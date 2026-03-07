Waymo en Europe en 2026 : ce qui se passe vraiment

Waymo : le pionnier américain qui regarde vers l’Europe
Waymo, la filiale robotaxi d’Alphabet (Google), opère des véhicules entièrement autonomes sans conducteur depuis 2018 à Phoenix, Arizona. En 2026, le service s’est étendu à San Francisco, Los Angeles et Austin. Waymo a réalisé plus de 4 millions de trajets autonomes sans incident grave.
L’expansion internationale : Waymo a officiellement annoncé des essais à Londres en 2026 — d’où la requête « waymo london » qui monte en France. Des essais ont eu lieu avec des Jaguar I-Pace et des véhicules Zeekr. L’objectif déclaré : préparer un déploiement commercial au Royaume-Uni, puis sur le continent européen.
Pourquoi le Royaume-Uni en premier ? Le cadre réglementaire britannique, post-Brexit, est plus agile que celui de l’UE. Le Code de la route britannique a été mis à jour pour permettre les véhicules autonomes commerciaux.
Tesla Robotaxi vs Waymo : deux approches radicalement différentes
|Tesla (Cybercab)
|Waymo (Zeekr RT)
|Approche
|Caméras uniquement (vision)
|Caméras + LiDAR + radar
|Coût matériel
|~30 000 $ cible
|~100 000 $+
|Zones opération US
|Austin, San Francisco (supervisé)
|Phoenix, SF, LA, Austin
|Statut Europe
|Essais FSD (Pays-Bas, mars 2026)
|Essais conducteur London
|Modèle commercial
|App Tesla + flotte propriétaires
|Service Waymo One dédié
|Prix trajet estimé
|~$0,20/mile cible
|~$2–3/mile actuel
Quand Waymo arrivera-t-il en France ?
La trajectoire réaliste : Waymo devrait lancer un service commercial au Royaume-Uni en 2027. L’extension à la France suppose une homologation sous le cadre réglementaire UE — un processus nettement plus long qu’au Royaume-Uni. L’horizon France est vraisemblablement 2028–2030.
Et Tesla en France ?
Le Cybercab de Tesla a franchi des étapes importantes : premier véhicule de production sorti le 17 février 2026, service de robotaxi « sans supervision » lancé à Austin le 22 janvier 2026 (avant une interruption d’une semaine pour mise à jour logicielle). En France, le blocage reste réglementaire — le FSD supervisé n’est pas encore approuvé. L’horizon robotaxi en France est également 2027–2029.