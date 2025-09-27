Tesla Vision : pourquoi les radars et lidars sont absents ?

Depuis quelques années, Tesla a fait un choix technologique qui suscite autant de curiosité que de débats : l’abandon des radars et l’exclusion totale des lidars dans ses véhicules. Cette stratégie, centrée sur Tesla Vision, l’approche de la conduite autonome basée uniquement sur les caméras et l’intelligence artificielle, se distingue radicalement de celle de nombreux autres constructeurs. Mais pourquoi Tesla a-t-elle fait ce choix audacieux et quels en sont les avantages et limites ?

Tesla Vision : qu’est-ce que c’est ?

Tesla Vision est le système de perception visuelle développé par Tesla pour ses voitures électriques. Contrairement aux systèmes classiques d’aide à la conduite qui combinent caméras, radars et lidars, Tesla Vision repose uniquement sur :

8 caméras externes offrant une vue à 360° autour du véhicule

offrant une vue à 360° autour du véhicule 12 capteurs à ultrasons pour détecter les obstacles proches

pour détecter les obstacles proches Une intelligence artificielle avancée capable de traiter les images et prédire les mouvements des autres véhicules, piétons et objets

L’objectif est de reproduire la perception humaine : voir et comprendre l’environnement uniquement à travers les yeux, sans dépendre d’outils comme le radar ou le lidar.

Pourquoi Tesla a abandonné le radar

Jusqu’en 2021, certaines Tesla Model 3 et Model Y étaient équipées de radars avant. Cependant, Elon Musk a annoncé l’abandon progressif de cette technologie. Les raisons principales sont :

Les radars sont sujets à des interférences

Les radars peuvent être trompés par la pluie, le brouillard, la neige ou même certains panneaux routiers. Cela peut provoquer des alertes inutiles ou des freinages brusques, ce que Tesla considère comme un obstacle à la fiabilité du système. Les caméras offrent une perception plus riche

Les radars détectent des objets mais ne peuvent pas les identifier précisément. Tesla Vision, en revanche, reconnaît les formes, les couleurs et les détails, ce qui est crucial pour anticiper les comportements sur la route. Simplification du matériel

Réduire le nombre de capteurs réduit le coût, la complexité et le risque de panne. Tesla privilégie une architecture plus simple mais plus flexible grâce au logiciel.

Pourquoi Tesla refuse le lidar

Le lidar, qui utilise des lasers pour mesurer la distance et créer une carte 3D de l’environnement, est utilisé par plusieurs concurrents comme Waymo ou Cruise. Mais Tesla le considère inutile et coûteux pour plusieurs raisons :

Coût élevé : Un lidar performant coûte plusieurs milliers d’euros par véhicule, ce qui ne correspond pas à la vision de Tesla de démocratiser la conduite autonome.

: Un lidar performant coûte plusieurs milliers d’euros par véhicule, ce qui ne correspond pas à la vision de Tesla de démocratiser la conduite autonome. Maintenance et durabilité : Les lidars sont sensibles aux intempéries et aux chocs, augmentant les risques de défaillance.

: Les lidars sont sensibles aux intempéries et aux chocs, augmentant les risques de défaillance. Redondance inutile : Tesla estime que ses caméras, couplées à l’IA, offrent une perception suffisante sans recourir à une technologie supplémentaire.

Elon Musk résume cette position par sa célèbre phrase : “Si vous avez de bonnes caméras et un logiciel performant, vous n’avez pas besoin de lidar.”

Avantages de Tesla Vision

Coût réduit et évolutif : Pas de lidar ni de radar signifie moins de composants à fabriquer et à remplacer. Tesla peut concentrer ses efforts sur les mises à jour logicielles OTA (Over-The-Air). Amélioration continue grâce au logiciel : Chaque Tesla en circulation collecte des données, renforçant l’IA de Tesla Vision et améliorant la sécurité et l’efficacité du système pour tous les véhicules. Vision plus humaine : Les caméras permettent au véhicule de “voir” comme un conducteur humain, capable de distinguer un cycliste d’un piéton ou un panneau d’arrêt d’un mur.

Limites et défis

Malgré ses avantages, Tesla Vision n’est pas exempt de défis :

Conditions météo difficiles : Brouillard dense, neige ou forte pluie peuvent encore dégrader la perception des caméras.

: Brouillard dense, neige ou forte pluie peuvent encore dégrader la perception des caméras. Réactions plus lentes à certaines situations extrêmes : Les radars, eux, peuvent détecter des objets invisibles à l’œil nu, comme une plaque métallique sur la route, avec plus de précision.

: Les radars, eux, peuvent détecter des objets invisibles à l’œil nu, comme une plaque métallique sur la route, avec plus de précision. Controverses sur la sécurité : Certains experts estiment qu’un système entièrement basé sur la vision pourrait être plus vulnérable à certaines erreurs, même si Tesla affirme que l’IA compense largement cette limitation.

Tesla Vision : un pari sur l’avenir

Tesla a choisi de miser sur l’intelligence artificielle et le traitement d’image plutôt que sur une accumulation de capteurs. Cette approche, qui peut sembler risquée, repose sur une conviction forte : la conduite autonome ne doit pas seulement détecter les objets, mais les comprendre et anticiper leur comportement.

Avec Tesla Vision, chaque véhicule devient un centre de données en mouvement, enrichissant l’algorithme pour améliorer la sécurité, réduire les coûts et rapprocher la conduite autonome du niveau humain. Bien que certains concurrents continuent de s’appuyer sur lidar et radar, Tesla affirme que l’avenir de la mobilité autonome réside dans la puissance de l’IA et la perception par caméra.

Conclusion

L’abandon des radars et du lidar par Tesla n’est pas un choix par défaut, mais une stratégie technologique audacieuse. Tesla Vision illustre la volonté de l’entreprise de créer un système de conduite autonome efficace, évolutif et proche de la perception humaine. Si cette approche continue de se perfectionner, elle pourrait redéfinir la norme dans l’industrie automobile, en prouvant que parfois, moins de matériel et plus de logiciel peuvent suffire pour voir plus loin.