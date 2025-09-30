Tesla Model 2 : Ce que l’on sait vraiment de la “voiture à 25 000 €”

La promesse d’une Tesla à moins de 25 000 € a longtemps alimenté les discussions. Mais aujourd’hui, la réalité est plus nuancée. Entre annonces, démentis et évolutions stratégiques, faisons le point sur ce que l’on sait réellement de la Tesla Model 2.

🚗 Une promesse ambitieuse : la voiture électrique pour tous

En 2020, Elon Musk évoquait une voiture électrique abordable, avec un prix de départ autour de 25 000 $. Ce modèle, souvent désigné sous le nom de « Model 2 », visait à démocratiser l’accès à la mobilité électrique. Des rumeurs circulaient sur une production en Inde et une arrivée prévue en 2025.

🔄 Un virage stratégique : focus sur les robotaxis

Cependant, en 2024, Elon Musk a qualifié ce projet de « pointless » (inutile), arguant que la véritable révolution résidait dans les robotaxis autonomes. Cette déclaration a marqué un tournant dans la stratégie de Tesla, qui a depuis concentré ses efforts sur le développement de véhicules autonomes, tels que le prototype « Cybercab » Reuters.

🛠️ La réalité du projet : entre annulation et adaptation

Malgré les déclarations de Musk, des informations internes ont révélé que le projet de la Model 2 avait été effectivement annulé en faveur du développement des robotaxis. Cette décision a suscité des interrogations parmi les cadres de Tesla, notamment en raison des incohérences entre les annonces publiques et la réalité du projet Reuters.

📉 Les conséquences : un retard dans la démocratisation de l’électrique

L’abandon de la Model 2 a laissé un vide sur le marché des véhicules électriques abordables. Alors que des concurrents comme Renault avec sa R5 électrique ou Citroën avec l’ë-C3 proposent des alternatives accessibles, Tesla n’a pas encore répondu à cette demande croissante.

🔮 Et demain ?

Tesla continue de travailler sur des versions allégées de ses modèles existants, comme le Model 3 et le Model Y, pour offrir des options plus accessibles. Cependant, sans un modèle dédié à ce segment, la promesse d’une voiture électrique pour tous reste en suspens.

💬 Conclusion

La Tesla Model 2, telle qu’imaginée initialement, ne verra probablement jamais le jour. Pourtant, le besoin d’une voiture électrique abordable demeure. Il appartient désormais à Tesla de repenser sa stratégie pour répondre à cette demande et ne pas laisser ce créneau aux concurrents.