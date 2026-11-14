Le quinzième vol de Starship est à moitié réussi, et la deuxième moitié se joue ce soir. Parti de Starbase vendredi à 23 h 48, heure de Paris, le vaisseau a atteint l’orbite et déployé ses 26 satellites Starlink V3. Mais le propulseur Super Heavy n’a pas été rattrapé par la tour : SpaceX l’a dévié vers un amerrissage dans le golfe du Mexique. Elon Musk explique qu’il manquait un peu de carburant. Le vaisseau, lui, doit tenter d’être rattrapé à Starbase ce samedi soir.

https://x.com/SpaceX/status/2121376372576915909

Le propulseur dévié vers la mer

« Super Heavy a été dévié vers un amerrissage au large, dans le golfe », a écrit SpaceX sept minutes après le décollage. Le plan prévoyait pourtant une capture par les bras de la tour, 6 minutes 35 secondes après le départ. C’était la première tentative pour un Super Heavy de troisième version.

Elon Musk a donné une première explication dans la journée : « Le propulseur était légèrement à court de carburant. » Les moteurs ont un peu moins bien fonctionné que prévu, et la flamme verte vue pendant la descente vient, selon lui, du cuivre qui brûle quand le carburant s’épuise dans le circuit de refroidissement. Il défend le choix de dévier le propulseur : « Nous avons le prochain booster presque prêt à voler, mais perdre la tour ou la table de lancement pourrait nous coûter deux à trois mois. » Il prévient aussi que « les premières conclusions sont souvent fausses en partie » et qu’il faut analyser toute la télémétrie du vol.

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Le lendemain, SpaceX indique que ses équipes de récupération étaient sur place dès l’amerrissage, et que les débris qui atteignent la côte sont ramassés.

Le vaisseau en orbite, 26 satellites déployés

23 h 48 : décollage de Starship depuis Starbase, au Texas.

: décollage de Starship depuis Starbase, au Texas. 0 h 15 : poussée d’insertion et mise en orbite, la deuxième de l’histoire de Starship.

: poussée d’insertion et mise en orbite, la deuxième de l’histoire de Starship. 0 h 27 : début du déploiement des 26 satellites Starlink V3, une séquence d’environ 42 minutes selon SpaceX.

: début du déploiement des 26 satellites Starlink V3, une séquence d’environ 42 minutes selon SpaceX. Samedi après-midi : « Starship en vol en orbite, toujours en bonne voie pour un retour sur le site de lancement aujourd’hui. Les systèmes du pas de tir et de la tour sont prêts pour la capture », écrit SpaceX.

Heures de Paris, d’après les messages de SpaceX sur X.

Ce soir : la capture du vaisseau

D’après le calendrier publié par SpaceX, la capture du vaisseau est prévue environ 22 heures 32 minutes après le décollage, soit vers 22 h 20 ce samedi, heure de Paris (calcul Tesla Mag). SpaceX ne la tentera que si les systèmes nécessaires à la rentrée et à l’approche de la tour sont sains ; sinon, le vaisseau peut redescendre en mer. Ce serait le premier vaisseau Starship rattrapé par une tour.

Pour le programme complet du vol, lire notre présentation du vol 15. Côté Starlink, lire aussi notre article sur la nouvelle antenne Starlink Mini 2.

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Sources : messages de SpaceX et d’Elon Musk sur X, 13 et 14 novembre 2026 ; page de la mission Starship Flight 15 sur spacex.com. Traductions et calcul d’horaire Tesla Mag. Article mis à jour après la tentative de capture.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA