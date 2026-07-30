Tesla ouvre la distribution de ses Superchargers à Rexel aux États-Unis : une première inédite

Rexel Energy Solutions, filiale du géant mondial de la distribution électrique Rexel, propose désormais les Superchargers Tesla à son catalogue aux États-Unis. L’information, révélée sur LinkedIn par Amy Dobrikova, Business Development Executive chez Rexel Energy Solutions USA, marque une bascule stratégique pour Tesla : pour la première fois, le constructeur laisse un distributeur B2B tiers commercialiser son réseau de recharge rapide en marque blanche, plutôt que de gérer chaque vente en direct.

Le fait : Rexel devient point d’entrée officiel du Supercharger

Selon la fiche produit publiée par Rexel Energy Solutions, l’entreprise accompagne désormais ses clients — bureaux d’études, ESCO (Energy Service Companies), exploitants de sites — sur l’ensemble du parcours de déploiement d’un Supercharger : planification, achat du matériel, mise en œuvre. Rexel ne fabrique rien : Tesla reste propriétaire de la technologie, du logiciel et du support. Rexel joue le rôle d’apporteur d’affaires et d’intégrateur, avec l’appui de son réseau de distribution existant.

Ce n’est pas un hasard si c’est Rexel Energy Solutions qui décroche ce rôle. La filiale gère déjà un contrat pouvant aller jusqu’à 41 500 bornes de recharge pour l’US Postal Service sur trois ans, et Rexel dans son ensemble a réalisé près de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur le seul premier semestre 2026, porté notamment par l’électrification en Amérique du Nord. Le distributeur a les reins logistiques pour absorber un afflux de commandes de bornes rapides.

Pourquoi c’est une première

Depuis le lancement du réseau en 2012, Tesla a construit, possédé et exploité chacun de ses Superchargers lui-même. Ce contrôle total du bout en bout a longtemps été présenté comme un pilier de la fiabilité de marque — mais aussi comme un centre de coût massif, sans monétisation directe en dehors des revenus de charge.

Un premier assouplissement était intervenu en 2023, avec la vente de stations à hauteur de 100 millions de dollars à BP Pulse. Mais l’opération restait sur mesure, réservée à un acteur pétrolier de rang mondial, et Tesla continuait d’opérer les installations derrière le badge BP.

Le vrai tournant date de septembre 2025 : Tesla ouvre son programme « Supercharger for Business » à toute entreprise américaine, sous condition d’acheter au minimum quatre bornes. Le client paie le matériel, fait réaliser l’installation, puis devient l’exploitant de sa propre station — il fixe ses tarifs et encaisse les revenus, pendant que Tesla assure le hardware, le logiciel de supervision, la billetique et le service après-vente.

Ce qui est réellement inédit avec l’arrivée de Rexel, ce n’est donc pas le principe de la marque blanche en lui-même — il existe depuis un an — mais le fait que Tesla délègue pour la première fois la commercialisation à un distributeur généraliste, avec pignon sur rue dans l’électricité professionnelle depuis des décennies. Jusqu’ici, chaque projet de Supercharger en marque blanche passait par une prise de contact directe avec Tesla. Avec Rexel, l’offre devient un produit de catalogue, vendu par des commerciaux qui connaissent déjà les codes du bâtiment, les procédures de raccordement et les clients finaux (hôtels, retailers, flottes, collectivités).

Pour l’instant, une exclusivité américaine

Le partenariat, confirmé début 2026, concerne exclusivement Rexel USA et sa division Rexel Energy Solutions. Rien, à ce stade, n’indique que le reste du réseau Rexel — présent dans une quinzaine de pays, dont la France — bénéficiera d’un accord équivalent pour distribuer des Superchargers en Europe. Tesla y commercialise déjà ses stations en marque blanche, mais toujours en vente directe : aux Pays-Bas par exemple, une station V4 de quatre bornes démarre autour de 234 000 €, sans intermédiaire de distribution identifié à ce jour.

Il est probable que Tesla observe d’abord les résultats du modèle américain avant d’envisager une extension du canal de distribution à d’autres marchés.

L’enjeu : accélérer le déploiement sans capex supplémentaire

Le principal frein à l’expansion d’un réseau de recharge rapide reste le foncier, les permis et le financement initial. En confiant la commercialisation à un distributeur déjà connecté à des milliers de clients professionnels, Tesla démultiplie sa force de vente sans embaucher, et sans avancer le moindre capital pour construire de nouvelles stations : c’est l’entreprise cliente qui investit et devient propriétaire-exploitant.

Pour Tesla, chaque station vendue génère une marge immédiate sur le matériel, puis des revenus récurrents de logiciel et de service sur toute la durée de vie de l’installation — un modèle qui transforme un poste jusqu’ici déficitaire en centre de profit. Pour Rexel, c’est un produit à forte valeur ajoutée à greffer sur une base de clients déjà acquise à l’électrification (bornes de recharge classiques, stockage stationnaire, solaire commercial).

Rappel : pourquoi le modèle marque blanche est rentable

Les simulations publiées par Tesla pour son programme européen donnent un ordre de grandeur transposable au marché américain, même si les paramètres locaux (prix de l’électricité, tarif Tesla, taux d’utilisation) varient d’un pays à l’autre :

Investissement matériel : environ 264 000 € pour une station V4 à huit bornes, hors installation et raccordement au réseau.

: environ 264 000 € pour une station V4 à huit bornes, hors installation et raccordement au réseau. Revenus cumulés sur 15 ans : jusqu’à 6,2 M€ dans un scénario de forte utilisation, soit environ 414 000 € de revenus annuels moyens.

: jusqu’à 6,2 M€ dans un scénario de forte utilisation, soit environ 414 000 € de revenus annuels moyens. Hypothèses de base de Tesla : une croissance annuelle de l’utilisation de 7 %, une perte énergétique d’environ 15 % lors de la charge, et une redevance de service Tesla de l’ordre de 0,09 €/kWh.

: une croissance annuelle de l’utilisation de 7 %, une perte énergétique d’environ 15 % lors de la charge, et une redevance de service Tesla de l’ordre de 0,09 €/kWh. Pour une station plus modeste à quatre bornes aux Pays-Bas, le ticket d’entrée démarre autour de 234 000 €.

Ces chiffres expliquent l’appétit des distributeurs : à la différence d’une borne de recharge classique, où la marge repose surtout sur la revente de matériel, le Supercharger en marque blanche fait de l’acheteur un opérateur de station à part entière, avec un flux de revenus récurrent sur quinze ans. C’est précisément ce type de dossier — foncier disponible, business plan de 15 ans, revenu de charge — que nous détaillons régulièrement dans Révolution Électrique pour les propriétaires fonciers français qui envisagent d’investir directement dans une borne plutôt que de passer par un contrat de tiers investissement.

Ce qu’il faut en retenir

Le partenariat Rexel/Tesla ne change rien au produit lui-même, mais change la façon dont il arrive jusqu’au client final. En passant d’une vente directe et sur-mesure à une distribution via un réseau B2B généraliste, Tesla industrialise la commercialisation de ses Superchargers — un signal fort sur la vitesse à laquelle l’entreprise veut désormais scaler ce programme, quitte à partager la marge avec un distributeur plutôt que de tout garder en interne. Reste à voir si ce modèle de distribution traversera l’Atlantique, et à quelle échéance la France pourrait voir émerger une offre équivalente chez ses propres distributeurs électriques.