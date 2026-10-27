Tesla a mis à jour dans la nuit son rapport de sécurité du FSD (Supervised). En Amérique du Nord, une Tesla qui roule avec le système engagé parcourt en moyenne 6 006 200 miles, soit environ 9,7 millions de kilomètres, avant une collision grave. C’est neuf fois plus que la moyenne américaine estimée par Tesla, et trois fois plus qu’une Tesla conduite à la main. Ce que disent les chiffres, comment ils sont calculés, et où en est la France.

Les chiffres publiés par Tesla

Le rapport porte sur les douze derniers mois, en Amérique du Nord. Sur cette période, les Tesla roulant avec le FSD (Supervised) ont parcouru 9,48 milliards de miles (15,3 milliards de km) et ont connu 1 579 collisions graves, celles où un airbag ou un autre dispositif de retenue s’est déclenché. Tesla les appelle « major collisions ».

Mode de conduite Distance avant une collision grave Distance avant une collision légère Tesla avec le FSD (Supervised) 6 006 200 miles (9,7 millions de km) 1 760 823 miles (2,8 millions de km) Tesla conduite à la main, avec les aides actives 2 031 221 miles (3,3 millions de km) 685 390 miles (1,1 million de km) Tesla conduite à la main, sans aides actives (avant 2014) 845 915 miles (1,4 million de km) 285 435 miles (estimation) Moyenne américaine estimée 660 164 miles (1,1 million de km) 225 322 miles (estimation) Source : rapport de sécurité FSD (Supervised) de Tesla, Amérique du Nord, douze mois glissants, relevé le 27 octobre 2026. Conversion en kilomètres : Tesla Mag.

Le rapport en tire trois chiffres : 9 fois moins de collisions graves, 7 fois moins de collisions légères et 6 fois moins de collisions hors autoroute qu’en moyenne aux États-Unis. Face à une Tesla conduite à la main, qui dispose déjà du freinage d’urgence automatique et des alertes de collision, l’écart est de 3 pour les collisions graves (calcul Tesla Mag).

Le compteur de la page a lui aussi bougé : 16,7 milliards de miles parcourus en FSD depuis le lancement, environ 26,9 milliards de kilomètres, dont plus de 6,6 milliards en ville.

Le FSD (Supervised) dans une rue des Pays-Bas. Photo : Tesla.

La méthode est détaillée sur la page du rapport, et elle compte pour lire les chiffres.

Ce qu’est une collision. Tesla reprend la définition de la réglementation fédérale américaine : un choc qui déclenche un airbag, ou une variation de vitesse d’au moins 8 km/h en 150 millisecondes.

Tesla reprend la définition de la réglementation fédérale américaine : un choc qui déclenche un airbag, ou une variation de vitesse d’au moins 8 km/h en 150 millisecondes. Quand le FSD est compté. Si le système était actif à un moment quelconque dans les cinq secondes qui précèdent le choc, la collision est attribuée au FSD, même si le conducteur avait repris la main.

Si le système était actif à un moment quelconque dans les cinq secondes qui précèdent le choc, la collision est attribuée au FSD, même si le conducteur avait repris la main. Aucune responsabilité attribuée. Tesla compte toutes les collisions, quel qu’en soit le responsable.

Tesla compte toutes les collisions, quel qu’en soit le responsable. La moyenne américaine est une estimation. Tesla la calcule avec les kilomètres parcourus publiés par l’administration fédérale des routes (FHWA) et les accidents recensés par la NHTSA. Les chiffres de collisions légères des deux dernières lignes du tableau sont, eux aussi, des estimations.

Tesla la calcule avec les kilomètres parcourus publiés par l’administration fédérale des routes (FHWA) et les accidents recensés par la NHTSA. Les chiffres de collisions légères des deux dernières lignes du tableau sont, eux aussi, des estimations. Ce qui est exclu. Les données de Chine. Le rapport est mis à jour chaque trimestre, sur douze mois glissants ; Tesla n’en précise pas les dates exactes.

Ce sont donc les données de Tesla, mesurées par la télémétrie de ses voitures. Leur force tient au volume, avec des milliards de miles dans une même flotte et avec les mêmes capteurs, ce qui rend la comparaison entre FSD et conduite manuelle directe.

Et en France ?

Le FSD (Supervised) n’est toujours pas autorisé en France. Sur la même page, Tesla liste 17 marchés où il est déployé : les États-Unis, le Canada, le Mexique, Porto Rico, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et dix pays européens (Pays-Bas, Lituanie, Estonie, Danemark, Belgique, Slovénie, République tchèque, Croatie, Slovaquie et Lettonie). Tesla ne donne pas de calendrier pour les autres pays.

Pour suivre le dossier pays par pays, lisez notre point sur le FSD en Europe, et le cas de la Slovaquie, neuvième pays européen à l’avoir autorisé selon nos relevés du 20 octobre. Les données européennes publiées par Tesla en septembre sont dans notre article du 1er septembre, et celles du service sans conducteur dans notre article sur le rapport de sécurité des Robotaxi.

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Le FSD face aux gouvernements européens. Le 20 octobre 2026, Tesla Mag a engagé une consultation écrite des autorités des transports de 28 États européens sur le FSD (Supervised) de Tesla. Réponses officielles, engagements et refus : suivez la consultation, État par État, dans notre dossier.

Source : Tesla, « Full Self-Driving (Supervised) Vehicle Safety Report », tesla.com/fsd/safety, consulté le 27 octobre 2026 à 9 h. Conversions en kilomètres et rapports entre les lignes : calcul Tesla Mag.