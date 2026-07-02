Tesla livre 480 126 véhicules au Q2 2026 : un record historique pour un deuxième trimestre, malgré la fin du crédit d’impôt américain

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Tesla vient de publier ses chiffres de production et de livraisons pour le deuxième trimestre 2026, et le constat est sans appel : la marque a livré 480 126 véhicules dans le monde entre avril et juin, pour une production de 451 758 unités. Un résultat qui pulvérise largement le consensus des analystes de Wall Street, fixé à 406 024 livraisons, et qui s’impose comme le meilleur deuxième trimestre de l’histoire de Tesla, devançant le précédent record de 466 140 véhicules établi au Q2 2023.

Un chiffre qui dépasse toutes les attentes

La performance est d’autant plus marquante qu’elle intervient dans un contexte américain difficile. Le crédit d’impôt fédéral de 7 500 dollars pour l’achat d’un véhicule électrique a pris fin le 30 septembre 2025, retirant un levier de conversion majeur pour de nombreux acheteurs outre-Atlantique. Plusieurs cabinets, dont Cox Automotive, tablaient sur un recul pouvant atteindre 20 % des ventes américaines de Tesla en 2026. Dans ce contexte, un tel niveau de livraisons mondiales confirme que la demande pour les véhicules Tesla reste solide, portée notamment par l’international.

Le détail des chiffres :

Production Livraisons Model 3/Y 442 936 467 762 Autres modèles 8 822 12 364 Total 451 758 480 126

Le Model 3 et le Model Y continuent de porter l’essentiel des volumes, avec plus de 467 000 unités livrées, soit près de 97 % du total. Les « autres modèles » — Model S, Model X, Cybertruck et Tesla Semi — représentent quant à eux 12 364 véhicules.

Le meilleur Q2, mais pas le record absolu

Il convient d’apporter une nuance importante : s’il s’agit bien du meilleur deuxième trimestre jamais réalisé par Tesla, ce chiffre reste en retrait du record absolu toutes saisons confondues, établi au troisième trimestre 2025 avec 497 099 véhicules livrés — un trimestre qui avait notamment bénéficié d’un effet d’aubaine lié à la fin annoncée du crédit d’impôt américain. Le Q2 reste traditionnellement l’un des trimestres les plus calmes de l’année pour l’industrie automobile, ce qui rend d’autant plus notable la performance de Tesla sur cette période précise.

Une croissance portée par l’Europe et l’international

Si le marché américain a été fragilisé par la disparition des incitations fiscales, plusieurs analystes soulignent que la croissance de ce trimestre a été largement portée par l’Europe et les marchés internationaux, où le déploiement plus large de Model Y « Juniper » et l’expansion progressive de FSD Supervised continuent de soutenir la demande. Une dynamique qui confirme la stratégie de Tesla : compenser un marché domestique post-crédit d’impôt par une accélération hors des États-Unis.

Ce trimestre marque également une résorption partielle du stock de véhicules invendus accumulé au premier trimestre 2026, période durant laquelle Tesla avait produit près de 50 000 véhicules de plus que ce qu’elle n’avait livré (408 386 produits pour 358 023 livrés). Le ratio quasi équilibré entre production (451 758) et livraisons (480 126) ce trimestre traduit un déstockage bienvenu, signe d’une demande qui a su absorber les stocks excédentaires.

Et maintenant ?

Tesla publiera ses résultats financiers complets du deuxième trimestre le 22 juillet 2026 après la clôture des marchés. Les investisseurs y attendront des précisions sur la marge automobile, la montée en puissance du Cybercab, l’avancement du programme Robotaxi, ainsi que les chiffres du stockage d’énergie — un segment que les analystes voient grimper à 13,8 GWh déployés sur le trimestre, en forte hausse par rapport aux 8,8 GWh du Q1 2026.

Une chose est sûre : après un début d’année 2026 poussif, marqué par des inquiétudes sur la demande et un premier trimestre en net repli, Tesla vient d’apporter une réponse chiffrée et sans ambiguïté à ses détracteurs. Les véhicules électriques de la marque continuent de trouver preneurs, crédit d’impôt ou non.

Et vous, ce record de livraisons vous surprend-il, ou confirme-t-il ce que vous observiez déjà sur le terrain autour de vous ?

Sources : communiqué officiel Tesla (SEC, formulaire 8-K, 2 juillet 2026) ; consensus analystes Tesla Investor Relations.