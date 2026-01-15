Tesla en 2025 : Un chiffre d’affaires record de 70 milliards de dollars malgré un marché américain en berne

À l’approche de la publication officielle de ses résultats du quatrième trimestre (Q4) prévue pour le 28 janvier 2026, le géant de l’électrique Tesla affiche un bilan 2025 contrasté. Entre une croissance mondiale soutenue et des vents contraires sur son marché domestique, la firme d’Elon Musk a su naviguer dans une année charnière pour l’industrie.

Un bilan financier solide dans la tempête

Selon les données consolidées des trois premiers trimestres et les projections de fin d’année, Tesla a généré un chiffre d’affaires total de 69,9 milliards de dollars sur l’année 2025. Le bénéfice net s’établit quant à lui à 2,99 milliards de dollars.

Ces chiffres témoignent de la résilience de l’entreprise :

Q3 2025 comme moteur : Le troisième trimestre a été particulièrement marquant avec 28,1 milliards de dollars de revenus (une hausse de 12 % sur un an) et un flux de trésorerie disponible record de 4 milliards de dollars .

Le troisième trimestre a été particulièrement marquant avec de revenus (une hausse de 12 % sur un an) et un flux de trésorerie disponible record de . Trésorerie de guerre : Tesla a terminé le troisième trimestre avec des réserves de liquidités s’élevant à 41,6 milliards de dollars, offrant un matelas de sécurité considérable pour ses investissements futurs dans l’IA et le Robotaxi.

Le paradoxe des marchés : Monde vs États-Unis

L’année 2025 a mis en lumière une divergence majeure dans l’adoption des véhicules électriques (VE) :

Croissance Mondiale (+21 %) : L’appétit pour l’électrique reste fort à l’échelle globale, porté par la Chine et les marchés émergents. Tesla a su tirer profit de cette dynamique avec des livraisons records au troisième trimestre. Déclin Américain (-1 %) : Pour la première fois, le marché des VE aux États-Unis a stagné, voire légèrement reculé. Ce coup d’arrêt s’explique principalement par la fin des politiques de subventions fédérales (crédits d’impôt), qui a pesé lourdement sur la demande intérieure.

Défis et perspectives pour 2026

Bien que Tesla reste le leader incontesté, plusieurs facteurs de pression ont érodé ses marges au cours de l’année :

L’érosion des marges : Les baisses de prix successives pour maintenir les volumes face à la concurrence ont fait chuter la marge brute opérationnelle.

Les baisses de prix successives pour maintenir les volumes face à la concurrence ont fait chuter la marge brute opérationnelle. Coûts de R&D : L’entreprise continue d’investir massivement dans le calcul intensif pour le FSD (Full Self-Driving) et le développement de ses nouveaux modèles.

L’entreprise continue d’investir massivement dans le calcul intensif pour le FSD (Full Self-Driving) et le développement de ses nouveaux modèles. Le pivot énergétique : La division « Energy » (Powerwall, Megapack) est devenue un pilier de croissance essentiel, compensant partiellement le ralentissement de la croissance automobile.

Calendrier à surveiller

Les investisseurs ont désormais les yeux rivés sur le 28 janvier 2026. Après la clôture des marchés, Tesla dévoilera les chiffres définitifs de son Q4 et, surtout, ses prévisions pour l’année 2026. Le marché attend des précisions sur le lancement du modèle « abordable » et les avancées concrètes sur l’autonomie.