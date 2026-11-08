SpaceX a fixé la date du quinzième vol de Starship : au plus tôt le vendredi 13 novembre 2026, avec une fenêtre de tir de 75 minutes qui s’ouvre à 23 h 45, heure de Paris, sous réserve du feu vert des autorités américaines. Pour la première fois, SpaceX tentera de rattraper les deux étages à la tour de lancement : le propulseur Super Heavy quelques minutes après le décollage, et le vaisseau Starship au bout d’un vol de plus de 22 heures en orbite.

Starship is preparing for catch



Flight 15 is targeting to launch as early as Friday, November 13, pending regulatory approval → https://t.co/K5XRci6bnw pic.twitter.com/WS2xGLjVsx — SpaceX (@SpaceX) November 7, 2026 L’annonce de SpaceX, le 7 novembre 2026.

Ce que SpaceX a annoncé

Le message de SpaceX tient en deux lignes : « Starship se prépare à être rattrapé », et le vol 15 vise un lancement « dès le vendredi 13 novembre, sous réserve de l’approbation réglementaire » (traduction Tesla Mag). La page de la mission sur le site de SpaceX donne le reste : fenêtre de 75 minutes ouverte à 16 h 45, heure du Texas, soit de 23 h 45 à 1 h du matin à Paris, et une retransmission en direct qui commence environ 30 minutes avant le décollage, sur le site et sur le compte X de SpaceX.

SpaceX précise que le calendrier est « dynamique et susceptible de changer ». La date du 13 novembre est un objectif, pas une certitude, et l’autorisation des autorités américaines n’était pas annoncée au 8 novembre.

Deux étages rattrapés : ce serait une première

C’est le cœur de la mission. SpaceX écrit que ce vol doit être le premier à ramener à la fois Starship et Super Heavy sur leur site de lancement, à Starbase. S’il réussit, ce sera selon l’entreprise la première récupération complète d’un lanceur orbital, les deux étages compris.

Le propulseur est un Super Heavy de troisième version, et ce sera la première tentative de capture pour cette version. SpaceX rappelle que trois Super Heavy de première version ont déjà été rattrapés par les bras de la tour, dont deux ont revolé. Le calendrier de la mission prévoit la capture du propulseur 6 minutes et 35 secondes après le décollage.

Pour le vaisseau, la capture n’aura lieu que si l’équipe de contrôle juge sains les systèmes nécessaires à la rentrée, à la poussée finale et à l’approche de la tour. Sinon, Starship peut redescendre dans l’océan, sur plusieurs zones prévues à l’avance.

22 heures, 14 orbites, 26 satellites

Le profil du vol, d’après la page de SpaceX :

Orbite vers 275 km d’altitude, environ 14 tours de la Terre sur plus de 22 heures ;

vers 275 km d’altitude, environ 14 tours de la Terre sur plus de 22 heures ; 26 satellites Starlink V3 déployés, entre 35 minutes et 1 h 18 après le décollage ;

déployés, entre 35 minutes et 1 h 18 après le décollage ; rentrée après 22 h 10 de vol, puis capture du vaisseau à la tour au bout d’environ 22 h 32.

Si le décollage a lieu à l’ouverture de la fenêtre, la capture du vaisseau tomberait donc le samedi 14 novembre vers 22 h 15, heure de Paris (calcul Tesla Mag). SpaceX prévoit de suivre le vol en direct jusqu’à la capture, avec « des heures » d’images de Starship en orbite, transmises par Starlink.

Chaque satellite Starlink V3 doit ajouter 1 térabit par seconde de capacité au réseau, et les 26 du vol équivalent selon SpaceX à une dizaine de lancements de Falcon 9 chargés de satellites V2 Mini. Ils devraient commencer à servir les clients « quelques semaines » après le lancement. Trois d’entre eux portent des caméras qui filmeront le bouclier thermique de Starship, une des données qui serviront à décider si le vaisseau peut revenir à Starbase.

Ce qui a changé depuis le vol 14

Le vol 14, fin septembre, avait été le premier vol orbital de Starship, avec déjà 26 satellites Starlink V3 déployés. Le Super Heavy du vol 15 a ensuite allumé ses 33 moteurs lors d’un essai statique fin octobre.

Pour ce vol, SpaceX reprend les améliorations du bouclier thermique apportées au vol 14 : des fixations supplémentaires sur les tuiles les plus exposées au décollage, des passages bouchés là où le plasma pouvait se glisser derrière les tuiles, et sur une grande partie du vaisseau, des tuiles incurvées qui chauffent moins entre elles.

Pourquoi c’est important

Rattraper les deux étages, c’est l’étape qui doit rendre Starship réutilisable comme un avion, sans rien perdre en mer. C’est la condition des cadences qu’Elon Musk annonce, jusqu’à 10 000 lancements par an depuis la seule Louisiane. Pour les abonnés à Starlink, en France comme ailleurs, c’est aussi ce qui doit permettre de mettre en orbite les satellites V3, bien plus capacitaires, à un rythme que Falcon 9 ne permet pas.

Ce qu’il faut retenir

Vol 15 visé au plus tôt le vendredi 13 novembre , fenêtre de 23 h 45 à 1 h, heure de Paris, sous réserve d’autorisation.

, fenêtre de 23 h 45 à 1 h, heure de Paris, sous réserve d’autorisation. Première tentative de capture des deux étages : le propulseur après 6 min 35 s, le vaisseau après plus de 22 heures.

: le propulseur après 6 min 35 s, le vaisseau après plus de 22 heures. 26 satellites Starlink V3 à bord, l’équivalent d’une dizaine de Falcon 9 selon SpaceX.

à bord, l’équivalent d’une dizaine de Falcon 9 selon SpaceX. Date non garantie : SpaceX prévient que le calendrier peut changer.

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Sources : post de SpaceX sur X du 7 novembre 2026 ; page de la mission Starship Flight 15 sur le site de SpaceX, consultée le 8 novembre 2026 ; archives Tesla Mag. Photo : retour et capture du Super Heavy par la tour de Starbase lors du cinquième vol, en octobre 2024, d’après des photos de Steve Jurvetson, montage Wikimedia Commons (CC BY 2.0), redimensionné.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA