Tesla, Starlink, Elon Musk et Waymo sont dans les actualités du jour

Tesla et Elon Musk continuent de façonner l’avenir de l’automobile, de l’intelligence artificielle et de la connectivité globale. Entre innovations techniques, déploiement international et enjeux juridiques, l’actualité est riche. Tesla Mag vous propose une série d’articles pour tout comprendre en Dimanche 16 novembre.

1. La puce AI5 : un bond en avant pour l’IA Tesla

Elon Musk a dévoilé les détails de la nouvelle puce AI5, conçue pour propulser l’intelligence artificielle dans les véhicules Tesla.

Elle promet des performances accrues pour le Full Self Driving et les futures fonctionnalités robotiques.

Cette puce pourrait accélérer la convergence entre IA embarquée et robotique, ouvrant de nouvelles perspectives pour Tesla et xAI.

Elon Musk révèle les détails de la puce AI5

2. Starlink en vol : Emirates ouvre la voie

La compagnie Emirates a intégré Starlink pour ses vols long-courriers, une révolution pour la connectivité en vol.

Internet haut débit pour tous les passagers

Amélioration de l’expérience client et de la sécurité des opérations

Tesla Mag analyse les implications pour SpaceX et le marché mondial de l’aviation connectée.

Emirates intègre Starlink : une révolution pour la connectivité en vol

3. Conduite autonome : Tesla en Chine

Tesla se prépare à déployer sa conduite autonome en Chine, un marché stratégique pour l’entreprise.

Le Full Self Driving (FSD) pourrait bientôt être disponible dans plusieurs villes chinoises.

Les enjeux techniques et réglementaires sont analysés en profondeur par Tesla Mag.

Tesla sur le point de déployer sa conduite autonome en Chine

4. Débat juridique : l’affaire antitrust

Un tribunal a refusé d’écarter la poursuite antitrust contre Elon Musk, une étape majeure dans ce dossier sensible.

Les implications pour Tesla et le marché technologique sont importantes.

Tesla Mag revient sur les enjeux légaux et stratégiques.

Bienvenue dans la jungle : le refus du tribunal d’écarter la poursuite antitrust d’Elon Musk

5. Tesla Multipass : tests grandeur nature

Tesla teste son système Multipass, opérateur par opérateur, pour améliorer la connectivité et l’expérience utilisateur.

Cette étape est cruciale avant un déploiement massif dans le réseau mondial Tesla.

Tesla Multipass : le test grandeur nature opérateur par opérateur

6. Mise à jour logicielle de Noël 2025

Tesla déploie sa mise à jour logicielle de Noël 2025, avec 44 nouveautés et améliorations pour tous les modèles.

Nouvelles fonctionnalités FSD, améliorations de l’interface, optimisation de la sécurité et confort de conduite.

Mise à jour logicielle de Noël Tesla 2025 : 44 nouveautés et améliorations

7. IA et réseaux sociaux : influence et censure

Elon Musk et ses projets, notamment xAI, continuent d’influencer le débat sur la censure et la modération des réseaux sociaux.

Tesla Mag explore comment l’intelligence artificielle peut redéfinir le contrôle de l’information.

L’influence de 𝑥AI et d’Elon Musk sur la censure des réseaux sociaux

8. L’impact des vidéos de fans sur l’image du Model Y

Les vidéos créées par les fans ont un effet réel sur l’image de la Tesla Model Y Long Range.

Marketing organique, perception publique et engagement communautaire sont analysés.

L’impact des vidéos créées par les fans sur l’image de la Tesla Model Y L

9. Model Y Premium vs Standard : technologie des barres lumineuses

Tesla compare les Model Y Premium et Standard, avec un focus sur les barres lumineuses et technologies embarquées.

Un guide pour comprendre les différences techniques et esthétiques.

Comparaison entre le Model Y Premium et le Model Y Standard : la technologie des barres lumineuses en jeu

10. HughesNet recommande Starlink : une évolution stratégique

Après la vente de spectre radio à SpaceX, HughesNet prévoit de recommander ses clients à Starlink, renforçant la position de SpaceX dans le marché des satellites commerciaux.

HughesNet prévoit de recommander ses clients à Starlink

11. Tesla intègre CarPlay d’Apple

Tesla franchit une étape majeure en intégrant Apple CarPlay, une révolution dans l’interface utilisateur et l’expérience de conduite.

Tesla intègre CarPlay d’Apple : une révolution dans l’interface utilisateur

Pourquoi ces sujets sont cruciaux