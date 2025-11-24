Tesla : FSD, IA, autonomie, coûts réels et innovations — Les actualités majeures du week-end

L’actualité Tesla du weekend s’organise autour d’un triptyque stratégique :

l’accélération du FSD en Europe,

la montée en puissance de l’intelligence artificielle made in Tesla,

et la consolidation de l’écosystème Model Y / Model 3, entre autonomie, coût réel et accessoires.

Voici votre panorama complet.

🇪🇺 1. FSD supervisé : un pas décisif pour l’Europe

Les autorités européennes semblent prêtes à franchir une étape importante vers l’approbation du FSD.

👉 Lire : L’approbation du FSD supervisé en Europe

Opinion : Si cette autorisation se confirme, l’Europe pourrait rapidement adopter une dynamique similaire aux États-Unis.

🤖 2. Tesla prépare-t-elle le FSD non supervisé ?

Les dernières mises à jour laissent penser que Tesla prépare un jalon majeur : le FSD non supervisé.

👉 Décryptage : Tesla prépare-t-il un FSD non supervisé ?

Opinion : Une étape qui changerait non seulement Tesla, mais tout le secteur automobile mondial.

💽 3. Elon Musk veut des puces IA maison nouvelle génération

Elon Musk appelle Tesla à développer ses propres puces IA pour dépasser NVIDIA.

👉 Analyse : L’appel de Musk pour de nouvelles puces IA

Opinion : C’est la confirmation d’une stratégie : Tesla veut être souveraine sur toute sa chaîne technologique.

🚘 4. Le système de conduite automatisée arrive en Europe

Le déploiement européen commence, marquant une étape historique.

👉 Lire : Lancement du système de conduite automatisée en Europe

Impact : Un alignement progressif sur les capacités américaines, mais avec une forte supervision réglementaire.

💸 5. Model Y : les coûts cachés enfin révélés

Assurance, pneus, entretien… l’analyse fait le point sur les dépenses réelles.

👉 À lire : Les coûts cachés du Model Y

Opinion : Le Model Y reste compétitif, mais la transparence est indispensable.

🎨 6. Model 3 Performance en British Racing Green : un bijou

Un style intemporel appliqué à la sportive électrique de Tesla.

👉 Voir : Model 3 Performance British Racing Green

❄️ 7. Test autonomie Model Y : Paris → Alpes (hiver 2025)

Le test révèle les limites et les forces du Model Y en conditions froides.

👉 Lire le test : Autonomie hivernale du Model Y

🛒 8. Black Friday Model 3 : les accessoires essentiels

Une sélection utile et optimisée pour les propriétaires de Model 3 Highland.

👉 Voir : 4 accessoires Model 3 indispensables

🛒 9. Model Y : 4 accessoires en promo qui changent l’expérience

Jusqu’à –15% sur des indispensables.

👉 Découvrir : Accessoires Model Y en promo

🔧 10. Problèmes fréquents du Model Y : les solutions

Bruits, ajustements, carrosserie… un guide très utile.

👉 À lire : Problèmes fréquents du Model Y et solutions

🌌 11. Elon Musk et l’équation de la masse solaire

Une réflexion à la croisée de l’astronomie, de la science et de la vision industrielle.

👉 Lire : Musk et la masse du système solaire

📌 Conclusion : Tesla accélère sur tous les fronts

Ce panorama montre une logique claire :

L’Europe s’ouvre à l’autonomie.

Tesla renforce sa maîtrise technologique, du hardware à l’IA.

Les propriétaires trouvent enfin des réponses concrètes sur les coûts, les accessoires et l’autonomie réelle.

Tesla ne suit plus l’industrie : elle la redéfinit.