Notre avis sur le restaurant Qasti Shawarma & Gril à Paris

Niché dans le Haut-Marais, face à son bistrot Qasti, le chef étoilé Alan Geaam lance cet

automne « Qasti Shawarma & Grill », un nouveau spot « Street (Good) Food » à la libanaise.

C’est dans ce lieu de partage, de gourmandise et de voyage qu’Alan Geaam invite à découvrir les saveurs qui ont bercé son enfance.

Ouverture de Qasti Shawarma & Grill, le nouveau spot street-food d’Alan Geaam !

De fines tranches de viande de volaille ou de bœuf épicées et marinées renfermées dans un

pain pita fait maison, mais aussi des grillades de volaille ou d’agneau parfumées aux épices,

une sélection de mezzés (houmous, baba ganoush, taboulé, etc.), et des douceurs sucrées inspirées des pâtisseries traditionnelles libanaises.

« Ce n’est pas un kebab, c’est un shawarma libanais » !

Un nouveau concept lèches-doigts en hommage à la richesse gastronomique du pays d’origine du Chef, dont les grillades font partie intégrante de la culture levantine.

Alan Geaam ouvre son restaurant rapide , good food , shawarma et face de sont restaurant le Qasti dans le marais.

A propos d’Alan Geaam

Autodidacte au parcours hors-norme, Alan Geaam est aujourd’hui à la tête de plusieurs tables parisiennes : le restaurant gastronomique Alan Geeam, le bistrot levantin Qasti et le comptoir street-food Sâj.

En 2018, lorsqu’il obtient sa première étoile Michelin, Alan Geaam ose à peine y croire. « Il n’y a pas que le rêve américain, se plait-il à dire, moi j’ai vécu le rêve français : cuisiner dans la plus belle ville du monde. »

Né au Libéria, après une enfance passée au Liban, Alan Geaam achève sa scolarité aux États-Unis, où il se passionne pour la cuisine française. Une fois en France, il trouve un travail de plongeur, remplace un jour le cuisinier.

Véritable coup de pouce du destin : une vocation vient de naître. Alan Geaam dévore les livres de cuisine et regarde les chefs étoilés sur le petit écran, sans jamais oser imaginer qu’il les rejoindrait un jour.



Avec sa cuisine décomplexée, gourmande, humaine, conviviale et contemporaine, Alan Geaam est aujourd’hui l’un des chefs les plus doués de sa génération, qui revendique une identité forte et singulière, celle d’un enfant du monde qui a voyagé partout et rassemble tout le monde.

Si ce chef ultra-créatif poursuit son développement malgré la crise sanitaire, c’est qu’il souhaite avancer coûte que coûte, ne surtout pas baisser les bras, retrousser ses manches, se réinventer et faire vivre ses différents projets.

Pour vous y rendre

214 rue Saint Martin, Paris 3e

qasti.grill@gmail.com

Service sur place ou à emporter

Retrouvez toutes les suggestions de sorties et découvertes, proposées par la rédaction, sur notre page dédiée aux restaurants, hôtels et autres lieux de convivialité, dans toute la France.