Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu toutes ses maisons?

D’après Business Insider, Elon Musk a finalisé la vente de ses propriétés fin 2021 avec une maison à San Francisco évaluée à 50 millions de dollars. Il est intéressant de comprendre les motivations de l’homme le plus riche du monde à se défaire de ses attributs.

Elon Musk ne souhaite pas être propriétaire

Elon Musk – la personne la plus riche du monde – affirme qu’il ne possède pas sa propre maison en ce moment. Le magnat de Tesla et SpaceX a déclaré par le passé qu’il ne possédait pas le méga manoir auquel on pourrait s’attendre. Au lieu de cela, il fait du « couch-surfing », a-t-il confié lors d’une récente interview avec Chris Anderson de TED.

« Je ne possède même pas d’appartement en ce moment, je loge littéralement chez des amis », a déclaré Musk lors de l’interview, partagée lors d’une vidéo TED que vous pouvez retrouver sur YouTube. « Si je me rends dans la région de la baie, où se trouve la majeure partie de l’ingénierie de Tesla, je fais essentiellement une rotation dans les chambres d’amis libres. »

Elon Musk adore le concept de la maison pliable

C’est la start-up Boxabl qui est parvenu à convaincre Elon Musk d’acheter sa maison. Il faut dire que ces maisons sont livrables n’importe où et dans n’importe quelles conditions.

Nous avons pu trouver une vidéo sur Youtube qui permet de mieux comprendre l’intérêt d’Elon Musk a dormir dans ce type de maison. Voici les points que nous avons relevés pour vous expliquer qu’il ne faut surtout pas imaginer qu’il dénigre le confort.

Les caractéristiques principales de la maison Boxabl

Livrable très rapidement sur un chantier: Il n’est pas constamment obligé de retrouver son confort comme ça peut être le cas dans les hôtels. C’est bien connu que les PDG ont des habitudes pour gagner du temps et cela peut vous paraître simpliste mais savoir exactement où se trouvent les choses peut être un argument de poids pour un leader de cette nature.

Des caractéristiques similaires à une maison de luxe: trois mètres de hauteurs sous le plafonds. Une isolation d’exception aussi bien par temps chaud que par temps froid. De grandes fenêtres de deux mètres et demi de haut. Des cloisons solides. Une cuisine américaine.

Des enjeux de production qu’Elon Musk connaît bien. En effet, la fabrication de la première maison a pris trois semaines, désormais ils assemblent deux maisons par semaine et ils vont prochainement passer à 6 maisons par semaine.

Cette maison coûte seulement 50 000$

La vente de sa dernière maison en 2019

Elon Musk a choqué le monde entier en 2019 lorsqu’il a annoncé qu’il allait vendre l’ensemble de son portefeuille immobilier pour se concentrer sur son ambition d’emmener l’humanité sur Mars.

Sa dernière maison, une méga-maison à San Francisco, a maintenant trouvé un acheteur après une réduction de prix stupéfiante de plus de 5 millions de dollars (3,6 millions de livres).

Le milliardaire est maintenant dans la position surréaliste de ne posséder aucune maison – un exploit bizarre pour l’un des magnats les plus riches du monde.

L’avis d’un primo-propriétaire de Tesla et fan d’Elon Musk

Martin00A membre du forum Tesla Mag nous partage son point de vue sur la tendance d’Elon Musk qui tranche avec les habitudes de milliardaires. Nous avons signifié que le mouvement n’est pas qu’une question d’image, c’est également une nouvelle philosophie de vie qui peut concerner beaucoup de monde.

« C’est logique pour moi. J’envisage un mouvement similaire.

Je trouve que s’occuper des maisons, des voitures, des objets de toutes sortes est une expérience qui prend du temps et qui est émotionnellement épuisante.

Faire ses propres repas, nettoyer sa salle de bain, laver ses vêtements, etc. sont des éléments appréciés et appréciés de la vie de nombreuses personnes.

Mais pour les personnes qui sont motivées par l’accomplissement et qui travaillent de très longues heures, qui voyagent fréquemment dans le monde entier, qui soutiennent de multiples entreprises commerciales et qui ont une famille très dispersée, garder une seule maison – et encore moins plusieurs – n’a tout simplement pas de sens.

Je ne veux même pas d’une maison en location. Si je pouvais le justifier financièrement, je vivrais à l’hôtel à partir de maintenant. Elon Musk pourrait facilement le justifier. »