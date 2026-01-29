Tesla Q4 2025 : La Fin d’une Ère et le Pari Total sur l’Intelligence Artificielle

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre 2025, Elon Musk a scellé le destin de Tesla : l’entreprise ne se définit plus comme un simple constructeur automobile, mais comme un géant de l’IA et de la robotique. Entre l’arrêt de modèles historiques et des investissements colossaux, voici ce qu’il faut retenir de ce tournant stratégique.

🚗 Fin de parcours pour les Model S et Model X

C’est la nouvelle la plus symbolique : Tesla met officiellement fin à la production des Model S et Model X. Ces véhicules, qui ont lancé la révolution électrique de la marque, reçoivent ce que Musk appelle une « décharge honorable ».

Pourquoi ? Pour libérer de l’espace de production à l’usine de Fremont.

Pour libérer de l’espace de production à l’usine de Fremont. Remplaçant : Les lignes de production seront reconverties pour fabriquer le robot humanoïde Optimus .

Les lignes de production seront reconverties pour fabriquer le robot humanoïde . L’avenir : À l’exception de la Next-Gen Roadster (attendue pour avril 2026), chaque futur véhicule produit par Tesla sera exclusivement autonome.

🤖 L’explosion du réseau Robotaxi

Le service de transport autonome de Tesla n’est plus un projet lointain, il est déjà opérationnel et en pleine expansion.

État des lieux : Plus de 500 Robotaxis circulent déjà à Austin et dans la Bay Area. Depuis hier, les véhicules à Austin opèrent sans « chase car » (voiture de sécurité suiveuse).

Plus de circulent déjà à Austin et dans la Bay Area. Depuis hier, les véhicules à Austin opèrent sans « chase car » (voiture de sécurité suiveuse). Passage à l’échelle : Tesla prévoit de doubler la taille de sa flotte chaque mois. L’objectif est d’être présent dans des douzaines de villes et de couvrir 25 à 50 % du territoire américain d’ici fin 2026.

Tesla prévoit de doubler la taille de sa flotte chaque mois. L’objectif est d’être présent dans des et de couvrir 25 à 50 % du territoire américain d’ici fin 2026. Cybercab : Musk a réitéré que le Cybercab sera produit en volumes massifs (plus que tous les autres modèles réunis) et qu’il ne possédera ni volant ni pédales.

🏭 « Terafab » et Souveraineté Technologique

Pour soutenir cette vision, Tesla doit briser le goulot d’étranglement de la production de puces.

Le projet Terafab : Musk a annoncé la création d’une Terafab domestique (aux États-Unis). Ce complexe géant intégrera la logique, la mémoire et le packaging des puces Tesla pour éliminer les risques géopolitiques et la dépendance envers les fournisseurs tiers d’ici 3 à 4 ans.

Musk a annoncé la création d’une domestique (aux États-Unis). Ce complexe géant intégrera la logique, la mémoire et le packaging des puces Tesla pour éliminer les risques géopolitiques et la dépendance envers les fournisseurs tiers d’ici 3 à 4 ans. Indice de densité IA : Musk affirme que Tesla a une avance d’un ordre de grandeur (10x) sur le reste du monde en termes de densité d’intelligence artificielle.

🦾 Optimus : Le futur pilier du PIB américain

Le robot humanoïde devient la priorité industrielle numéro un.

Optimus Gen 3 : Son dévoilement est prévu dans quelques mois.

Son dévoilement est prévu dans quelques mois. Capacité : L’objectif de production à Fremont est fixé à 1 million d’unités par an .

L’objectif de production à Fremont est fixé à . Grok à la rescousse : L’IA Grok (de xAI) pourrait être utilisée pour aider à la gestion et au contrôle des flottes de robots Optimus.

📊 Chiffres clés et prévisions

Indicateur Détail Capex 2026 Prévu à plus de 20 milliards de dollars. Abonnés FSD Environ 330 000 abonnés actifs dans le monde (selon le CFO). Énergie Objectif de production de 100 GW/an de cellules solaires. Autonomie Musk prédit que seuls 1 % à 5 % des miles seront encore conduits par des humains à terme.

Note stratégique : Même le Cybertruck n’est pas épargné par cette mutation ; il pourrait être transformé à l’avenir en un véhicule de transport de fret 100 % autonome.

En résumé

Tesla achève sa mue. En sacrifiant ses modèles premium historiques au profit d’une armée de robots et de taxis autonomes, Elon Musk prend le pari le plus risqué et le plus ambitieux de l’histoire de l’entreprise : transformer Tesla en une infrastructure mondiale d’intelligence physique.