DeAnna Murano, U.S. Space Force (domaine public), via Wikimedia Commons, redimensionnée.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA