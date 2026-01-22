Tesla Q4 Earnings : Les 7 questions brûlantes des investisseurs

Nous sommes le 22 janvier 2026, et la tension monte à Wall Street. Dans moins d’une semaine, le mercredi 28 janvier, Tesla publiera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre 2025. Plus qu’une simple lecture de bilan, ce rendez-vous s’annonce comme le pivot stratégique de la décennie.

Voici les 7 questions prioritaires sélectionnées par les actionnaires, qui définiront la trajectoire de l’action en 2026.

1. Le goulot d’étranglement du Robotaxi

Question : Quel est l’obstacle actuel au déploiement massif des Robotaxis et du FSD non supervisé ? Est-ce la performance logicielle, le besoin de moniteurs humains (à bord ou à distance), ou un autre facteur ?

C’est le cœur du dossier Tesla. Alors que le service a débuté timidement à Austin, les investisseurs veulent savoir si le frein est technologique (la fiabilité des modèles v14+) ou opérationnel/réglementaire. Musk a récemment insisté sur le passage au 100% « End-to-End » neuronal, mais la gestion des cas extrêmes reste le juge de paix.

2. L’horizon « 100% Non Supervisé »

Question : Quand le FSD deviendra-t-il officiellement 100% non supervisé ?

Elon Musk a souvent évoqué « l’année prochaine ». Avec la fin de l’option d’achat définitif du FSD au profit d’un modèle 100% abonnement en février 2026, Tesla semble aligner sa stratégie commerciale sur une transition vers un service de mobilité plutôt qu’une option logicielle statique.

3. SpaceX & Tesla : « Loyalty Deserves Loyalty »

Question : Les actionnaires de long terme de Tesla seront-ils prioritaires si SpaceX entre en bourse (IPO) ?

Avec les rumeurs persistantes d’une IPO de SpaceX en 2026, la promesse de Musk de récompenser la fidélité des investisseurs Tesla est prise très au sérieux. Des structures comme les SPARs (Special Purchase Acquisition Rights) proposées par certains fonds pourraient permettre aux détenteurs de $TSLA d’avoir un accès privilégié aux actions SpaceX.

4. CyberCab : Le calendrier de production

Question : Quel est le calendrier de production prévu ? Seront-ils d’abord intégrés à la flotte Tesla ou vendus aux particuliers ?

Le CyberCab, ce véhicule sans volant ni pédales, est le pilier de la stratégie de coût au kilomètre. Les dernières rumeurs pointent vers un début de production en avril 2026. La question de savoir si Tesla gardera le contrôle total de la flotte ou permettra une vente directe changera radicalement le modèle de revenus de l’entreprise.

5. Optimus : La réalité du terrain

Question : Combien d’unités sont actuellement déployées dans les usines Tesla et quelles tâches effectuent-elles ? Quel est l’impact sur l’efficacité ?

On ne parle plus de prototypes de démonstration. Les investisseurs attendent des chiffres concrets sur les Gen 2/3 travaillant à Giga Texas ou Fremont, notamment dans la logistique des cellules 4680. Tesla vise un déploiement de plusieurs milliers d’unités d’ici la fin de l’année.

6. Robotaxis à Austin : Retirer les « Safety Riders »

Question : Quand les conducteurs de sécurité seront-ils retirés des trajets payants à Austin, Texas ?

C’est l’étape ultime pour prouver la maturité du système. Passer d’un service supervisé (avec un humain prêt à intervenir) à un service totalement autonome dans une zone urbaine dense sera le signal « Achat » que beaucoup attendent.

Question : Pouvez-vous confirmer les dates de début de production (SOP) pour l’usine de Houston (Energy), les Megablocks et les cellules LFP « maison » ?

L’énergie est devenue la division à la croissance la plus rapide de Tesla. L’ouverture de la Megafactory de Houston fin 2026 est cruciale pour atteindre les objectifs de stockage à l’échelle du réseau (GWh). Parallèlement, la maîtrise de la production de cellules LFP (Lithium Fer Phosphate) aux États-Unis est vitale pour les crédits d’impôt et les marges.

L’avis de la rédaction : Cette conférence ne portera pas seulement sur les profits par action, mais sur la validation d’une thèse : Tesla est-elle encore une entreprise automobile ou est-elle devenue la plus grande société de robotique au monde ?