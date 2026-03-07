Waymo en Europe en 2026 : ce qui se passe vraiment

ParTeslam
Sommaire

Waymo : le pionnier américain qui regarde vers l’Europe

Waymo, la filiale robotaxi d’Alphabet (Google), opère des véhicules entièrement autonomes sans conducteur depuis 2018 à Phoenix, Arizona. En 2026, le service s’est étendu à San Francisco, Los Angeles et Austin. Waymo a réalisé plus de 4 millions de trajets autonomes sans incident grave.

L’expansion internationale : Waymo a officiellement annoncé des essais à Londres en 2026 — d’où la requête « waymo london » qui monte en France. Des essais ont eu lieu avec des Jaguar I-Pace et des véhicules Zeekr. L’objectif déclaré : préparer un déploiement commercial au Royaume-Uni, puis sur le continent européen.

Pourquoi le Royaume-Uni en premier ? Le cadre réglementaire britannique, post-Brexit, est plus agile que celui de l’UE. Le Code de la route britannique a été mis à jour pour permettre les véhicules autonomes commerciaux.

Tesla Robotaxi vs Waymo : deux approches radicalement différentes

Tesla (Cybercab)Waymo (Zeekr RT)
ApprocheCaméras uniquement (vision)Caméras + LiDAR + radar
Coût matériel~30 000 $ cible~100 000 $+
Zones opération USAustin, San Francisco (supervisé)Phoenix, SF, LA, Austin
Statut EuropeEssais FSD (Pays-Bas, mars 2026)Essais conducteur London
Modèle commercialApp Tesla + flotte propriétairesService Waymo One dédié
Prix trajet estimé~$0,20/mile cible~$2–3/mile actuel

Quand Waymo arrivera-t-il en France ?

La trajectoire réaliste : Waymo devrait lancer un service commercial au Royaume-Uni en 2027. L’extension à la France suppose une homologation sous le cadre réglementaire UE — un processus nettement plus long qu’au Royaume-Uni. L’horizon France est vraisemblablement 2028–2030.

Et Tesla en France ?

Le Cybercab de Tesla a franchi des étapes importantes : premier véhicule de production sorti le 17 février 2026, service de robotaxi « sans supervision » lancé à Austin le 22 janvier 2026 (avant une interruption d’une semaine pour mise à jour logicielle). En France, le blocage reste réglementaire — le FSD supervisé n’est pas encore approuvé. L’horizon robotaxi en France est également 2027–2029.

