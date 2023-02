Hôtel avec Borne de Recharge à Angers

Bienvenue sur le guide des hôtels avec bornes de recharges pour voitures électriques à Angers, élaboré par Tesla Magazine. Avec l’augmentation de la popularité des véhicules électriques, il est crucial de disposer d’un endroit où recharger son véhicule en toute sécurité. C’est pourquoi nous avons compilé une liste des hôtels les plus accueillants d’Angers qui disposent de bornes de recharges pour les véhicules électriques.

Angers, située dans l’ouest de la France, est une ville historique riche en culture et en patrimoine. Célèbre pour son château médiéval, ses jardins et ses musées, Angers est un lieu de visite incontournable pour les amateurs d’histoire et de culture. La ville s’efforce également de devenir plus durable en encourageant les modes de transport écologiques et en développant son réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Le guide « Hôtel avec Borne de Recharge sur Angers » vous permet de planifier votre voyage en toute sérénité, en sachant que vous pourrez recharger votre véhicule électrique à tout moment. Chaque hôtel de notre liste propose des espaces de parking avec des bornes de recharges au sein même de l’hôtel ou à proximité de ce dernier.

Toutefois, il est conseillé de vérifier auprès de l’hôtel pour savoir si la borne de recharge est payante ou gratuite et s’il est possible de réserver une place pour recharger votre véhicule.

En choisissant de séjourner dans l’un des hôtels de notre guide, vous faites un choix écologique et responsable qui aidera à soutenir les efforts de la ville d’Angers pour un avenir plus durable. Que vous soyez en vacances ou en déplacement professionnel, notre guide « Hôtel avec Borne de Recharge sur Angers » vous garantit un séjour agréable et sans stress.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Hôtel Mercure Lac de Maine(Station Electra se trouvant sur le parking de l’hôtel) 2 Allée du Grand Launay, 49000 Angers 4 x Combo CCS EU 150 kW

1 x Type 2 22 kW Ethic Etapes Lac De Maine 49 Avenue du Lac de Maine, 49000 Angers 1 x domestique UE 3 kW Château de Noirieux 26 route du moulin, 49125 BRIOLLAY 2 x Type 2 22 kW Vignoble Château Piéguë 1 Piegue, 49190 Rochefort-sur-Loire 2 x domestique UE 3 kW2 x Type 2 11 kW Cit’Hotel de l’Univers 2 Place de la Gare, 49100 Angers NP

Hôtel Mercure Lac de Maine

L’Hôtel Mercure Angers Lac De Maine se situe à 3 km du centre-ville d’Angers et du centre des congrès. Il est également à proximité du parc de loisirs du lac de Maine, offrant un emplacement idéal aux voyageurs d’affaires et aux vacanciers. L’hôtel propose 79 chambres équipées de salles de bains privatives et de commodités modernes telles qu’une télévision à écran plat. Les espaces intérieurs sont modernes, élégants et lumineux.

Le restaurant Le Diffen, ouvert du lundi au vendredi soir, propose une cuisine traditionnelle française dans une ambiance confortable et chaleureuse. Le bar El Patio, quant à lui, offre un cadre convivial avec une terrasse ombragée et des collations et des boissons disponibles tout au long de la journée. L’Hôtel Mercure Angers Lac De Maine dispose également de 15 salles de réception d’une superficie totale de 600 m², idéales pour les repas d’affaires, les réunions, les cocktails et les mariages.

L’hôtel propose également une connexion Wi-Fi gratuite par fibre optique. Le personnel est attentif et se tient à votre disposition pour garantir un séjour confortable et agréable. Avec un emplacement pratique à 3 km du centre-ville d’Angers et à proximité du lac de Maine, l’Hôtel Mercure Angers Lac De Maine est un choix idéal pour les voyageurs d’affaires et les vacanciers.

Adresse : 2 Allée du Grand Launay, 49000 Angers

Type de recharge : 4 x Combo CCS EU 150 kW et 1 x Type 2 22 kW

Ethic Etapes Lac De Maine

Le village vacances Ethic Etapes Lac De Maine se situe dans un parc de 220 hectares, à seulement 5 minutes en voiture du centre-ville d’Angers. Cet établissement primé pour son respect de l’environnement propose un hébergement abordable et une connexion Wi-Fi gratuite disponible dans toutes les parties communes. Les voyageurs peuvent aussi se détendre dans le salon commun, équipé d’une télévision.

L’Ethic Etapes Lac De Maine comprend un restaurant proposant une cuisine variée préparée avec des produits biologiques. Il dispose également d’un bar et d’une salle de jeux avec billard, offrant un espace de détente pour les clients. L’établissement met par ailleurs à votre disposition un espace de stationnement gratuit et une réception ouverte 24h/24. Les environs proposent de nombreuses activités, notamment la randonnée à vélo.

Avec ses installations abordables, son accès gratuit à la connexion Wi-Fi et sa proximité avec les activités, le village vacances Ethic Etapes Lac De Maine est un choix idéal pour les vacanciers et les voyageurs d’affaires qui cherchent un endroit respectueux de l’environnement.

Adresse : 49 Avenue du Lac de Maine, 49000 Angers

Type de recharge : 1 x domestique UE 3 kW

Château de Noirieux

Le Château de Noirieux se trouve à seulement 20 minutes d’Angers, dans le Val de Loire. Il propose un cadre prestigieux avec une demeure de cinq siècles d’histoire, tout en pierre de tuffeau. En franchissant la grille d’honneur et en suivant l’allée bordée d’arbres centenaires, vous découvrirez ce lieu unique, où vous pourrez vivre l’art de vivre à la française.

Le Château de Noirieux abrite un hôtel 4 étoiles Relais et Châteaux, avec 19 chambres décorées dans différents styles, offrant une vue sur le jardin et le parc aux superbes tilleuls, cèdres et noyers. Le personnel attentionné veillera à ce que votre séjour soit agréable et calme.

Le restaurant gastronomique La Table du Château, dirigé par le Chef Lilian Grimaud, met en valeur les produits de saison et du terroir d’Anjou dans une cuisine authentique et contemporaine. Vous pourrez déguster ce répertoire culinaire dans la très belle salle à l’élégance simple, ou sur la terrasse avec une vue panoramique sur la vallée du Loir.

En résumé, le Château de Noirieux est le lieu idéal pour un séjour au cœur de la douceur angevine, avec un cadre prestigieux, un personnel attentionné et une cuisine gastronomique.

Adresse : 26 route du moulin, 49125 BRIOLLAY

Type de recharge : 2 x Type 2 22 kW

Vignoble Château Piéguë

Le Vignoble Château Piéguë se trouve à Rochefort-sur-Loire, à 25 km du parc des expositions Angers Expo. Il propose un cadre agréable avec une vue sur le jardin et des logements confortables, tels que des terrasses, une télévision à écran plat, une salle de bains privative pourvue d’une baignoire et d’un sèche-cheveux, et certains comprenant un coin salon et/ou un balcon.

Il offre également une connexion Wi-Fi gratuite et un parking privé. Vous pourrez déguster un petit-déjeuner buffet ou continental durant votre séjour.

Le Vignoble Château Piéguë est idéal pour ceux qui souhaitent faire de la randonnée à proximité ou profiter du jardin. En résumé, cette chambre d’hôtes offre un cadre agréable, des logements confortables et un petit-déjeuner pour un séjour paisible dans la région de Rochefort-sur-Loire.

Adresse : 1 Piegue, 49190 Rochefort-sur-Loire

Type de recharge : 2 x domestique UE 3 kW et 2 x Type 2 11 kW

Cit’Hotel de l’Univers

Le Cit’Hotel de l’Univers se trouve en face de la gare TGV d’Angers-Saint-Laud et à quelques pas du centre-ville. Il propose des chambres confortables et modernes avec la télévision par satellite et un accès gratuit à Internet Wifi.

L’hôtel est un lieu de séjour paisible, parfait pour découvrir Angers à pied. Le Château d’Angers se trouve à cinq minutes de marche seulement, tandis que la Tour Saint-Aubin, un lieu prisé où sont organisées des expositions d’art contemporain, se trouve également à proximité.

Le personnel convivial et attentif de l’hôtel Univers se fera un plaisir de vous aider à organiser votre séjour à Angers et est disponible 24h/24 pour répondre à toutes vos questions. En bref, le Cit’Hotel de l’Univers est un hôtel confortable et moderne, situé à proximité de nombreux sites touristiques et avec un personnel attentif, pour un séjour paisible à Angers.

Adresse : 2 Place de la Gare, 49100 Angers

Type de recharge : NP