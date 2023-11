Sélection des meilleurs Hôtels Parisiens pour un week-end réussi

Que ce soit pour une escapade romantique à deux ou une aventure entre amis, l’équipe de rédaction de Tesla Mag a consciencieusement choisi une collection de superbes hôtels parisiens, spécialement pour vous. Chacun de ces établissements a été soigneusement sélectionné pour vous offrir une expérience de séjour unique, que ce soit dans un cadre romantique ou pour partager des moments mémorables.

Auteur : Marion Cornelie

1 : Hôtel Maison Montmartre ****

Niché entre la butte Montmartre et les puces de Saint-Ouen, cet hôtel a tout pour vous plaire. Par son impressionnante architecture contemporaine et ses chambres modernes, l’hôtel saura vous envoûter dès votre arrivée. Avec sa cuisine raffinée et sa vue imprenable sur les toits parisiens, cet hôtel est le lieu idéal pour tout romantique souhaitant charmer sa moitié.

32 av Porte de Montmartre +33 (0)1 83 75 51 35 Site web de L'Hôtel

2 : Hôtel Pulitzer Paris ****

Cet hôtel chic, situé dans le 9e arrondissement de Paris, se trouve à seulement 12 minutes de marche de l’Opéra de Paris. Au cœur de la vie parisienne, il a récemment subi une rénovation orchestrée par le célèbre peintre et architecte espagnol, Lázaro Rosa-Violán. Cette transformation a réussi à insuffler une touche contemporaine à cet endroit tout en préservant son architecture historique.

Résultat? Des chambres baignées de lumière au design magnifique. En plus de ces chambres confortables, l’établissement propose un service hôtelier de qualité, ainsi qu’un Patio Secret splendide doté d’une superbe verrière, l’endroit idéal pour partager un cocktail entre amis.

23 rue du Faubourg Montmartre 75009, Paris Site Web de l'Hôtel Pulitzer Paris

3 : Maison Albar Hotels le Vendôme *****

À seulement 10 minutes à pied de la Place Vendôme et à quelques pas de l’Opéra Garnier, l’hôtel Le Vendôme est la maison idéale pour profiter de l’effervescence parisienne. L’hôtel chic comprend un spa luxueux et 51 élégantes chambres. Enfin, au cours de votre dîner, vous pourrez découvrir une splendide vue sur le jardin intérieur Yakuza de l’hôtel, pour un moment de détente alliant raffinement et de gourmandise.

Maison Albar Hotels, Le Vendome 7 rue Helder, 75009 Paris 01 87 44 38 88 maison-albar-hotels.com

4 : Hôtel Solly ****

L’hotel est idéalement situé au 4 rue Salomon de Caus, dans le 3ème arrondissement de la capitale.Il incarne l’alliance parfaite entre le raffinement et le bien-être au cœur de la Ville Lumière. Les chambres sont somptueusement décorées et offrent une vue magnifique. Le restaurant de l’établissement arbore une esthétique contemporaine et sa salle baigne dans la lumière naturelle. Pour finir, vous aurez l’occasion de savourer des pains frais et des viennoiseries provenant de la Boulangerie du Sentier lors de votre petit-déjeuner.

4 rue Salomon de Cause, Paris Site web Hôtel Solly

5 : Fauchon L’Hôtel Paris *****

Le prestigieux Hôtel Fauchon Paris, niché sur la mythique Place de la Madeleine, offre une expérience sensorielle mémorable. Il marie élégance à la haute gastronomie française. Les chambres sont spacieuses et empreintes de glamour. Celles-ci vous accueillent avec raffinement. Pour les fins gourmets, cet hôtel parisien propose une sélection exquise de pâtisseries, apportant ainsi une touche délicieuse à votre séjour au cœur de la Ville Lumière.

11 Place de la Madeleine, 75008 Paris, France 01 87 86 28 15 Le site de L'Hôtel

6 : Hôtel Maison ELLE ****

À proximité de l’Arc de Triomphe, la Maison ELLE vous offre un choix de 25 chambres au style résolument contemporain, parfaitement adapté aux jeunes adultes branchés. Ce magnifique établissement parisien abrite un service de restauration à la française de premier ordre, ainsi qu’un espace bien-être, parfait pour se détendre lors d’un week-end des plus mérités.

Hôtel Maison ELLE 14 Rue Brey Paris 17 Site web de L'Hôtel Maison ELLE