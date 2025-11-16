Mise à jour logicielle de Noël Tesla 2025.44 : Nouveautés et améliorations

La dernière mise à jour logicielle de Tesla, la version 2025.44, est en cours de déploiement pour un premier lot de véhicules, représentant moins de 1 % de la flotte actuelle. Cette mise à jour, souvent attendue par les propriétaires de Tesla, apporte d’importants ajustements et nouvelles fonctionnalités, en prévision de la version plus complète 2025.44.25.

Nouveautés du Dashcam Viewer

L’une des améliorations majeures concerne l’application Dashcam Viewer. Désormais, les utilisateurs peuvent profiter d’une vue en grille, ce qui simplifie grandement l’accès et la révision des enregistrements vidéo capturés par le véhicule. Cette mise à jour est particulièrement utile pour ceux qui utilisent régulièrement la fonctionnalité Dashcam pour surveiller la sécurité routière ou analyser leur conduite.

Liste des nouveautés dans cette mise à jour

Dashcam améliorée (Intel)

Nouvelle vue en grille dans le Dashcam Viewer pour consulter plus facilement toutes les vidéos enregistrées.

Cabin Overheat Protection / No A/C

Ajout de l’option « Exclude Home », permettant de ne pas activer la protection contre la surchauffe lorsque le véhicule est garé à domicile.

Version de test préliminaire

Cette build est déployée à moins de 1 % de la flotte pour valider la stabilité.

pour valider la stabilité. Sert de base au futur 2025.44.25, qui activera toutes les fonctionnalités majeures du Holiday Update.

Améliorations mineures

La mise à jour inclut également des options supplémentaires pour le confort et la sécurité. Parmi ces améliorations, Tesla a introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet d’exclure la maison de la protection contre la surchauffe de l’habitacle lorsque la climatisation ou l’option sans climatisation est activée. Cette modification garantit une gestion plus personnalisée du climat intérieur, surtout lors des périodes de fortes chaleurs.

Test de stabilité

Cet ensemble de modifications est actuellement utilisé pour tester la stabilité générale du système avant le lancement complet de la version 2025.44.25, qui promet d’introduire encore plus de fonctionnalités « formidables » selon les développeurs. Tesla continue ainsi de perfectionner son approche logicielle, garantissant non seulement la sécurité mais aussi le confort et la personnalisation des véhicules pour ses utilisateurs.

Perspectives pour l’avenir

Les mises à jour continues de Tesla démontrent l’engagement de l’entreprise à rester à la pointe de l’innovation technologique automobile. Avec l’évolution rapide des attentes des consommateurs et des réglementations, ces progrès garantissent que Tesla maintient sa réputation de leader dans le secteur des véhicules électriques et autonomes. Les utilisateurs attendent avec impatience la version complète et d’autres surprises technologiques que Tesla réserve pour l’avenir.

En conclusion, cette mise à jour mineure mais significative est le reflet des efforts permanents de Tesla pour améliorer l’expérience utilisateur et la sécurité routière grâce à l’innovation logicielle.