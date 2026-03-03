Tesla FSD : la NHTSA fixe au 9 mars la date limite pour les données d’accidents — ce que révèle l’enquête

Le 9 mars 2026 s’annonce comme une date charnière pour l’avenir du programme de conduite autonome de Tesla. Ce jour-là, la marque d’Elon Musk doit remettre à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) l’intégralité des données d’accidents liées à son système Full Self-Driving (FSD) — pour la deuxième fois après avoir obtenu une prolongation.

L’enquête en chiffres

L’affaire a débuté en octobre 2025, lorsque la NHTSA a ouvert une évaluation préliminaire (PE25012) portant sur des infractions au code de la route commises par des véhicules sous FSD. Bilan à ce jour :

58 incidents documentés (grillage de feux rouges, franchissement de voies opposées…)

documentés (grillage de feux rouges, franchissement de voies opposées…) 2 882 566 véhicules potentiellement concernés (Model S, X, 3, Y et Cybertruck de 2016 à 2026)

potentiellement concernés (Model S, X, 3, Y et Cybertruck de 2016 à 2026) 14 accidents impliquant les robotaxis d’Austin depuis leur lancement en juin 2025

impliquant les robotaxis d’Austin depuis leur lancement en juin 2025 23 blessés, aucun décès signalé

La NHTSA réclame des données très granulaires : chronologies des 30 secondes précédant chaque incident, versions logicielles actives, enregistrements vidéo, fichiers EDR (enregistreur d’événements) et données du bus CAN. Tesla a déjà bénéficié de deux prolongations successives — ce qui soulève des questions sur la capacité de la marque à organiser et accéder à ses propres données de sécurité.

Les 14 accidents d’Austin : que s’est-il réellement passé ?

Les robotaxis Tesla ont parcouru environ 800 000 miles à Austin depuis leur lancement. Avec 14 incidents déclarés, le taux brut est d’un accident tous les 57 000 miles. Pour comparaison, le conducteur américain moyen enregistre statistiquement un accident toutes les 500 000 miles selon la NHTSA.

Cependant, plusieurs nuances méritent d’être posées :

Les 7 premiers incidents se sont produits sur les 250 000 premiers miles ; les 7 suivants sur les 550 000 miles restants, soit une amélioration de près de 50 % du taux d’accidentalité au fil du temps.

se sont produits sur les 250 000 premiers miles ; les 7 suivants sur les 550 000 miles restants, soit une du taux d’accidentalité au fil du temps. Les incidents récents impliquent des chocs à très basse vitesse : un véhicule heurtant un objet fixe à 17 mph en ligne droite, ou une collision à 1-2 mph en manœuvre de stationnement.

Tesla est le seul opérateur de véhicules autonomes à caviarder intégralement les descriptions d’accidents dans ses déclarations à la NHTSA, au nom du secret des affaires — contrairement à Waymo, Zoox ou Aurora.

Quels enjeux pour Tesla ?

Pour les investisseurs et les observateurs du marché, la soumission du 9 mars est moins un moment de « bonne nouvelle » qu’un test de crédibilité. Un dossier complet et cohérent renforcerait la thèse selon laquelle le robotaxi reste un levier de croissance viable pour Tesla. Un dossier lacunaire ou des données problématiques pourraient pousser la NHTSA à engager une procédure de rappel touchant près de 3 millions de véhicules.

En parallèle, Tesla cherche à déployer FSD Supervised en Europe. Une décision réglementaire positive aux Pays-Bas pourrait déclencher un déploiement en chaîne en Allemagne, France et Italie — mais elle dépend en partie de la manière dont l’agence américaine résoudra cette affaire.

Ce que dit Tesla

Selon le propre rapport de sécurité de Tesla, les véhicules utilisant FSD Supervised enregistrent un accident grave tous les 5,3 millions de miles, contre tous les 660 000 miles pour le conducteur américain moyen — soit une sécurité 8 fois supérieure. Ces chiffres couvrent toutefois le parc supervisé, et non la flotte robotaxi sans conducteur.

L’issue de l’enquête NHTSA déterminera si cette narrative reste tenable.