Tesla : des prix à la hausse, sauf pour un produit essentiel

Comme nous l’avons vu ensemble dans un précédent article, les prix des véhicules Tesla connaissent une nouvelle hausse sans précédent, due à plusieurs facteurs. Aussi est-ce avec une certaine surprise qu’a été accueillie une autre initiative du constructeur californien. Celle-ci concerne, une fois n’est pas coutume, une réduction de prix. Et pas sur n’importe quel élément de la gamme, mais bien un produit phare, et plébiscité par les utilisateurs : le Wall Connector.

Pour rappel

Le Wall Connector, ou connecteur mural, est une borne de recharge dont le succès ne se dément pas, en raison, tout d’abord, de son prix, mais aussi de sa capacité de puissance.

Ses performances lui confèrent plusieurs destinations. En premier lieu, il est utilisé comme borne de recharge domestique. Mais il est aussi au cœur des infrastructures qui constituent le réseau “Destination Charging” de Tesla.

Prix et performances

Pendant de nombreuses années, cette solution de recharge à domicile a été commercialisée pour la somme de 500 $ (soit 450€). Cela en faisait l’une des solutions pratiques et adaptées les plus abordables du marché. Avec, il faut le noter, d’excellentes performances, allant jusqu’à 11,5 kW / 48 A.

Ainsi, comme l’ensemble de la gamme Tesla, et notamment les véhicules, le prix du connecteur mural a grimpé jusqu’ à 550 dollars (soit 495€). Le constructeur californien, à l’instar de toute l’industrie automobile, a pris de plein fouet les effets de la crise (elle-même aux causes multiples, depuis le covid jusqu’à la guerre en Ukraine) Et celle-ci a exercé une pression nouvelle sur la chaîne d’approvisionnement, entraînant mécaniquement une hausse des coûts et donc des prix.

A noter que le nouveau prix d’alors, à savoir 550 $ (soit 495€), maintenait le produit dans une fourchette encore abordable, compte tenu des performances Mais une hausse de 10% laisse toujours des marques, quelque soit la qualité intrinsèque du service fourni.

Étonnamment, désormais, Tesla propose le Wall Connector au prix à 495 $ (soit environ 445€), visible depuis la mise à jour de sa boutique en ligne :

Dans cette gamme de prix, les seules autres bornes de recharge vraiment compétitives semblent être les modèles domestiques comme le chargeur Grizzl-E Level 2 EV, de fabrication canadienne.

Un succès incontestable

La popularité du Wall Connector, auprès des conducteurs de Tesla, est certaine. Et, de fait, des centaines de milliers d’unités sont déployées, de par le monde. Cela tient principalement à deux choses :

C’est la solution numéro un proposée par Tesla, à tous ses futurs (et actuels) utilisateurs. Et quand on est satisfait par son véhicule, on fait plus attention aux recommandations de celui-ci pour le reste.

Développement du point précédent : Tesla a toujours mis l’accent sur le fait qu’un véhicule électrique, c’est un ensemble voiture + solution de recharge. D’où le réseau Superchargeur pour faciliter le déploiement de sa gamme, et les solutions comme le Wall Connector, qui fournissent une (sinon LA) solution (la plus) adaptée à la question de la recharge à domicile, pour les conducteurs de véhicules Tesla.

Et ce qui est valable pour Tesla, pourrait bien devenir la norme chez tous les constructeurs automobiles. Déjà, des entreprises comme Ford et Porsche, pour ne citer qu’elles, se penchent sur la question, aménageant la route ouverte par l’entreprise californienne.

Petit bonus : toujours soucieux de l’esthétique associée à la marque, le constructeur californien a publié, en 2021, de nouvelles façades, afin d’offrir de nouvelles options de personnalisation. Et celles-ci correspondent aux couleurs de sa voiture.

Quand on vous dit que l’entreprise est portée par une vision d’ensemble, on n’exagère pas ! Même les petits détails n’en sont pas, chez Tesla.

Source : electrek