Tesla Multipass : le test grandeur nature opérateur par opérateur

Début novembre 2025. Tesla crée la surprise en annonçant le Tesla Multipass, une fonction intégrée à la carte-clé Tesla permettant — en théorie — de charger chez n’importe quel opérateur européen. Une promesse immense : un badge unique pour tout le réseau, un vrai “Pass Partout” universel pour les électromobilistes.

La promesse est belle. Mais la réalité ? Elle l’est beaucoup moins.

Dans cet article, nous revenons opérateur par opérateur sur un test terrain comprenant 17 réseaux, réalisé dans des conditions réelles, avec activation complète du badge via l’application Tesla. Vous trouverez ici le premier retour d’expérience exhaustif, factuel et critique sur le Multipass — loin du buzz facile et des vidéos superficielles.

Tesla Multipass : une promesse technologique forte

Avec Multipass, Tesla ambitionne :

d’offrir un badge unique utilisable partout,

utilisable partout, sans commission supplémentaire,

avec une facturation transparente ,

, et une compatibilité annoncée avec plus de 1 000 opérateurs européens.

En théorie, cela pourrait mettre fin à la jungle des badges, applications, QR codes, et autres systèmes propriétaires.

Une compatibilité encore très limitée

En réalité, à date, ni la carte Tesla ni l’application ne permettent de consulter clairement :

la liste des réseaux compatibles,

les stations disponibles,

ou les tarifs appliqués.

La carte Tesla n’affiche aujourd’hui qu’une poignée de stations hors Superchargeurs, ce qui a rendu les tests indispensables.

Activation du Multipass : un parcours simple… mais perfectible

L’activation nécessite :

une appli Tesla à jour ,

, un smartphone compatible NFC ,

, et une carte-clé Tesla récente.

Le processus fonctionne, mais le test met en lumière :

un premier message d’erreur étrange (“carte introuvable”),

suivi d’une activation correcte après ré-appairage manuel.

Un manque de robustesse pour une fonctionnalité censée être plug-and-play.

Protocole : 17 réseaux testés, 5 kWh minimum par session

Pour garantir la fiabilité :

17 opérateurs français majeurs ont été testés.

5 kWh minimum à chaque session pour éviter les non-facturations techniques.

Factures vérifiées dans l’app Tesla après chaque charge.

Les opérateurs testés :

Allego, Atlas/Atlante, Bump, Electra, Engie Vianeo, Ivizen, Fastned, eTotem, IECharge, Ionity, Izivia Fast, Lidl, Mobilize, Power Dot, R3, TotalEnergies, Carrefour Allego.

Résultats par opérateur : qui fonctionne vraiment ?

Voici le tableau de vérité du Tesla Multipass en novembre 2025.

✔️ Opérateurs compatibles

Opérateur Résultat Commentaire Carrefour Allego ✔️ Fonctionne sans difficulté Electra ✔️ Compatible, authentification OK Engie Vianeo ✔️ Charge lancée immédiatement Ivizen ✔️ Aucun problème détecté Power Dot ✔️ Bonne compatibilité R3 ✔️ Fonctionne malgré un début sans info en temps réel

6 opérateurs fonctionnels sur 17.

❌ Opérateurs incompatibles

Opérateur Résultat Commentaire Allego (hors Carrefour) ❌ Incohérence selon les stations Atlante ❌ Authentification impossible Bump ❌ Non compatible Fastned ❌ Échec total eTotem ❌ Non reconnu IECharge ❌ Bip mais pas de charge Ionity ❌ Échec de badge Izivia Fast ❌ Non compatible Lidl ❌ Impossible malgré essai sur plusieurs bornes Mobilize ❌ Non compatible TotalEnergies ❌ Échec immédiat

11 incompatibilités — dont des géants européens.

C’est le point noir majeur du Multipass.

Analyse : où est le problème ?

La thèse optimiste

Tesla est en phase de lancement.

Un déploiement progressif est normal.

Les stations compatibles peuvent évoluer rapidement.

L’antithèse pragmatique

Pour un lancement officiel :

trop peu de partenaires fonctionnent,

aucune visibilité publique sur les stations compatibles,

des leaders comme Fastned, TotalEnergies, Ionity ou Izivia sont absents.

Pour une solution censée simplifier la vie des conducteurs, c’est un paradoxe surprenant.

Synthèse

Le Multipass n’est pas encore un “pass partout”, mais un “pass parfois”.

Les tarifs : une bonne surprise

C’est le point positif majeur.

Les tests confirment que :

➡️ Tesla ne prend pas de commission visible.

➡️ Les tarifs facturés sont strictement identiques ou extrêmement proches des tarifs affichés en direct sur les bornes.

Cela en fait un moyen de paiement correct, mais pas le plus économique :

Les promotions spécifiques des opérateurs restent souvent plus avantageuses sur leurs apps.

Peut-on voyager avec le seul Tesla Multipass ?

Pour l’instant : non.

Vous devez impérativement garder une solution alternative :

application de l’opérateur,

carte bancaire,

badge multi-opérateur (Chargemap, Shell Recharge, Freshmile…),

ou un bouquet de cartes RFID dans la boîte à gants.

Le Multipass dépanne, mais ne remplace rien.

Conclusion : un début prometteur, mais insuffisant

Le Tesla Multipass est une idée brillante.

Unifier la recharge en Europe serait une révolution.

Mais aujourd’hui, les faits sont là :

✔️ seulement 6 opérateurs compatibles ,

, ❌ 11 incompatibles ,

, ❌ des géants absents,

❌ aucune carte officielle des stations compatibles,

✔️ pas de commission Tesla, bonne transparence tarifaire.

Synthèse finale

Le Multipass n’est pas encore un outil de confiance.

Il peut dépanner, mais pas remplacer un badge multi-opérateur.

La situation devrait progresser dans les prochains mois, mais il faudra une réelle accélération des partenariats pour que le Multipass devienne enfin la solution universelle que les conducteurs attendent depuis dix ans.