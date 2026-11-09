Le Wi-Fi par satellite de SpaceX arrive chez une compagnie belge. Starlink a annoncé ce lundi 9 novembre 2026, à 16 h 46 heure de Paris, qu’il fournit désormais « un internet rapide et fiable à bord » des avions de Brussels Airlines. Après easyJet et Air Tahiti Nui, c’est une compagnie de plus, très présente au départ de Bruxelles, qui passe au Starlink.

Starlink is now delivering fast, reliable internet onboard @FlyingBrussels 🛰️✈️ pic.twitter.com/Jly6atnBkK — Starlink (@Starlink) November 9, 2026 L’annonce de Starlink, le 9 novembre 2026.

Ce qu’a écrit Starlink

Le message tient en une phrase : « Starlink fournit désormais un internet rapide et fiable à bord de Brussels Airlines » (traduction Tesla Mag). Le verbe est au présent : selon Starlink, le service fonctionne déjà, au moins sur une partie des vols.

Ce que l’on ne sait pas encore

Starlink ne précise ni le nombre d’avions équipés, ni les lignes concernées, ni si le Wi-Fi sera gratuit pour les passagers, ni le calendrier pour l’ensemble de la flotte. Brussels Airlines n’avait rien publié sur X au moment où nous écrivons. Nous mettrons cet article à jour dès que la compagnie donnera ces détails.

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Une compagnie européenne de plus

Les compagnies aériennes passent à Starlink les unes après les autres. Fin octobre, easyJet annonçait le Wi-Fi Starlink à bord à partir de 2027. Début novembre, Air Tahiti Nui l’a rendu gratuit sur ses 787, y compris entre Papeete et Paris. Aux États-Unis, United Airlines met en avant son Wi-Fi Starlink depuis plusieurs mois.

L’argument est toujours le même : des satellites en orbite basse, à environ 550 km d’altitude, donnent un débit et une latence proches d’une connexion au sol, assez pour la visioconférence ou le streaming, là où le Wi-Fi d’avion classique se limitait souvent à la messagerie.

Ce qu’il faut retenir

Brussels Airlines propose désormais le Wi-Fi Starlink à bord, annonce Starlink le 9 novembre 2026.

propose désormais le Wi-Fi Starlink à bord, annonce Starlink le 9 novembre 2026. Non précisés : nombre d’avions, lignes, gratuité, calendrier.

: nombre d’avions, lignes, gratuité, calendrier. Après easyJet et Air Tahiti Nui, une compagnie européenne de plus choisit Starlink.

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Sources : post de Starlink sur X du 9 novembre 2026 ; archives Tesla Mag. Photo : un Airbus A320 de Brussels Airlines à Milan-Malpensa, Bahnfrend, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), redimensionnée.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA