127 566 passagers en quatre jours. C’est le chiffre publié samedi 7 novembre 2026 par The Boring Company, la société de tunnels d’Elon Musk, pour son Vegas Loop pendant le salon SEMA de Las Vegas, du 3 au 6 novembre. Ses Tesla ont circulé entre 14 stations, contre 8 un an plus tôt. C’est le plus haut des bilans de salon que nous avons retrouvés dans ses publications depuis 2023.

Vegas Loop transported 127,566 passengers between 14 stations during SEMA Show 2026 https://t.co/zHcrE5ZhKk — The Boring Company (@boringcompany) November 7, 2026 Le bilan publié par The Boring Company, le 7 novembre 2026.

Près de 32 000 passagers par jour

Le message de The Boring Company tient en une phrase : le Vegas Loop « a transporté 127 566 passagers entre 14 stations pendant le SEMA Show 2026 » (traduction Tesla Mag). Le salon, grand rendez-vous américain de l’accessoire et de la préparation automobile, s’est tenu du mardi 3 au vendredi 6 novembre au Las Vegas Convention Center, selon ses organisateurs. Cela fait en moyenne près de 32 000 passagers par jour (calcul Tesla Mag).

L’entreprise ne précise ni le nombre de véhicules engagés, ni le temps d’attente, ni la part de trajets entre les halls du salon et les hôtels reliés au réseau. Nous n’en citons donc aucun.

Au-dessus de tous ses bilans de salon depuis 2023

The Boring Company publie un bilan après la plupart des grands salons de Las Vegas. Ses propres chiffres, tels qu’elle les a annoncés sur X :

Salon Passagers annoncés Ce qu’en dit The Boring Company SEMA, novembre 2023 115 000 et plus dans le Convention Center et vers Resorts World Cowboy Christmas, décembre 2025 80 000 et plus CES, janvier 2026 90 000 et plus dont 22 000 et plus vers Resorts World, Encore et Westgate CONEXPO-CON/AGG, mars 2026 environ 82 000 SEMA, novembre 2026 127 566 14 stations

Face au SEMA 2023, le bilan progresse d’environ 11 % (calcul Tesla Mag, sur la base de 115 000). Le CES de janvier avait dépassé les 90 000 passagers. Les durées et les fréquentations des salons diffèrent : ces chiffres ne se comparent pas à l’unité près, mais la tendance est à la hausse.

De 8 à 14 stations en un an

L’écart tient d’abord au réseau. Au SEMA 2025, The Boring Company annonçait que sa station centrale était « l’une des huit (bientôt 14 !) » en service pendant le salon. Un an plus tard, les 14 stations tournent. Au CES de janvier, The Boring Company citait déjà des trajets entre le Convention Center et trois hôtels, Resorts World, Encore et Westgate.

Le réseau avait passé 3 millions de passagers en juillet 2025, selon The Boring Company, quand elle annonçait son projet de Music City Loop à Nashville. Nous avions suivi l’inauguration de nouveaux tronçons au printemps 2025, puis l’arrivée annoncée du Robovan au CES de janvier.

Des Tesla dans les tunnels

Ce sont des Tesla qui transportent les passagers du Vegas Loop, comme le montrent les photos de ses stations. Au CES, The Boring Company indiquait aussi des trajets en FSD entre les halls du Convention Center. Elle n’a pas dit, pour le SEMA, combien de trajets se sont faits ainsi.

Ce qu’il faut retenir

127 566 passagers pendant le SEMA 2026, du 3 au 6 novembre, selon The Boring Company.

pendant le SEMA 2026, du 3 au 6 novembre, selon The Boring Company. Près de 32 000 par jour en moyenne, sur 14 stations (calcul Tesla Mag).

en moyenne, sur 14 stations (calcul Tesla Mag). Environ 11 % de plus qu’au SEMA 2023, et au-dessus des 90 000 du CES de janvier.

qu’au SEMA 2023, et au-dessus des 90 000 du CES de janvier. Non publiés : nombre de voitures, temps d’attente, part des trajets vers les hôtels.

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Sources : posts de The Boring Company sur X du 4 novembre 2023, du 8 novembre et du 14 décembre 2025, du 10 janvier, du 8 mars et du 7 novembre 2026 ; site officiel du SEMA Show, consulté le 8 novembre 2026 ; archives Tesla Mag. Photo : la station centrale du Vegas Loop sous le Las Vegas Convention Center, pendant le CES 2025, Joseph Zadeh, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), redimensionnée.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA