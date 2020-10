Autopilot Tesla: Faut-il investir 4300€ pour la MAJ?

Tesla propose une mise à jour “over-the-air” à 4300€ pour améliorer les fonctions de l’autopilot Tesla. Quoi une MAJ payante? La communauté s’est posé la question de savoir si c’était utile d’investir cette somme. Voici des pistes de réflexion!

4300€ pour quoi?

La réponse est très simple, il s’agit d’une mise à jour stratégique pour rendre votre véhicule plus autonome. C’est un peu un paradoxe mais les propriétaires de Tesla oublient qu’ils sont dans un univers proche de celui de la téléphonie mobile. Apple distribue ses mises à jour gratuitement mais vend ses produits une fois par an à ses bons clients. Il est donc évident qu’il n’était pas possible d’envisager la gratuité à long terme pour Tesla.

Néanmoins l’habitude que nous avons à télécharger des mises à jour sans véritablement se poser la question du travail accompli par les ingénieurs rend légitime la question de savoir s’il faut investir cette somme pour profiter de cette mise à jour qui comprend deux nouveaux éléments essentiels pour aller vers une conduite plus autonome:

La reconnaissance des feux (rouge, orange, vert)

La reconnaissance des panneaux de stop

Un arbre décisionnel pour vous aider à faire votre choix

Nous partageons un graphique pour vous aider à faire votre choix. En fait, tout dépend de votre équipement de base. Si vous possédez la fonction Autopilot de base, la question sera plus légitime que si vous ne profitez pas du tout du pack autonomie.

En effet, Tesla permet aux propriétaires de rouler au gré des technologies actuelles et surtout en respectant les réglementations actuelles.

Graphique d’aide à la décision en fonction de votre équipement Tesla

Aide à la décision Option Autopilot : @TroyTeslike

Une aparté sur les mises à jour auto

J’aimerais simplement partager avec vous une aparté sur les mises-à-jour dans l’univers automobile. C’était principalement le point qui avait été remarqué par, Herbert Diess, le Président de Volkswagen quand il parlait de Tesla comme un réseau neuronal, il évoquait bien sûr la conduite autonome mais également la capacité à distribuer des mises-à-jour à distance.

Comment ça se passe aujourd’hui en dehors de l’univers Tesla:

Vous prenez un RDV pour installer une mise à jour sur votre voiture

Vous immobilisez votre véhicule une demi-journée pour le faire

Il est strictement impossible de distribuer la mise à jour au même moment pour tout un parc.

Nous pouvons donc comprendre, que certains propriétaires félicitent ces développements en suivant les mises à jour du constructeur malgré la somme qui peut sembler importante au regard des avancées proposées.

Une bêta de conduite 100% autonome en cours

Cela a été annoncé il y a quelques jours par Elon Musk sur Twitter, une bêta de la full autonomie est en cours de déploiement pour certains propriétaires et sous certaines conditions. Elon Musk, a réservé aux propriétaires les plus prudents et les plus expérimentés sur leur véhicule. Bien entendu, ces propriétaires sont soumis à un accord de confidentialité donc nous attendrons des annonces concrètes dès que possible. À noter que cela concerne uniquement les États-Unis.