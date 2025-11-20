Tesla ouvre les commandes en Colombie : Une nouvelle ère pour les véhicules électriques

Tesla a récemment annoncé une nouvelle étape dans son expansion en Amérique latine en ouvrant officiellement les commandes en Colombie. Cette entrée sur le marché colombien marque un tournant significatif pour l’industrie des véhicules électriques dans la région.

Configurations disponibles pour les modèles Tesla en Colombie

Les consommateurs colombiens peuvent désormais accéder aux dernières innovations de Tesla via le configurateur en ligne. Ils ont la possibilité de commander deux modèles populaires : le Model 3 et le Model Y. Chaque modèle offre une gamme d’options impressionnantes :

Model 3 : Disponible en trois versions – Propulsion arrière (RWD), Longue autonomie avec transmission intégrale (AWD), et Performance.

: Disponible en trois versions – Propulsion arrière (RWD), Longue autonomie avec transmission intégrale (AWD), et Performance. Model Y: Proposé également en versions Propulsion arrière (RWD) et Longue autonomie AWD, avec une nouvelle couleur de peinture « Glacier Blue ».

Ahora en Colombia https://t.co/frrCFd505i — Tesla Latinoamérica (@Tesla_LatAm) November 20, 2025

Impact des produits Giga Shanghai sur le marché

Toutes les voitures destinées au marché colombien seront produites à la gigantisme Giga Shanghai, un point crucial en termes de logistique et de production. Cette usine a déjà prouvé sa capacité à produire des véhicules à grande échelle tout en maintenant des normes de qualité élevées. L’approvisionnement depuis Shanghai signifie que les délais de livraison pourraient être raccourcis, ce qui est un avantage pour les consommateurs soucieux du temps.

Implications pour le marché colombien

L’arrivée de Tesla en Colombie pourrait stimuler une adoption plus large des véhicules électriques et déclencher une nouvelle dynamique dans l’industrie automobile du pays. Cette ouverture est prévue juste avant les livraisons programmées entre février et mars 2026, offrant suffisamment de temps pour que le marché local s’ajuste à cette nouveauté. Avec cette expansion, Tesla pourrait influencer les décisions d’infrastructure et encourager l’amélioration des installations de recharge à travers la Colombie.

Écotourisme et durabilité

L’ajout de Tesla dans le paysage automobile en Colombie pourrait également promouvoir des initiatives liées à l’ écotourisme et la durabilité, deux axes de plus en plus prioritaires pour le pays. En réduisant leur empreinte carbone, les consommateurs peuvent contribuer à des objectifs environnementaux plus larges tout en profitant de la technologie avancée et du design élégant pour lesquels Tesla est connu.

L’ouverture des commandes pour Tesla en Colombie est plus qu’un simple déploiement de produit; c’est une opportunité pour les consommateurs colombiens d’embrasser un avenir plus durable dans le domaine des transports. Alors que le pays se prépare à cette transformation, il reste à voir comment Tesla s’intégrera dans le marché local et si d’autres régions suivront rapidement le mouvement.