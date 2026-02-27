Tesla Model Y : La version 7 places débarque enfin en Europe !

C’est l’annonce que de nombreuses familles attendaient de ce côté de l’Atlantique. Tesla vient d’officialiser le lancement de la configuration 7 places pour son best-seller, le Model Y, spécifiquement sur la version Grande Autonomie Transmission Intégrale (Long Range AWD).

Alors que cette option était jusqu’ici réservée au marché chinois, elle arrive désormais en Europe pour transformer le SUV compact en un véritable transporteur de troupes polyvalent.

Une modularité pensée pour les familles

L’ajout de cette troisième rangée de sièges fait du Model Y l’un des rares SUV électriques familiaux à offrir une telle capacité dans ce segment de prix.

Accès facilité : La deuxième rangée est équipée de boutons de déverrouillage permettant de faire glisser les sièges vers l’avant, facilitant ainsi l’entrée et la sortie des passagers du fond.

Volume de chargement : 381 Litres derrière la 3ème rangée

L’un des points forts de cette nouvelle version est la gestion de l’espace. Contrairement à beaucoup de SUV 7 places où le coffre devient anecdotique une fois tous les sièges relevés, Tesla annonce un volume de 381 litres derrière la troisième rangée.

Configuration Capacité de chargement (approx.) Derrière la 3ème rangée 381 L 3ème rangée rabattue 753 L Capacité maximale (sièges rabattus + frunk) Plus de 2 100 L

À cela s’ajoute toujours le « frunk » (coffre avant) de 117 litres, idéal pour ranger les câbles de recharge ou de petits sacs, portant la capacité de rangement totale à un niveau impressionnant pour la catégorie.

Prix et Disponibilité

Cette option 7 places est proposée au tarif de 2 500 €. Elle est exclusivement disponible sur la version Grande Autonomie AWD, un choix stratégique de Tesla pour garantir que le véhicule conserve des performances solides et une autonomie rassurante malgré le poids supplémentaire des passagers.

L’avis de Tesla Mag

Avec cette mise à jour, le Model Y vient chasser sur les terres des monospaces et des grands SUV premium. Bien que la troisième rangée soit optimisée pour des enfants ou des adolescents en raison de la ligne de toit fuyante, elle offre une flexibilité inédite pour les trajets scolaires ou les sorties entre amis. C’est un argument de poids face à une concurrence européenne qui s’intensifie.