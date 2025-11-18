Tesla Cybercab : la vidéo qui montre enfin comment l’assemblage modulaire change tout

Dans un secteur en constante évolution, Tesla bouscule une fois de plus les conventions en dévoilant une méthode innovante pour l’assemblage de son Cybercab robotaxi. En offrant une vue rare sur la ligne de montage envisagée, Tesla mise sur une fabrication en gros blocs, visant à augmenter la vitesse de production de 50% tout en réduisant les coûts de 30% par rapport aux lignes classiques.

🚗 Tesla offers a rare early glimpse of the build line that aims to put the Cybercab together at high speed.



Une approche modulaire pour plus d’efficacité

Au lieu de suivre le modèle traditionnel où un châssis nu est lentement déplacé le long d’un convoyeur unique, Tesla segmente la voiture en différents zones telles que la structure avant, la structure arrière, le plancher avec batterie, l’intérieur, et les panneaux de carrosserie. Chacune de ces parties est assemblée simultanément par des robots, un peu comme des blocs Lego géants.

Cette méthodologie permet d’éviter une partie du travail lent et fastidieux habituellement exécuté à l’intérieur de la coque exiguë du véhicule. En effet, les opérations se déplacent vers des stations ouvertes où les robots peuvent travailler plus vite avec moins de modifications de position. Ainsi, l’usine augmente son débit sans devoir ajouter des robots supplémentaires ou agrandir son espace au sol, comme c’est le cas dans les usines traditionnelles.

L’innovation du câblage zonal

Un des points forts de cette évolution est l’introduction du « câblage zonal », un système où chaque partie de la voiture possède une zone électronique locale connectée par des harnais courts. Cette configuration remplace les traditionnels énormes faisceaux de câbles traversant toute la carrosserie.

Ces harnais plus courts sont non seulement plus faciles à poser par les robots, mais ils réduisent aussi les risques d’erreurs et simplifient la connexion ou le remplacement de modules tels que les portes ou le tableau de bord lors de l’assemblage.

Un avenir prometteur pour le Cybercab

Si Tesla parvient à faire fonctionner cette méthode à pleine capacité, elle offrira un avantage compétitif non négligeable, permettant de supporter un coût de base pour un Cybercab autonome avoisinant les 20 000 $. Cela met une pression réelle sur les fabricants automobiles traditionnels, encore dépendants de lignes linéaires plus lentes et de systèmes de câblage plus lourds.

La production devrait débuter en avril prochain avec des objectifs ambitieux de livraison dès l’année suivante. Des rumeurs circulent également selon lesquelles Elon Musk prévoit d’intégrer le robot « Optimus » qui pourrait entrer et sortir du Cybercab pour effectuer des livraisons de colis, s’inscrivant dans une compétition évidente avec les initiatives d’automatisation d’Amazon. Cette confrontation attendue entre Musk et Bezos pourrait bien redéfinir les contours de l’automatisation industrielle.

Dans un marché toujours plus orienté vers l’innovation, Tesla semble prêt à franchir une nouvelle étape dans le domaine de la fabrication automobile, ouvrant la voie à une nouvelle génération de véhicules électriques autonomes.