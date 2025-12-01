Test et Avis sur l’Insonorisation : La Model 3 Highland a-t-elle Réussi à Résoudre le Problème de Bruit de Roulement ?

L’une des critiques les plus persistantes adressées aux premières versions de la Tesla Model 3 concernait son insonorisation, en particulier le bruit de roulement prononcé à haute vitesse. Avec l’arrivée de la Model 3 « Highland » (le rafraîchissement majeur du modèle), Tesla a mis l’accent sur l’amélioration du confort, soulevant une question cruciale : la nouvelle génération a-t-elle réussi à museler ces nuisances sonores ?

Les tests et avis des propriétaires et des professionnels s’accordent en grande partie sur un point : l’amélioration est réelle et significative, mais le silence absolu d’une berline de luxe allemande n’est pas encore atteint.

🔬 Les Améliorations Techniques de la Highland

Pour contrer le bruit, Tesla n’a pas lésiné sur les moyens, ciblant plusieurs sources de nuisance :

Vitrage Acoustique Intégral (360 degrés) : C’est l’un des changements majeurs. Les premières Model 3 ne disposaient que du double vitrage acoustique feuilleté à l’avant (pare-brise et vitres latérales avant). La Highland étend ce traitement aux vitres latérales arrière , offrant une isolation nettement supérieure contre les bruits extérieurs (vent et air, en particulier).

C’est l’un des changements majeurs. Les premières Model 3 ne disposaient que du double vitrage acoustique feuilleté à l’avant (pare-brise et vitres latérales avant). La Highland étend ce traitement aux , offrant une isolation nettement supérieure contre les bruits extérieurs (vent et air, en particulier). Joints et Matériaux Améliorés : De nouveaux joints d’étanchéité pour les portes et des matériaux insonorisants plus épais et plus efficaces dans l’habitacle et les passages de roue contribuent également à un son de fermeture de porte plus « feutré » et à une meilleure atténuation générale des vibrations et des bruits de la route.

De nouveaux joints d’étanchéité pour les portes et des matériaux insonorisants plus épais et plus efficaces dans l’habitacle et les passages de roue contribuent également à un son de fermeture de porte plus « feutré » et à une meilleure atténuation générale des vibrations et des bruits de la route. Réduction de la Résistance à l’Air : Le design extérieur révisé (nouveaux boucliers, phares affinés) a permis de réduire le coefficient de traînée. Moins de traînée signifie moins de turbulence et, par conséquent, moins de bruit de vent à vitesse élevée.

👂 Bruit de Roulement : Le Verdict

La principale cible de l’insonorisation était le bruit de roulement, amplifié sur les anciennes Model 3 par l’absence de moteur thermique pour le masquer.

✅ Le Positif : Un Gain Remarquable

Réduction des Décibels : Plusieurs tests professionnels ont mesuré une réduction notable du niveau sonore dans l’habitacle. Des chiffres parlants indiquent une moyenne de l’ordre de 3 décibels (dBA) en moins à 110 km/h par rapport aux anciennes versions. Sur l’échelle logarithmique des décibels, un écart de 3 dBA est très perceptible par l’oreille humaine et représente une diminution de moitié de l’énergie sonore .

Plusieurs tests professionnels ont mesuré une réduction notable du niveau sonore dans l’habitacle. Des chiffres parlants indiquent une moyenne de l’ordre de en moins à 110 km/h par rapport aux anciennes versions. Sur l’échelle logarithmique des décibels, un écart de 3 dBA est très perceptible par l’oreille humaine et représente une . Confort Autoroutier Accru : Le bruit de vent est significativement réduit grâce au nouveau design et au vitrage acoustique complet, rendant les longs trajets sur autoroute beaucoup plus confortables et moins fatigants.

Le bruit de vent est significativement réduit grâce au nouveau design et au vitrage acoustique complet, rendant les longs trajets sur autoroute beaucoup plus confortables et moins fatigants. Qualité Perçue : Le silence accru renforce le sentiment de qualité et de raffinement dans la voiture. L’habitacle paraît moins « rudimentaire » et plus premium.

⚠️ Le Bémol : Le Bruit Résiduel

Malgré ces progrès, le bruit de roulement, bien qu’atténué, reste l’élément le plus audible, surtout sur certains revêtements routiers rugueux ou à des vitesses très élevées (au-delà de 110-120 km/h).

Sensibilité aux Pneus : Comme souvent avec les véhicules électriques très silencieux, l’importance des pneus est exacerbée. Le choix des pneus (leur marque, leur modèle, l’existence ou non d’une mousse insonorisante) a un impact majeur sur le niveau de bruit final. Certains propriétaires de la version Highland ont reporté des bruits de roulement persistants qu’ils attribuent aux pneus montés d’origine.

Comme souvent avec les véhicules électriques très silencieux, l’importance des pneus est exacerbée. Le choix des pneus (leur marque, leur modèle, l’existence ou non d’une mousse insonorisante) a un sur le niveau de bruit final. Certains propriétaires de la version Highland ont reporté des bruits de roulement persistants qu’ils attribuent aux pneus montés d’origine. Isolation Sous la Caisse : L’isolation des passages de roue et du plancher, bien qu’améliorée, ne semble pas atteindre le niveau de certaines concurrentes premium, laissant le bruit de la route (le contact pneu/bitume) prédominant une fois les bruits de vent et d’air bien gérés.

🏁 Conclusion : Mission Accomplie, mais avec Nuance

La Tesla Model 3 Highland a clairement réussi à résoudre en grande partie le problème d’insonorisation qui pénalisait les modèles précédents. Le passage au double vitrage acoustique intégral et le travail sur l’aérodynamisme ont transformé l’expérience de conduite, offrant un habitacle bien plus serein.

La Model 3 Highland est sans conteste la Model 3 la plus silencieuse jamais produite.

Cependant, elle n’est pas encore au sommet de sa catégorie en matière d’isolation phonique pure face à des références traditionnelles. Le bruit de roulement, même s’il est fortement diminué, reste l’élément sonore dominant à haute vitesse. Pour les conducteurs qui recherchent le summum du silence, la Model 3 Highland représente un bond en avant considérable, mais l’influence des pneus reste un facteur à considérer.