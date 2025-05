Le Tesla Cybertruck, avec son design futuriste et ses performances hors normes, a déjà conquis les amateurs de véhicules électriques et de technologie. Mais que se passe-t-il lorsque ce monstre de puissance passe entre les mains de Mansory, le préparateur allemand connu pour ses transformations audacieuses et luxueuses ? Une vidéo récemment publiée sur la toile nous donne un aperçu époustouflant de cette métamorphose, et le résultat est tout simplement spectaculaire.

Un Cybertruck réinventé

Dans cette vidéo, le Cybertruck préparé par Mansory se dévoile sous un jour totalement inédit. Exit l’esthétique brute et angulaire du modèle d’origine : Mansory a opté pour une approche encore plus agressive et sophistiquée. Le véhicule arbore un kit carrosserie en fibre de carbone, avec des lignes redessinées pour accentuer son allure de vaisseau spatial. Les jantes, gigantesques et taillées sur mesure, ajoutent une touche de luxe ostentatoire, tandis qu’une peinture mate exclusive – dans des teintes sombres avec des accents fluorescents – fait tourner les têtes.

L’intérieur n’est pas en reste. Mansory a transformé l’habitacle en un cocon de luxe, avec des cuirs haut de gamme, des finitions en Alcantara et des inserts en fibre de carbone. Des détails comme des surpiqûres contrastées et un éclairage d’ambiance personnalisé donnent au Cybertruck une ambiance digne d’une supercar.

Des performances boostées ?

Si la vidéo met surtout l’accent sur l’esthétique, des rumeurs circulent sur d’éventuelles améliorations mécaniques. Bien que Tesla n’ait pas encore confirmé de collaboration officielle avec Mansory, certains spéculent que ce Cybertruck pourrait bénéficier d’une gestion électronique optimisée pour tirer encore plus de puissance de ses moteurs électriques. Avec le modèle de base capable d’atteindre 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes, on imagine à peine ce qu’une version Mansory pourrait accomplir.

Une vidéo qui fait le buzz

Publiée sur les réseaux sociaux, notamment via des posts sur X, la vidéo a rapidement enflammé la communauté des passionnés d’automobile. On y voit le Cybertruck Mansory rouler dans un décor urbain futuriste, accompagné d’une bande-son électrisante qui amplifie l’effet “wow”. Les angles de caméra dynamiques, les gros plans sur les détails de la carrosserie et les jeux de lumière mettent en valeur chaque modification avec une précision chirurgicale. Les commentaires affluent : “C’est une œuvre d’art roulante !” ou encore “Mansory a transformé le Cybertruck en vaisseau spatial !”.

Mansory et Tesla : une alliance inattendue

Mansory est habitué à travailler sur des marques de luxe comme Bugatti, Lamborghini ou Rolls-Royce, mais s’attaquer au Cybertruck marque une incursion audacieuse dans le monde des véhicules électriques. Cette préparation montre que même un véhicule aussi unique que le Cybertruck peut être sublimé par l’expertise d’un préparateur de renom. Reste à savoir si cette version restera un concept unique ou si Mansory proposera des kits de personnalisation pour les propriétaires de Cybertruck.

Où voir la vidéo ?

Mansory shows off new “Elongation EVO” custom @Tesla Cybertruck package, which can cost upwards of a few hundred thousand dollars.



• All body components in full carbon fibre

• Two rear wings

• New interior in full leather

• Additional headlights on the roof

• 26" rims

•… pic.twitter.com/zIwsHNvz7H — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) May 9, 2025

Pour ceux qui n’ont pas encore eu la chance de découvrir cette pépite, la vidéo est disponible sur les plateformes comme YouTube et a été largement relayée sur X. Cherchez simplement “Mansory Cybertruck” pour plonger dans cet univers de design et de puissance. Attention, vous risquez de rester scotché !

Conclusion

Le Cybertruck préparé par Mansory repousse les limites de ce que l’on pensait possible pour un véhicule électrique. Entre son design futuriste, ses finitions luxueuses et l’aura de performance qu’il dégage, cette version est bien plus qu’une simple modification : c’est une déclaration d’audace. Si vous êtes fan de Tesla, de tuning ou simplement de belles machines, cette vidéo est un incontournable. Alors, qu’en pensez-vous ? Ce Cybertruck Mansory est-il une réussite ou une transformation trop extravagante ? Partagez vos impressions !