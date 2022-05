Voici une station de recharge incroyablement bien tenue

Comme souvent, c’est sur Twitter que nous avons eu vent d’une station de recharge assez impressionnante. En effet, elle est bien entendu dédiée aux VE et tout est carré ! Les véhicules disposent chacun de leur point de charge, n’ont pas à sa battre ou à se chevaucher pour pouvoir se recharger. Dans certains stations, on sait bien que ça peut être l’anarchie…

Ici, tout le monde a sa place et c’est plus que plaisant d’observer ces VE alignées bien sagement. De plus, cela montre l’importante progression de l’électrique dans le parc automobile de tous les pays développés confondus.

How all service stations should be pic.twitter.com/QSFZK7DfQv — EV Nick (@raimonick) May 1, 2022

Vous espérez vous aussi trouver votre pépite ? Pour cela, il faut non seulement se fier à ce que vous pouvez lire sur des sites spécialisés comme Tesla Magazine ou des forums. Mais aussi à votre propre expérience ! C’est en testant les différentes stations de charge que vous pourrez repérer les meilleures, et les faire connaître.

Afin que vous puissiez facilement localiser les stations de recharge ou préparer un long trajet en véhicule électrique, plusieurs outils existent pour les repérer.

Les applications mobiles

Vous pouvez télécharger gratuitement une application mobile programmée pour trouver des bornes de charge pour voitures électriques à travers l’Europe et le monde entier. On peut retenir Chargemap, une application intuitive et gratuite qui évolue grâce à la contribution de ses utilisateurs. Les points de charge à proximité de votre localisation vous seront affichés et classés à l’aide d’un code de couleur selon la vitesse de charge. Il y a également PlugShare qui vous indique les stations de recharge à proximité et vous apporte des détails sur les prises de recharge disponibles, les horaires d’accès ainsi que le mode d’accès.

En France, certaines régions collaborent avec des professionnels pour aider les propriétaires de véhicules électriques à localiser les stations de recharge de leurs réseaux. Il en est ainsi de l’application du réseau Révéo en Occitanie, celle de MobiVE en Nouvelle-Aquitaine ou encore celle du réseau Eborn dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les sites internet

Outre le site internet de Chargemap, vous pouvez aussi accéder à d’autres sites comme celui du gouvernement : data.gouv.fr pour avoir une carte des bornes de recharge. Par ailleurs, le groupe Renault offre à ses clients la possibilité de recharger leurs voitures auprès de ses concessionnaires. Plus de 400 sites français sont équipés de bornes de recharge pour voitures électriques.

Les collectivités territoriales possèdent également des sites internet pour localiser les bornes qu’ils ont aménagées. Ainsi, le site SyDEV recense toutes les informations indispensables à la mobilité électrique dans la Vendée. Il en est de même du site EcoCharge 77 développé par le Syndicat Départemental des Énergies de Seine-et-Marne.

Et puis, certains services d’autopartage prévoient des bornes pour charger leurs propres véhicules électriques. Ainsi, les clients pourront les repérer grâce aux cartes présentées sur les sites comme :

Bluely à Lyon ;

Bluecub à Bordeaux ;

Clem’ présent dans 200 villes de France.

Le GPS intégré du véhicule électrique

Les constructeurs automobiles intègrent dans certains de leurs véhicules électriques des systèmes embarqués pour localiser les stations de recharge. Ils sont souvent accompagnés par des applications. C’est le cas avec l’application « Ma journée en Nissan LEAF » de Nissan ou encore de l’application Z.E. Trip de Renault.

Vous savez maintenant localiser les stations de recharge, mais attention, tous ces points de charge ne possèdent pas les mêmes caractéristiques.