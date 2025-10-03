Quel est le coût moyen pour recharger une voiture électrique ?

Le passage à la voiture électrique suscite une question essentielle : combien coûte une recharge ?

Si le prix du carburant fossile est connu de tous, celui de l’électricité varie selon le lieu et le type de borne. La bonne nouvelle : la recharge à domicile reste la plus économique.

Dans cet article, nous détaillons les coûts moyens, les différences entre recharge domestique et publique, et les principaux opérateurs à connaître en France et en Europe.

1. Recharger à domicile : la solution la plus économique

La majorité des conducteurs de véhicules électriques privilégient la recharge chez eux, via une borne murale (Wallbox) ou parfois une simple prise renforcée.

Coût moyen en France (tarif réglementé EDF 2025) :

0,18 €/kWh en heures pleines

0,14 €/kWh en heures creuses

👉 Pour une voiture consommant 15 kWh/100 km :

2,70 € / 100 km en heures pleines

2,10 € / 100 km en heures creuses

💡 Comparatif : un véhicule essence à 6 L/100 km coûte environ 10,80 € / 100 km (carburant à 1,80 €/L).

➡️ Conclusion : la recharge domestique est 4 à 5 fois moins chère que l’essence.

2. Recharger sur bornes publiques : confort mais coût supérieur

Les bornes publiques sont indispensables lors des longs trajets ou en l’absence de borne privée. Le coût varie selon la puissance de charge.

Bornes normales (AC, 7 à 22 kW)

0,25 € à 0,40 €/kWh

Soit 4 € à 6 € / 100 km

Bornes rapides (DC, 50 à 150 kW)

0,50 € à 0,79 €/kWh

Soit 8 € à 12 € / 100 km

👉 Plus la borne est rapide, plus elle est chère.

3. Exemple concret : recharge complète d’une batterie

Prenons une voiture avec une batterie de 60 kWh et une autonomie moyenne de 400 km :

À domicile (heures creuses) : 60 x 0,14 € = 8,40 € → 2,10 €/100 km

: 60 x 0,14 € = → Borne publique AC (0,30 €/kWh) : 60 x 0,30 € = 18 € → 4,50 €/100 km

: 60 x 0,30 € = → Borne rapide DC (0,70 €/kWh) : 60 x 0,70 € = 42 € → 10,50 €/100 km

👉 Le même trajet peut coûter 4 à 5 fois plus cher selon le type de recharge choisi.

4. Les principaux opérateurs de recharge

Le réseau public est en pleine expansion, porté par de grands acteurs.

Ionity

Bornes ultra-rapides (jusqu’à 350 kW).

(jusqu’à 350 kW). Stations sur autoroutes et grands axes européens.

Tarif : env. 0,69 €/kWh (moins cher avec abonnement).

Tesla Supercharger

Réseau rapide le plus fiable d’Europe.

Initialement réservé aux Tesla, désormais partiellement ouvert à d’autres marques.

Tarif : 0,36 à 0,60 €/kWh selon la station.

TotalEnergies

Déploiement massif sur autoroutes et stations-service.

Tarif : 0,50 à 0,70 €/kWh.

Engie / EVBox

Présence surtout en zones urbaines et entreprises.

Tarifs variables selon les exploitants locaux.

Freshmile

Acteur régional (Grand Est) en forte expansion.

Facturation souvent mixte (kWh + temps) : 0,25 à 0,40 €/kWh.

Allego

Réseau européen couvrant villes et grands axes.

Tarif : 0,40 à 0,65 €/kWh.

Autres acteurs notables

Izivia (EDF) : collectivités et zones rurales.

: collectivités et zones rurales. Sodetrel, réseaux locaux : maillage complémentaire.

5. Les cartes multi-réseaux : la clé de la flexibilité

Pour éviter de jongler entre abonnements, des cartes interopérables permettent d’accéder à plusieurs réseaux :

Chargemap Pass

Plugsurfing

Shell Recharge

Maingau Energie

👉 Pratique pour voyager à travers l’Europe sans se soucier de compatibilité.

6. Astuces pour réduire le coût de la recharge

Privilégiez la recharge à domicile : moins chère et plus pratique. Profitez des heures creuses : jusqu’à 30 % de réduction. Optez pour une offre “spéciale VE” proposée par certains fournisseurs d’énergie. Rechargez intelligemment : évitez les bornes rapides sauf en cas de besoin. Investissez dans le solaire : une borne couplée à des panneaux photovoltaïques permet de réduire quasiment à zéro le coût de recharge.

7. Notre avis

En pratique, la vraie rentabilité d’une voiture électrique apparaît avec la recharge à domicile.

2 à 3 € / 100 km chez soi

5 à 10 € / 100 km sur bornes publiques

10 € et plus / 100 km en borne rapide

👉 Pour un conducteur moyen (15 000 km/an), les économies face à une voiture essence dépassent 1 200 € par an.

Conclusion

Alors, quel est le coût moyen pour recharger une voiture électrique ?

À domicile : 2 à 3 € pour 100 km , solution la plus rentable.

, solution la plus rentable. Sur bornes publiques : 4 à 12 € pour 100 km, selon la puissance.

Avec le développement rapide des réseaux comme Ionity, Tesla Supercharger, TotalEnergies et Allego, les conducteurs bénéficient aujourd’hui d’un choix varié. Mais pour préserver la rentabilité, mieux vaut privilégier la recharge à domicile.