Louer une Tesla pour tester le FSD (supervisé), avec la garantie qu’il est bien activé : c’est ce que lance Turo aux États-Unis à partir de ce mercredi 28 octobre. La plateforme de location entre particuliers vérifie le statut du FSD directement auprès de Tesla. Ce qui change pour les loueurs, pour les propriétaires, et ce qu’on sait pour la France.

Un Tesla Model Y, le quatrième modèle le plus loué sur Turo aux États-Unis cette année. Photo : Damian B Oh, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Ce que Turo a annoncé

Dans un communiqué publié le 26 octobre à San Francisco, Turo présente « la première expérience de location de Tesla avec FSD (Supervised) vérifié » aux États-Unis. À partir du 28 octobre, les voyageurs pourront chercher et réserver une Tesla dont le FSD (supervisé) est activé. Le statut est vérifié par une intégration directe avec l’API de Tesla, et non plus sur la seule parole du propriétaire.

Turo affirme compter déjà « des milliers » de Tesla équipées du FSD sur sa plateforme, sans donner de chiffre précis. La compagnie invite ses clients à lire la documentation de Tesla sur le FSD (supervisé) et les règles de sécurité avant de prendre la voiture. Le communiqué, intitulé « Turo and Tesla Debut… », ne contient aucune déclaration de Tesla.

Pour les propriétaires : un mois de FSD offert

Côté propriétaires (les « hôtes » de Turo), il suffit de relier son compte Tesla à Turo : le statut du FSD est alors vérifié et affiché automatiquement sur l’annonce. Les hôtes éligibles aux États-Unis peuvent aussi recevoir un mois d’essai gratuit du FSD (supervisé).

Tesla est déjà bien placée sur la plateforme : le Model 3 et le Model Y sont les troisième et quatrième modèles les plus loués sur Turo depuis le début de l’année, selon la compagnie.

« La demande est claire », selon le patron de Turo

« La plupart des voyageurs ont eu peu d’occasions d’essayer les aides à la conduite, mais la demande est claire », explique Andre Haddad, directeur général de Turo. Il cite une étude de la plateforme : 55 % des Américains se disent intéressés par la conduite sans chauffeur pour voyager, et 71 % dans la génération Z (traduction Tesla Mag).

Et en France ?

Turo est présent en France, mais l’offre annoncée ne concerne que les États-Unis. Et le FSD (supervisé) n’est pas encore autorisé chez nous : la France ne fait pas partie des pays européens qui l’ont validé à ce jour (notre article sur la Slovaquie, neuvième pays).

Tesla Mag a demandé à Turo quand cette offre pourrait arriver en Europe, et si les propriétaires français pourront louer leur Tesla avec FSD activé. Nous publierons sa réponse.

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Le FSD face aux gouvernements européens. Le 20 octobre 2026, Tesla Mag a engagé une consultation écrite des autorités des transports de 28 États européens sur le FSD (Supervised) de Tesla. Réponses officielles, engagements et refus : suivez la consultation, État par État, dans notre dossier.

Sources : communiqué de Turo Inc., « Turo and Tesla Debut Industry-First Self-Driving Rental Experience », San Francisco, 26 octobre 2026 (PR Newswire).