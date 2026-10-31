Tesla a franchi la barre des 1 200 robotaxis déclarés au Texas. Le registre public des véhicules automatisés du DMV du Texas en compte 1 204 au nom de Tesla Robotaxi ce 31 octobre à 12 h 50 (heure de Paris), contre 1 051 lors de notre relevé du 27 octobre au soir : 153 de plus en quatre jours. Surprise : cette fois, c’est le Model Y qui tire la croissance, et il repasse devant le Cybercab.

Ce que dit le registre

1 204 véhicules déclarés par Tesla Robotaxi, LLC (autorisation AV8313426653583) ;

déclarés par Tesla Robotaxi, LLC (autorisation AV8313426653583) ; 631 Model Y 2026 , contre 507 le 27 octobre : +124 ;

, contre 507 le 27 octobre : +124 ; 573 Cybercab 2026, contre 544 le 27 octobre : +29.

Le 27 octobre, nous avions relevé que le Cybercab était devenu majoritaire dans la flotte texane. Quatre jours plus tard, la proportion s’est inversée : le Model Y représente 52 % des véhicules déclarés, le Cybercab 48 %. Le robotaxi sans volant ni pédales continue de progresser, mais moins vite que le SUV, que Tesla ajoute en nombre.

Ce que le registre ne dit pas

Un véhicule déclaré n’est pas forcément un véhicule en service. Le registre ne donne ni la ville d’exploitation, ni le nombre de courses, ni la présence d’une personne de sécurité à bord ou d’une supervision à distance. Il recense la flotte que Tesla est autorisée à faire rouler sans conducteur au Texas. Tesla n’a pas commenté ces chiffres, et n’explique pas pourquoi les ajouts récents sont surtout des Model Y.

C’est toutefois le seul chiffre public, daté et vérifiable, sur la taille de la flotte Robotaxi.

Notre suivi

Tesla Mag relève ce registre et archive chaque relevé. Lors de ses résultats du 21 octobre, Tesla a annoncé des Cybercab chez des clients fin 2026 ; nos articles sur la sécurité du FSD et sur le Cybercab suivent la montée en puissance du service.

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Source : registre public des véhicules automatisés du DMV du Texas (TxMCCS), opérateur Tesla Robotaxi, LLC, relevé intégral (1 204 numéros de série) par Tesla Mag le 31 octobre 2026 à 12 h 50, heure de Paris ; relevé précédent le 27 octobre à 20 h 43. Calculs Tesla Mag. Photo de couverture : un Cybercab près de Palo Alto, par Daniel Lu, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).