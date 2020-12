Tesla entre au S&P 500 au lendemain d’un plus haut historique

- Communauté - Participez à la révolution Cliquez-ici pour devenir membre actif.

Tesla intègre le très convoité S&P 500 au lendemain d’un plus haut historique. En effet, l’action cotait vendredi 695 $ soit une capitalisation boursière pour le constructeur Californien à plus de 620 Milliards.

Les faits que les investisseurs regardent

Le volume de production à l’avenir

Bientôt, Tesla Giga Shanghai dépassera le volume de production de Fremont.

Et puis, Giga Berlin dépassera le volume de production de Giga Shanghai.

L’arrivée d’un véhicule électrique Tesla à 25000 € pour le marché européen

Une dette proche de zéro pour un constructeur auto

S&P Global Ratings a écrit que la dette nette de Tesla est essentiellement nulle, de sorte que l’entreprise peut facilement financer son expansion mondiale en Chine, en Europe et aux États-Unis. En outre, un tel coussin de trésorerie aidera l’entreprise à faire face à l’impact économique continu de la reprise de COVID-19.

Le mot de Jim Cramer un investisseur averti

Selon M. Cramer, l’évolution de l’action Tesla a changé la nature de l’ensemble du marché boursier. Nous avons vu de nombreuses histoires à succès, mais Tesla prend la même histoire et la met en avant. Cela se reflète dans l’amour des produits, les achats d’actions et une légion de fans en adoration. Par exemple, Amazon et Netflix ont la même dynamique de croissance que Tesla, mais vous ne voyez pas de gens qui adorent les Bezos ou les Hastings, mais vous voyez beaucoup de gens qui admirent Elon Musk.

D’une certaine manière, Tesla est un billet de loterie qui est actuellement en cours de paiement, et tout ce qu’il fallait faire, c’était simplement de croire au succès de l’entreprise, a déclaré M. Cramer. Le rallye a été si important qu’il a engendré une nouvelle génération d’investisseurs qui recherchent des actions individuelles plutôt que des fonds indiciels – car les fonds indiciels ne peuvent pas produire de tels rendements.

C’est exactement la philosophie et la raison d’être du fonds InVest porté par Tesla Magazine.

Qu’est-ce que le S&P 500 ?

Le S&P 500 est un indice boursier qui suit les 500 plus grandes entreprises américaines cotées en bourse. Les investisseurs utilisent depuis longtemps le S&P 500 comme référence pour leurs investissements, car il tend à signaler la santé générale du marché.

Quelles sont les 10 principales actions qui composent cet indice ?

Microsoft Corp, Apple Inc, Amazon.com Inc, Facebook Inc. A, Berkshire Hathaway B, Alphabet Inc. A (GOOGL), Alphabet Inc. C (GOOG), JP Morgan Chase & Co, Johnson & Johnson, et Visa Inc. A.