Le Vinfast VF6, dernier-né de la marque vietnamienne qui ambitionne de conquérir le marché européen des SUV électriques, fait son entrée dans le segment très disputé des crossovers compacts. Avec un design audacieux, une autonomie prometteuse et un prix compétitif, ce modèle pourrait bien changer la donne pour Vinfast, après des débuts mitigés avec ses grands frères, les VF8 et VF9. Voici notre essai complet de ce SUV électrique qui veut séduire les conducteurs urbains et au-delà.

Un design qui ne passe pas inaperçu

Dès le premier regard, le VF6 attire l’attention. Avec ses 4,24 mètres de long, il se positionne dans la catégorie des SUV compacts, rivalisant avec des modèles comme le Volvo EX30 ou le Peugeot e-2008. Sa calandre arbore une signature lumineuse en forme de V à LED, devenue l’emblème de la marque, qui lui confère une allure futuriste et dynamique. Les lignes fluides, le toit légèrement fuyant et les jantes généreuses renforcent cette impression de modernité. À l’arrière, le style agressif et les feux effilés complètent une silhouette qui ne manque pas de caractère.

À l’intérieur, l’ambiance est tout aussi soignée. Vinfast mise sur un habitacle épuré et technologique, dominé par un grand écran tactile central de 12,9 pouces qui regroupe l’infodivertissement et les aides à la conduite. Les matériaux, en partie durables, témoignent d’un effort pour allier confort et respect de l’environnement. Si les commandes physiques sont réduites au minimum, elles restent présentes pour les fonctions essentielles, un compromis apprécié pour ne pas tout déléguer au numérique.

Performances et conduite : un SUV agile

Sous le capot, le VF6 se décline en deux versions : Eco et Plus. La première, avec ses 130 kW (177 ch) et 250 Nm de couple, offre une conduite douce et adaptée aux trajets urbains. La seconde, plus musclée avec 150 kW (204 ch) et 310 Nm, ajoute une dose de dynamisme pour les dépassements ou les routes plus exigeantes. Les deux variantes embarquent une batterie de 59,6 kWh, promettant une autonomie WLTP maximale de 399 km pour l’Eco et 379 km pour la Plus. En usage réel, comptez plutôt entre 300 et 350 km, selon les conditions.

Sur la route, le VF6 surprend par sa vivacité. La direction légère facilite les manœuvres en ville, bien aidée par une caméra 360° de bonne facture qui rend les créneaux presque enfantins. En mode régénératif maximal, le freinage est suffisamment marqué pour une conduite intuitive, même si les autresモードs manquent un peu de mordant. À plus haute vitesse, le SUV reste confortable, avec une suspension bien calibrée qui absorbe les aspérités. Cependant, sur autoroute, les performances s’essoufflent sous les 20 % de batterie restante, limitant la puissance et la vitesse maximale. Un point à surveiller pour les longs trajets.

Technologie et équipements : le niveau 2 en ligne de mire

Le VF6 ne lésine pas sur les équipements. Doté d’un système d’aide à la conduite de niveau 2, il propose un régulateur de vitesse adaptatif, une assistance au maintien de voie et une surveillance des angles morts, le tout de série. L’écran central, réactif, intègre un assistant virtuel et une connectivité complète via une application mobile, permettant de gérer la recharge ou la climatisation à distance. Si l’interface demande un temps d’adaptation, elle se révèle pratique une fois maîtrisée.

Côté recharge, Vinfast annonce un passage de 10 à 70 % en 24 minutes sur borne rapide, une performance correcte pour la catégorie. En courant alternatif, une charge complète demande environ 8 heures sur une wallbox domestique, ce qui reste dans la moyenne.

Un positionnement tarifaire agressif

Disponible à partir de 33 990 euros en version Eco et 37 990 euros en Plus (en France), le VF6 se place parmi les options les plus abordables de son segment. Ajoutez à cela une garantie de 7 ans ou 160 000 km pour le véhicule et 8 ans sans limite de kilométrage pour la batterie, et l’offre devient séduisante. Vinfast mise aussi sur un réseau de services mobiles et de concessionnaires en expansion pour rassurer ses clients, un enjeu clé pour une marque encore peu connue.

Verdict : un outsider prometteur

Le Vinfast VF6 n’est pas parfait – son autonomie réelle et ses performances à faible charge pourraient freiner certains acheteurs – mais il coche beaucoup de cases pour un SUV compact électrique. Agile en ville, bien équipé et proposé à un tarif compétitif, il incarne une belle progression pour Vinfast après des débuts difficiles. Si la marque parvient à étoffer son réseau après-vente et à peaufiner ses modèles, le VF6 pourrait bien devenir un acteur sérieux sur le marché européen. À suivre de près !