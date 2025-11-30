✨ Bon Plan Black Friday : Personnalisez Votre Tesla Model 3 Highland avec les Emblèmes Noirs Spigen

Pour de nombreux propriétaires, la personnalisation est essentielle. L’une des modifications esthétiques les plus populaires pour les Tesla est le « chrome delete », c’est-à-dire le remplacement ou le recouvrement des éléments chromés (souvent le logo) par du noir mat ou brillant.

Spigen, reconnue pour la qualité de ses ajustements, propose ses Autocollants d’Emblèmes Logo Noirs spécialement conçus pour la nouvelle Tesla Model 3 Highland (2024 et plus), et ils sont en promotion pour le Black Friday !

⭐ L’Offre Style : Emblèmes Logo Avant Spigen (Noir)

Produit Autocollants Emblèmes Logo Avant Spigen (Noir) Compatibilité Tesla Model 3 Highland (2024, 2025) Finition Noir (pour un look « Chrome Delete ») Installation Autocollant, Ajustement Parfait Note Client (Amazon) 4,6/5 étoiles (sur 570 avis) Prix le plus bas récent ~~19,99 €~~ Prix Black Friday 16,99 €

Pourquoi ces Emblèmes Spigen sont-ils un excellent choix ?

Cet accessoire est un moyen rapide et abordable de changer radicalement l’apparence de l’avant de votre véhicule.

1. Compatibilité Spécifique Highland

L’avant de la Model 3 Highland a été redessiné. Spigen a veillé à ce que ces autocollants offrent un ajustement parfait et une couverture totale du logo avant, sans débordement ni espace, garantissant un look professionnel et non pas amateur. C’est crucial pour un accessoire esthétique.

2. L’Effet « Chrome Delete »

Passer du chrome standard au noir mat confère à la Model 3 un look plus agressif, sportif et moderne. C’est une touche subtile qui fait une grande différence dans l’esthétique générale, s’alignant sur les tendances automobiles actuelles.

3. Qualité et Durabilité Spigen

Le matériau utilisé (généralement un vinyle de haute qualité résistant aux intempéries) est conçu pour résister aux lavages, aux UV et aux variations de température sans se décoller ni se décolorer. La note élevée de 4,6/5 étoiles des utilisateurs témoigne de la fiabilité du produit.

4. Installation Facile et Réversible

L’installation est simple, rapide et peut être réalisée par n’importe qui. De plus, il s’agit d’une solution réversible : si vous décidez de revenir au chrome d’origine, l’autocollant peut être retiré sans endommager l’emblème situé en dessous.

🛒 Un Petit Prix pour un Grand Changement de Look

À 16,99 € pendant le Black Friday, vous bénéficiez d’une réduction de 3 € par rapport au prix le plus bas récent (19,99 €). Pour moins de 20 €, vous pouvez personnaliser l’avant de votre nouvelle Model 3 Highland avec un produit de qualité Spigen.

Donnez un look plus sportif à votre Tesla Model 3 Highland sans effort et à prix réduit !

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag (ou le site éditeur) peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.