The Boring Company, la société de tunnels d’Elon Musk, exploite à Las Vegas le Vegas Loop. Des Tesla y transportent les visiteurs dans des tunnels creusés sous la ville. Pendant le salon SEMA, du 3 au 6 novembre 2026, il a transporté 127 566 passagers entre 14 stations, le plus haut des bilans de salon qu’elle a publiés et que nous avons retrouvés depuis 2023. Voici ce que disent les sources officielles, chiffres à l’appui. Ce dossier est mis à jour à chaque nouvelle donnée.

Le Vegas Loop en bref

Ce que c’est : un réseau souterrain de transport, conçu pour des Tesla électriques, selon la LVCVA, l’autorité touristique de Las Vegas qui gère le centre des congrès.

: un réseau souterrain de transport, conçu pour des Tesla électriques, selon la LVCVA, l’autorité touristique de Las Vegas qui gère le centre des congrès. Sous le centre des congrès : environ 2 miles de tunnels, soit 3,2 km (calcul Tesla Mag), et 5 stations sur un campus de 200 acres, soit 81 hectares. Le système est conçu pour transporter plus de 4 400 congressistes par heure.

: environ 2 miles de tunnels, soit 3,2 km (calcul Tesla Mag), et 5 stations sur un campus de 200 acres, soit 81 hectares. Le système est conçu pour transporter plus de 4 400 congressistes par heure. Au-delà : le réseau est relié à plusieurs hôtels du Strip et à l’aéroport international Harry Reid, toujours selon la LVCVA.

: le réseau est relié à plusieurs hôtels du Strip et à l’aéroport international Harry Reid, toujours selon la LVCVA. Prix : les trajets à l’intérieur du centre des congrès sont gratuits. Pour aller au-delà, il faut un billet.

: les trajets à l’intérieur du centre des congrès sont gratuits. Pour aller au-delà, il faut un billet. L’ambition : plus de 100 stations et plus de 68 miles de tunnels dans Las Vegas, soit plus de 109 km (calcul Tesla Mag).

Source : page officielle du Vegas Loop sur le site de la LVCVA, consultée le 8 novembre 2026.

La fréquentation : 127 566 passagers au SEMA 2026

Le 7 novembre 2026, The Boring Company a annoncé que le Vegas Loop « a transporté 127 566 passagers entre 14 stations pendant le SEMA Show 2026 » (sa publication). Cela fait en moyenne près de 32 000 passagers par jour (calcul Tesla Mag). L’entreprise ne précise ni le nombre de véhicules engagés ni le temps d’attente. Nous avons détaillé ce bilan dans notre article du 8 novembre.

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Ses bilans de salon, tels que l’entreprise les a annoncés :

Salon Passagers annoncés SEMA, novembre 2023 115 000 et plus Cowboy Christmas, décembre 2025 80 000 et plus CES, janvier 2026 90 000 et plus CONEXPO-CON/AGG, mars 2026 environ 82 000 SEMA, novembre 2026 127 566 (14 stations)

Les salons n’ont ni la même durée ni la même fréquentation : ces chiffres ne se comparent pas à l’unité près. Mais en un an, le réseau est passé de 8 stations en service pendant le SEMA à 14.

Ce que nous ne savons pas encore

La date d’ouverture de chacune des stations prévues : la LVCVA donne l’objectif de plus de 100 stations, sans calendrier.

Le nombre de véhicules en circulation et la part de trajets automatisés : The Boring Company ne les publie pas dans ses bilans.

Les projets hors de Las Vegas : nous ne les citerons qu’à partir d’un document officiel, permis ou contrat public.

Suivre The Boring Company sur Tesla Mag

Toute l’actualité de la société de tunnels d’Elon Musk est réunie dans notre rubrique The Boring Company, avec celle de ses autres entreprises : Optimus, Neuralink et notre guide Elon Musk.

Dossier mis à jour le 8 novembre 2026. Sources : LVCVA (page Vegas Loop), The Boring Company (publication du 7 novembre 2026 et bilans de salon publiés depuis 2023). Les conversions en kilomètres et la moyenne par jour sont des calculs Tesla Mag.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA