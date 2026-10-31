Vos posts sur X sont-ils moins diffusés que les autres ? Depuis le 30 octobre, le réseau social d’Elon Musk le dit, post par post. Son outil « Under the Hood » liste désormais les publications qui ont reçu une étiquette limitant leur visibilité, a annoncé le compte officiel X Open Source. Elon Musk l’a relayé dans la soirée : « Vous pouvez maintenant savoir si des limitations de portée ont été appliquées à votre compte. »

Ce qui change

« Under the Hood » (« sous le capot ») existait déjà : c’est un rapport qui montre les étiquettes appliquées à un compte et à ses posts au cours du mois précédent. La nouveauté, selon X Open Source, c’est qu’il affiche maintenant quels posts précis ont reçu une étiquette de visibilité limitée. X présente l’ajout comme « une des demandes les plus fréquentes » de ses utilisateurs.

Une condition : la liste des posts n’apparaît que si moins de 5 % de vos publications de la période ont reçu cette étiquette. Au-delà, X n’indique pas ce qu’il affiche à la place.

Connectez-vous à X, sur ordinateur ou sur mobile.

Ouvrez l’adresse x.com/i/jf/under_the_hood , celle que donne X Open Source dans son annonce.

, celle que donne X Open Source dans son annonce. Le rapport affiche les étiquettes appliquées à votre compte et à vos posts sur la période, et, depuis le 30 octobre, la liste des posts concernés. Un fichier JSON reste téléchargeable pour ceux qui veulent les données brutes.

Le rapport est réservé aux comptes qui remplissent les critères d’éligibilité de base fixés par X en septembre : au moins 10 posts publiés le mois précédent et un compte âgé d’au moins un an.

Les posts bloqués dans un pays apparaissent aussi

Depuis le 19 septembre, le même rapport indique si votre compte ou vos posts ont vu leur visibilité réduite pour se conformer à une loi locale. X Open Source donne l’exemple d’un post retenu dans un pays à la suite d’une demande légale : le rapport dit lequel. C’est la suite d’une démarche de transparence engagée cet été, avec la publication en open source de l’algorithme du fil « Pour vous » et de ses mises à jour sur GitHub.

Pourquoi c’est utile

Pour un créateur, une marque ou un média, une baisse brutale de vues pouvait jusqu’ici tout vouloir dire. Le rapport permet de distinguer un post simplement moins réussi d’un post étiqueté par la modération, et de savoir lequel. X ne détaille pas dans ces annonces la liste des motifs d’étiquetage.

Les autres nouveautés de l’écosystème Musk sont dans nos guides : Grok, tout savoir sur l’IA d’Elon Musk, et Grok Bot, qui peut désormais appeler à votre place.

Sources : posts du compte officiel @XOpenSource des 19 septembre, 24 septembre et 30 octobre 2026, et post d’Elon Musk du 30 octobre 2026, lus sur X le 31 octobre. Photo de couverture : l’ancien siège de Twitter, devenu X, à San Francisco, en 2022, par Osunpokeh, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).