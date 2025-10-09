Tesla Model Y+ : Un véhicule grande autonomie pour la Chine

Tesla se prépare à marquer un nouveau jalon avec son dernier modèle, le Model Y+, déposé récemment en Chine. Cette annonce laisse entrevoir l’arrivée imminente d’un SUV à longue autonomie qui pourrait bien redéfinir le paysage de l’électromobilité en Chine, une des terres promises de l’automobile électrique.

Un SUV électrique à l’autonomie exceptionnelle

Selon les documents déposés auprès du Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information (MIIT), le Model Y+ devrait offrir une autonomie impressionnante de 800 kilomètres, ce qui en ferait le SUV le plus endurant de la gamme Tesla. Cette prouesse sera rendue possible grâce à une configuration moteur unique, couplée à des batteries fournies par LG Energy Solution, un partenariat déjà fructueux avec le modèle révolutionnaire Model 3+.

Caractéristiques techniques et design

En termes de design, le Model Y+ ne diffère guère de la version actuelle à cinq places, avec des dimensions conservant 4,797 mm en longueur, 1,920 mm en largeur et 1,624 mm en hauteur, accompagné d’un empattement de 2,890 mm. La motorisation prévoit un moteur arrière délivrant 225 kW (302 chevaux), alimenté par un pack de batteries ternaires en lithium-ion signé **LG**.

Une stratégie de prix optimisée

Le prix du Model Y+ devrait se situer entre ceux des versions existantes à propulsion arrière standard (263,500 RMB) et à longue autonomie à transmission intégrale (313,500 RMB). Grâce à cette stratégie tarifaire réfléchie, Tesla continue de se positionner comme un acteur majeur, tout en offrant des options plus accessibles et performantes aux consommateurs chinois.

Contexte du marché et perspectives

Cet ajout à la gamme de Tesla vient renforcer sa stratégie orientée vers des modèles plus efficaces, à l’image du récent Model 3+ Long Range RWD. Malgré une croissance mensuelle de ses ventes à 57,152 véhicules en août, Tesla fait face à une compétition vigoureuse sur le marché chinois, notamment de la part de constructeurs locaux qui proposent des véhicules électriques à haute valeur ajoutée.

Avec l’ouverture des commentaires publics sur le dépôt jusqu’au 15 octobre, les observateurs du marché s’attendent à ce que Tesla obtienne l’approbation nécessaire pour commercialiser le Model Y+ en Chine peu après.

Alors que Tesla continue de repousser les limites de l’efficacité et de l’autonomie électrique, le lancement du Model Y+ pourrait bien être la clé pour consolider sa position dominante dans un marché aussi crucial que celui de la Chine.